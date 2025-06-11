亞洲盃外圍賽港隊先贏一仗 VIVA露腰跳唱《DTR》 現場勁多索女打氣

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在香港啟德主場館舉行的亞洲盃外圍賽第三圈賽事中，香港隊對戰印度隊，大會特別邀請了女團VIVA和許靖韻擔任賽前表演嘉賓，而郭思則在半場時刻登台表演，此外當晚還有不少索女到場支持港隊，最終港隊以1:0擊敗印度！

亞洲盃外圍賽｜VIVA跳唱《DTR》令全場High爆

賽事開始前，許靖韻首先登台獻唱，隨後VIVA帶來了精彩的歌舞表演。眾人特別穿上了港隊波衫進行表演，VIVA更是將波衫改成露腰裝，增添了表演的時尚感。當她們演唱《DTR》時，精準而有默契的舞步讓在場的球迷們讚不絕口，大家紛紛表示她們的表演非常型格，並且跳得非常齊整。

亞洲盃 女團VIVA、許靖韻和郭思分別登場擔任亞洲盃外圍賽表演嘉賓。（圖片來源：IG@vivahk_official）
女團VIVA、許靖韻和郭思分別登場擔任亞洲盃外圍賽表演嘉賓。（圖片來源：IG@vivahk_official）
亞洲盃 這次賽事也標誌著繼謝霆鋒之後，再次有英皇歌手在主場館演出。（圖片來源：IG圖片）
這次賽事也標誌著繼謝霆鋒之後，再次有英皇歌手在主場館演出。（圖片來源：IG圖片）
亞洲盃 球迷勁讚VIVA的跳唱表演型格十足。（圖片來源：IG圖片）
球迷勁讚VIVA的跳唱表演型格十足。（圖片來源：IG圖片）
亞洲盃 這是VIVA首次在啟德的演出。（圖片來源：IG圖片）
這是VIVA首次在啟德的演出。（圖片來源：IG圖片）
亞洲盃 許靖韻亦著上港隊波衫進行表演。（圖片來源：IG圖片）
許靖韻亦著上港隊波衫進行表演。（圖片來源：IG圖片）
亞洲盃 場外郭思同粉絲合照。（圖片來源：IG圖片）
場外郭思同粉絲合照。（圖片來源：IG圖片）
亞洲盃 郭思係女子足球隊「螢花」的隊員。（圖片來源：IG@sueykwok）
郭思係女子足球隊「螢花」的隊員。（圖片來源：IG@sueykwok）
亞洲盃 VIVA和師姐許靖韻在賽前下午已抵達場館進行綵排。（圖片來源：IG@vivahk_official）
VIVA和師姐許靖韻在賽前下午已抵達場館進行綵排。（圖片來源：IG@vivahk_official）
亞洲盃 許靖韻當時更著上露腰小背心。（圖片來源：IG@angelachingwan）
許靖韻當時更著上露腰小背心。（圖片來源：IG@angelachingwan）

Kylie C.、Rose Ma等勁多索女入場撐港隊

這晚有不少索女都著上港隊的紅色波衫，入場為他們打氣，包括有「足球女神」之稱的Kylie C.（鄭杞瑤）和杰寧公主（潘杰寧），以及早前有份參加ViuTV節目《足球女將》的Rose Ma（馬俊怡）、Maggie（米姬）、Kathy仔（王頌茵）、NB（倪碧賢）、Vivian（馬詠茹），和正參選香港啦啦隊的Ellie（李穎彤）等。

亞洲盃 準備轉型做歌手的Kylie C.。（圖片來源：IG@ckykylie）
準備轉型做歌手的Kylie C.。（圖片來源：IG@ckykylie）
亞洲盃 Kylie C.和杰寧公主在場外打卡。（圖片來源：IG@ckykylie）
Kylie C.和杰寧公主在場外打卡。（圖片來源：IG@ckykylie）
亞洲盃 杰寧公主抽中港隊球星陳晉一的金卡好興奮。（圖片來源：IG@kelena.kitning）
杰寧公主抽中港隊球星陳晉一的金卡好興奮。（圖片來源：[email protected]
亞洲盃 仲有Rose Ma亦有著上港隊波衫入場，面上更印上了「香港勁揪」的字眼。（圖片來源：IG@roserosemama）
仲有Rose Ma亦有著上港隊波衫入場，面上更印上了「香港勁揪」的字眼。（圖片來源：IG@roserosemama）
亞洲盃 米姬大讚這晚的比賽令人好難忘。（圖片來源：IG@maggie.maggie）
米姬大讚這晚的比賽令人好難忘。（圖片來源：[email protected]
亞洲盃 Kathy仔同Dixon黃奕晨一同入場支持港隊，場外打卡時仲玩AI將途人全部變成佢個樣。（圖片來源：IG@k_thyy）
Kathy仔同Dixon黃奕晨一同入場支持港隊，場外打卡時仲玩AI將途人全部變成佢個樣。（圖片來源：IG@k_thyy）
亞洲盃 入到場Kathy仔同米姬合照留影。（圖片來源：IG@k_thyy）
入到場Kathy仔同米姬合照留影。（圖片來源：IG@k_thyy）
亞洲盃 NB就同馬詠茹在另一面睇波，馬詠茹解釋話買唔到港隊波衫，唯有用同樣紅色嘅法拉利衫頂住先。（圖片來源：IG@ngaibikyin）
NB就同馬詠茹在另一面睇波，馬詠茹解釋話買唔到港隊波衫，唯有用同樣紅色嘅法拉利衫頂住先。（圖片來源：IG@ngaibikyin）
亞洲盃 同樣入場撐港隊的網紅Ellie，透露將於本周六（14日）參加香港啦啦隊的選拔決賽。（圖片來源：IG@ellielwt121）
同樣入場撐港隊的網紅Ellie，透露將於本周六（14日）參加香港啦啦隊的選拔決賽。（圖片來源：IG@ellielwt121）

Locker撇甩女友Marf全男班撐港隊

此外，Locker（林家熙）亦撇甩了女友Marf（邱彥筒），同一班兄弟包括黃溢豪、馬志威等一齊入場睇波，Locker更在IG限時動態中，大讚今場比賽「正到爆珠」！

亞洲盃 Locker全男班撐港隊。（圖片來源：IG@locker_94）
Locker全男班撐港隊。（圖片來源：IG@locker_94）
亞洲盃 翌日（11日）係Marf生日正日，Locker睇完一晚波，凌晨不忘出po賀女友踏入23歲。（圖片來源：IG@locker_94）
翌日（11日）係Marf生日正日，Locker睇完一晚波，凌晨不忘出po賀女友踏入23歲。（圖片來源：IG@locker_94）

撰文：東方新地圖片來源：IG@vivahk_official、IG@angelachingwan、IG@sueykwok、IG@ckykylie、[email protected]、IG@roserosemama、[email protected]、IG@k_thyy、IG@ngaibikyin、IG@ellielwt121資料或影片來源：原文刊於新假期

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