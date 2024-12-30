亞洲小姐2024｜29歲港大博士食足2次白果終奪冠 IG超多福利原來升級有要求
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《第35屆 亞洲小姐競選全球大賽（香港賽區）總決賽》已於昨晚（29日）順利舉行，今年嘅冠軍由29歲港大中史系博士陳美濤（Tomato）以大熱姿態奪得，成為3料冠軍嘅陳美濤更獲讚係有樣又有實力！其實陳美濤仲係選美常客，在賽前仲大爆自己每次參選都會大升級……
亞洲小姐2024｜陳美濤選足3次終奪冠
現年29歲嘅陳美濤（Tomato）擁有港大中史系博士頭銜外，同時亦係一位作家。陳美濤更係2022萬國小姐嘅香港代表，不過就在選亞姐時連環戰敗，接連參加2020以及2021年嘅亞洲小姐競選後，終於在今年第3次參賽獲勝，更一舉奪得親善大使及最佳口才獎。
亞洲小姐2024｜陳美濤自爆次次參選都升cup
作為3料冠軍嘅陳美濤連身材都夠曬出眾，賽前接受訪問時更自爆自己每次參選都會「升cup」，由第一次嘅A，到第三次嘅C，的確係進步唔少！而陳美濤私下亦十分識做，其個人社交平台有唔少福利照，有料上圍谷到盡出鏡次次都收獲大批網民讚好！
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撰文：東方新地圖片來源：ig@tomato0728chan、facebook@ATV 亞洲電視 、直播截圖