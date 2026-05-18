「最強小三」五索嚴禁兒子上網搜尋自己 背後原因令網民嘲諷自相矛盾
五索兒子親手打字自爆搜尋媽媽資料被鬧
五索日前在社交平台發布了一張手機截圖，畫面中顯示一段疑似由其兒子親手打出的文字。該段充滿童真的內容提到，兒子在上完英文堂回家後，嘗試在網上搜尋「5 Sok」的資料，結果五索得知後大發雷霆，嚴厲禁止兒子繼續搜尋。然而兒子不但沒有收斂，更直接寫道：「我真的好開心，因為我最愛不聽媽媽的話。我每天都不聽媽媽的話，然後她會鬧到我娃娃大哭。」小朋友對於能在網上找到媽媽的資訊感到新奇興奮，但五索的激烈反應卻暴露了她內心深處的恐懼。
五索疑擔心負面標籤影響子女成長
五索本人並未就事件作出正式回應或解釋，但從她發布截圖的舉動來看，這位向來天不怕地不怕的媽媽，顯然對子女接觸到外界對她的負面評價感到相當困擾。外界普遍認為，五索是不希望子女看到「最強小三」等標籤，以及鋪天蓋地的負面新聞報道，擔心這些內容會對小朋友的心理成長造成影響。然而，作為一位長期高調在社交媒體曬恩愛的公眾人物，她試圖阻止子女接觸網絡資訊的做法，本身就充滿矛盾。
五索高調作風與今日恐懼形成強烈反差
五索自認愛馬清鏗後，生活一直極度高調，不但頻繁在Instagram分享兩人的親密合照、家庭出遊片段，更毫不介意被外界稱為「最強小三」。兩人拍拖多年並育有4名子女，五索從未有收斂的跡象，反而愈來愈大膽地展示與馬生的恩愛日常。然而當自己的子女開始有能力上網、有好奇心去搜尋母親的公開資訊時，五索才驚覺自己多年來的高調行為，已經在網絡上留下了無法抹去的永久記錄，而這些記錄終有一日會被子女看見。
網民嘲諷五索又要威又要戴頭盔
事件曝光後隨即引發網民熱議，大量留言直指五索的行為自相矛盾。有網民嘲諷：「咁高調又怕俾小朋友知」、「又要威又要戴頭盔」、「做得出唔怕認啦，之前你都咁高調，而家又怕？」亦有網民指出現實的殘酷：「就算仔女唔搵，啲仔女嘅同學都會講啦」、「子女嘅朋友仔都會講啦，紙係包唔住火」。更有網民直言：「原來佢知醜」、「與其驚比細路知，不如日後做返個好人」，認為五索與其阻止子女接觸資訊，不如正視自己的行為所帶來的後果。