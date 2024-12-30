亞洲小姐2024 港大博士

亞洲小姐2024｜29歲港大博士食足2次白果終奪冠 IG超多福利原來升級有要求

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《第35屆 亞洲小姐競選全球大賽（香港賽區）總決賽》已於昨晚（29日）順利舉行，今年嘅冠軍由29歲港大中史系博士陳美濤（Tomato）以大熱姿態奪得，成為3料冠軍嘅陳美濤更獲讚係有樣又有實力！其實陳美濤仲係選美常客，在賽前仲大爆自己每次參選都會大升級……

亞洲小姐2024｜陳美濤選足3次終奪冠

現年29歲嘅陳美濤（Tomato）擁有港大中史系博士頭銜外，同時亦係一位作家。陳美濤更係2022萬國小姐嘅香港代表，不過就在選亞姐時連環戰敗，接連參加2020以及2021年嘅亞洲小姐競選後，終於在今年第3次參賽獲勝，更一舉奪得親善大使及最佳口才獎。

亞洲小姐2024 港大博士 29歲陳美濤（中）係今屆亞姐冠軍。（圖片來源：facebook@ATV 亞洲電視 ）
29歲陳美濤（中）係今屆亞姐冠軍。（圖片來源：facebook@ATV 亞洲電視 ）
亞洲小姐2024 港大博士 陳美濤更一舉獲得冠軍、親善大使及最佳口才獎，大熱成為3料冠軍。（圖片來源：ig@tomato0728chan）
陳美濤更一舉獲得冠軍、親善大使及最佳口才獎，大熱成為3料冠軍。（圖片來源：ig@tomato0728chan）
亞洲小姐2024 港大博士 陳美濤於2021年就已經參選過亞姐，不過就並未獲得任何獎項。（圖片來源：ig@tomato0728chan）
陳美濤於2021年就已經參選過亞姐，不過就並未獲得任何獎項。（圖片來源：ig@tomato0728chan）
亞洲小姐2024 港大博士 陳美濤2020年時亦曾參選過亞姐，同樣空手而回。（圖片來源：直播截圖）
陳美濤2020年時亦曾參選過亞姐，同樣空手而回。（圖片來源：直播截圖）

亞洲小姐2024｜陳美濤自爆次次參選都升cup

作為3料冠軍嘅陳美濤連身材都夠曬出眾，賽前接受訪問時更自爆自己每次參選都會「升cup」，由第一次嘅A，到第三次嘅C，的確係進步唔少！而陳美濤私下亦十分識做，其個人社交平台有唔少福利照，有料上圍谷到盡出鏡次次都收獲大批網民讚好！

亞洲小姐2024 港大博士 陳美濤賽前接受訪問時自爆每次參選上圍都會大升cup，第3次參選已經升至C cup！（圖片來源：ig@tomato0728chan）
陳美濤賽前接受訪問時自爆每次參選上圍都會大升cup，第3次參選已經升至C cup！（圖片來源：ig@tomato0728chan）
亞洲小姐2024 港大博士 陳美濤嘅社交平台有唔少福利相。（圖片來源：ig@tomato0728chan）
陳美濤嘅社交平台有唔少福利相。（圖片來源：ig@tomato0728chan）
亞洲小姐2024 港大博士 陳美濤更係才女一名，除咗有樣有身材外，仲係港大中史系博士兼作家！（圖片來源：ig@tomato0728chan）
陳美濤更係才女一名，除咗有樣有身材外，仲係港大中史系博士兼作家！（圖片來源：ig@tomato0728chan）

即睇更多陳美濤靚相！

亞洲小姐2024 港大博士 （圖片來源：ig@tomato0728chan）
（圖片來源：ig@tomato0728chan）
亞洲小姐2024 港大博士 （圖片來源：ig@tomato0728chan）
（圖片來源：ig@tomato0728chan）
亞洲小姐2024 港大博士 （圖片來源：ig@tomato0728chan）
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亞洲小姐2024 港大博士 （圖片來源：ig@tomato0728chan）
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亞洲小姐2024 港大博士 （圖片來源：ig@tomato0728chan）
（圖片來源：ig@tomato0728chan）

撰文：東方新地圖片來源：ig@tomato0728chan、facebook@ATV 亞洲電視 、直播截圖

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