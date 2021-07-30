亞洲小姐2021│快過入圍佳麗上位 極品阿儀薛影儀火速簽亞視 皆大歡喜

《亞洲小姐競選2021》香港賽區於7月26日進行首輪面試後，覆試都慳番數日後就公布18位入圍佳麗名單，亞洲小姐2021佳麗中依然有唔少極品，不過民望甚高的阿儀薛影儀就被Foul，網民為此反應激烈，仲話冇阿儀就罷睇！由於民情太洶湧，亞視即安排阿儀火速簽約成為亞視一份子，順番網民條氣！

撰文：東方新地 圖片：ATV數碼媒體FB