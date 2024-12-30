亞洲小姐2024｜29歲港大博士食足2次白果終奪冠 IG超多福利原來升級有要求

《第35屆 亞洲小姐競選全球大賽（香港賽區）總決賽》已於昨晚（29日）順利舉行，今年嘅冠軍由29歲港大中史系博士陳美濤（Tomato）以大熱姿態奪得，成為3料冠軍嘅陳美濤更獲讚係有樣又有實力！其實陳美濤仲係選美常客，在賽前仲大爆自己每次參選都會大升級……

