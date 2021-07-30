亞洲小姐2021│快過入圍佳麗上位 極品阿儀薛影儀火速簽亞視 皆大歡喜
撰文：東方新地 圖片：ATV數碼媒體FB
阿儀未選已跑出
今年亞洲小姐2021未選已有話題性，因為阿儀薛影儀的出現，令網民產生極大的追看性，偏偏亞視公布的18位入圍佳麗中冇阿儀份，令網民發起罷睇亞姐，亞視為平熄網民怒氣，即採取行動補鑊。
阿儀簽約加盟亞視?
阿儀現身亞視並進行簽約儀式，唔使入圍亞姐唔使再同班佳麗爭奇鬥艷，不過亞視就冇講明同阿儀所簽的是甚麼約，而網民反應都有一致，大家都覺得亞視做法正確，最緊要都係肯聽從民意。
亞洲小姐2021質素參差
亞洲小姐2021於星期一(7月26日）進行了首輪面試，24位參賽者要著泳裝示人，質素極為參差，不少參賽者身材、樣貌均嚇人，相隔3日(7月29日)，亞視已宣布選出18位順利入圍的佳麗，但有2位因身體不適缺席，她們穿著貼身露腰Tee襯牛仔褲見傳媒。
亞視快速嚴選極品
在亞視的快速「嚴選」下，首輪面試中仍有不少「極品」參賽者僥倖順利入圍，當中包括姚琰欣、譚夢娜、吳穎衡、孫一丹、梁欣娟，不過極品中的大熱門阿儀薛影儀就已被Foul。而較為質素好的是4號、現年27歲的袁群有、10號現年23歲的孫伊及17號現年30歲的梁欣娟，而佳麗當中最年長的是8號32歲的吳穎衡。
網民對入圍名單表示不滿
亞洲小姐2021入圍名單一出，網民即議論紛紛，因為在首輪面試中勇氣攞滿分的阿儀薛影儀冇影，令網民大感失望，更有網民嗌罷睇！
佳麗分3組由去年落選亞姐做導師
入圍佳麗質素唔得都算，亞視連搵導師都好Hea，今次18位入圍佳麗分成3組，由前亞姐范莎莎、張可盈及彭紫荊擔任導師帶領接受挑戰，除了范莎莎是2019年的亞姐季軍，張可盈與彭紫荊都是三甲不入的落選亞姐，搵她們做導師實在欠缺說服力。
被指抄港姐入營特訓
導師之一的前亞姐范莎莎指在記者會前亦即場過了幾招給佳麗，提醒她們不用太緊張及指導企位。被問及今年由前亞姐擔任導師，又入營特訓，形式與香港小姐相似被指抄襲？她否認說：「唔會，我哋入營日子短啲，隔離台應該係去唔到外國先選擇喺酒店拍，我哋入營係希望訓練佳麗Team Work，大家目標唔同，最緊要出嚟效果靚。」