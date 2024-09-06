無綫電視於「亞洲內容大獎2024」大放異彩 奪得多個獎項 佘詩曼高海寧齊獲獎
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「亞洲內容大獎2024」昨晚在台北隆重舉行，無綫電視表現出色，共獲得多個獎項。這次盛典共頒發了27個獎項，無綫電視榮獲3金1銀2銅，成為晚會的大贏家。其中，佘詩曼和高海寧分別榮獲女主角及女配角的金獎，表現引人注目。
無綫電視獲獎詳情
無綫電視的得獎名單包括：- 佘詩曼憑《新聞女王》獲得「最佳女主角組別金獎」- 高海寧同樣憑《新聞女王》獲得「最佳女配角組別金獎」- 張曦雯則憑《破毒強人》獲得「最佳女配角組別銅獎」- 《溫拿50好時光》獲得「最佳綜藝節目組別銀獎」- 《新聞透視：不婚》獲得「最佳時事節目組別(亞洲區域/國際市場)銅獎」- 《新聞透視：容我喘息兩個鐘》獲得「最佳時事節目組別(亞洲特定市場)金獎」
佘詩曼與高海寧獲獎感言
佘詩曼在社交網上分享了她的喜悅，「亞洲內容大獎2024」最佳女主角，我感到非常激動及榮幸，感謝，感謝，感謝大會。由於工作行程緊密，很遺憾未能參與盛會。另外，要非常非常非常恭喜我Sweetheart@高海寧獲得最佳女配角！佢絕對值得拎呢個殊榮！讓我們期待第二季《新聞女王》」。高海寧也在社交媒體上表達了她的感激之情，「多謝大會，我真係好開心榮幸可以攞到呢個獎，我會繼續努力」。
慶功宴與未來展望
慶祝獲獎後，高海寧與同事們在火鍋店舉行了一場慶功宴，她換上了可愛的小雲眼鏡，場面歡樂。此外，無綫新聞部製作的《新聞透視》在是次盛典中亦勇奪一金一銅，趙燕婷監製表示：「謝謝大會的肯定，兩個獎項對我們團隊意義重大。謝謝公司一直支持新聞部，讓我們有空間推動社會討論，我們會繼續努力，謝謝。」
圖片來源：TVB