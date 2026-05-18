「最強小三」五索嚴禁兒子上網搜尋自己 背後原因令網民嘲諷自相矛盾

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「最強小三」五索鍾睿心一向高調在社交平台分享與大生銀行主席馬清鏗的甜蜜日常，但當自己的兒子嘗試在網上搜尋媽媽的資料時，這位五孩之母的反應卻異常激烈。兒子更在網上自爆「最愛不聽媽媽的話」，令五索的矛盾行為再次成為熱話焦點。

五索兒子親手打字自爆搜尋媽媽資料被鬧

五索日前在社交平台發布了一張手機截圖，畫面中顯示一段疑似由其兒子親手打出的文字。該段充滿童真的內容提到，兒子在上完英文堂回家後，嘗試在網上搜尋「5 Sok」的資料，結果五索得知後大發雷霆，嚴厲禁止兒子繼續搜尋。然而兒子不但沒有收斂，更直接寫道：「我真的好開心，因為我最愛不聽媽媽的話。我每天都不聽媽媽的話，然後她會鬧到我娃娃大哭。」小朋友對於能在網上找到媽媽的資訊感到新奇興奮，但五索的激烈反應卻暴露了她內心深處的恐懼。

五索疑擔心負面標籤影響子女成長

五索本人並未就事件作出正式回應或解釋，但從她發布截圖的舉動來看，這位向來天不怕地不怕的媽媽，顯然對子女接觸到外界對她的負面評價感到相當困擾。外界普遍認為，五索是不希望子女看到「最強小三」等標籤，以及鋪天蓋地的負面新聞報道，擔心這些內容會對小朋友的心理成長造成影響。然而，作為一位長期高調在社交媒體曬恩愛的公眾人物，她試圖阻止子女接觸網絡資訊的做法，本身就充滿矛盾。

五索高調作風與今日恐懼形成強烈反差

五索自認愛馬清鏗後，生活一直極度高調，不但頻繁在Instagram分享兩人的親密合照、家庭出遊片段，更毫不介意被外界稱為「最強小三」。兩人拍拖多年並育有4名子女，五索從未有收斂的跡象，反而愈來愈大膽地展示與馬生的恩愛日常。然而當自己的子女開始有能力上網、有好奇心去搜尋母親的公開資訊時，五索才驚覺自己多年來的高調行為，已經在網絡上留下了無法抹去的永久記錄，而這些記錄終有一日會被子女看見。

網民嘲諷五索又要威又要戴頭盔

事件曝光後隨即引發網民熱議，大量留言直指五索的行為自相矛盾。有網民嘲諷：「咁高調又怕俾小朋友知」、「又要威又要戴頭盔」、「做得出唔怕認啦，之前你都咁高調，而家又怕？」亦有網民指出現實的殘酷：「就算仔女唔搵，啲仔女嘅同學都會講啦」、「子女嘅朋友仔都會講啦，紙係包唔住火」。更有網民直言：「原來佢知醜」、「與其驚比細路知，不如日後做返個好人」，認為五索與其阻止子女接觸資訊，不如正視自己的行為所帶來的後果。

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（圖片來源：）
五索 鬼剃頭 （圖片來源：IG@5kidsokma）
（圖片來源：IG@5kidsokma）
五索 鬼剃頭 不過2人的婚外情曝光後反而未有特意收斂，反而繼續高調放閃。（圖片來源：IG@5kidsokma）
不過2人的婚外情曝光後反而未有特意收斂，反而繼續高調放閃。（圖片來源：IG@5kidsokma）
五索 鍾睿心 （圖片來源：Instagram@5kidsokma）
（圖片來源：Instagram@5kidsokma）
五索 鍾睿心 （圖片來源：IG@5kidsokma）
（圖片來源：IG@5kidsokma）

資料或影片來源：原文刊於新假期

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