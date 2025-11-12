五索爆與66歲馬生閨房秘事 一星期呢個次數要交貨：老而彌堅堅挺

35歲「五索」鍾睿心與66歲已婚的大生銀行主席馬清鏗的父女戀一直備受關注，二人交往10年並育有4名子女。昨晚五索在IG分享與KOL灰佬的對話片段，竟大膽爆料與馬生的閨房私事，內容尺度驚人令網民嘩然。片段中五索更透露兩人親密頻率，坦言「一個星期幾次」要「交貨」，言論大膽程度令人咋舌。