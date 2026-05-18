「最強小三」五索嚴禁兒子上網搜尋自己 背後原因令網民嘲諷自相矛盾

「最強小三」五索鍾睿心一向高調在社交平台分享與大生銀行主席馬清鏗的甜蜜日常，但當自己的兒子嘗試在網上搜尋媽媽的資料時，這位五孩之母的反應卻異常激烈。兒子更在網上自爆「最愛不聽媽媽的話」，令五索的矛盾行為再次成為熱話焦點。