亞洲盃外圍賽港隊先贏一仗 VIVA露腰跳唱《DTR》 現場勁多索女打氣
廣告
在香港啟德主場館舉行的亞洲盃外圍賽第三圈賽事中，香港隊對戰印度隊，大會特別邀請了女團VIVA和許靖韻擔任賽前表演嘉賓，而郭思則在半場時刻登台表演，此外當晚還有不少索女到場支持港隊，最終港隊以1:0擊敗印度！
亞洲盃外圍賽｜VIVA跳唱《DTR》令全場High爆
賽事開始前，許靖韻首先登台獻唱，隨後VIVA帶來了精彩的歌舞表演。眾人特別穿上了港隊波衫進行表演，VIVA更是將波衫改成露腰裝，增添了表演的時尚感。當她們演唱《DTR》時，精準而有默契的舞步讓在場的球迷們讚不絕口，大家紛紛表示她們的表演非常型格，並且跳得非常齊整。
Kylie C.、Rose Ma等勁多索女入場撐港隊
這晚有不少索女都著上港隊的紅色波衫，入場為他們打氣，包括有「足球女神」之稱的Kylie C.（鄭杞瑤）和杰寧公主（潘杰寧），以及早前有份參加ViuTV節目《足球女將》的Rose Ma（馬俊怡）、Maggie（米姬）、Kathy仔（王頌茵）、NB（倪碧賢）、Vivian（馬詠茹），和正參選香港啦啦隊的Ellie（李穎彤）等。
Locker撇甩女友Marf全男班撐港隊
此外，Locker（林家熙）亦撇甩了女友Marf（邱彥筒），同一班兄弟包括黃溢豪、馬志威等一齊入場睇波，Locker更在IG限時動態中，大讚今場比賽「正到爆珠」！
撰文：東方新地圖片來源：IG@vivahk_official、IG@angelachingwan、IG@sueykwok、IG@ckykylie、[email protected]、IG@roserosemama、[email protected]、IG@k_thyy、IG@ngaibikyin、IG@ellielwt121資料或影片來源：原文刊於新假期