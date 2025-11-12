五索爆與66歲馬生閨房秘事 一星期呢個次數要交貨：老而彌堅堅挺
35歲「五索」鍾睿心與66歲已婚的大生銀行主席馬清鏗的父女戀一直備受關注，二人交往10年並育有4名子女。昨晚五索在IG分享與KOL灰佬的對話片段，竟大膽爆料與馬生的閨房私事，內容尺度驚人令網民嘩然。片段中五索更透露兩人親密頻率，坦言「一個星期幾次」要「交貨」，言論大膽程度令人咋舌。
五索IG爆閨房秘事頻率驚人
昨晚五索在個人IG分享一段與KOL灰佬的對話片段，兩人談及性生活話題時，五索竟毫不避諱地大爆與馬生的私密生活。當灰佬問及「有無同我一樣使用過同一個通道」時，五索表示「我無做過我唔會坐到今時今日既地位」，隨即大笑回應。更令人震驚的是，當被問及與馬生的親密頻率時，五索直言「一個星期幾次」，並坦承這是「交貨」，更形容自己「咁攰」。面對灰佬質疑66歲的馬生體力時，五索立即澄清對方是「老而彌堅，堅挺」，言論尺度之大令人咋舌。
十年父女戀育四子女成話題焦點
五索與馬清鏗的關係可追溯至2015年，當時31歲相差的父女戀已引起社會廣泛討論。十年來兩人育有4名子女，五索更因此獲得「最強小三」稱號。今年初五索高調承認與馬生的關係後，不時在社交平台分享恩愛片段，包括父親節上載馬生湊仔的絕密片段，大讚對方是「絕世好爸爸」。五索曾表示不怕外界質疑，堅持與馬生的愛情是真摯的，並多次公開展示兩人的甜蜜日常。這段跨越年齡界限的戀情一直是娛樂圈熱話，而五索的高調作風更令這段關係備受矚目。
圖片來源：IG@5kidsokma資料或影片來源：原文刊於新假期