無綫電視於「亞洲內容大獎2024」大放異彩 奪得多個獎項 佘詩曼高海寧齊獲獎

「亞洲內容大獎2024」昨晚在台北隆重舉行，無綫電視表現出色，共獲得多個獎項。這次盛典共頒發了27個獎項，無綫電視榮獲3金1銀2銅，成為晚會的大贏家。其中，佘詩曼和高海寧分別榮獲女主角及女配角的金獎，表現引人注目。

