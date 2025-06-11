亞洲盃外圍賽港隊先贏一仗 VIVA露腰跳唱《DTR》 現場勁多索女打氣

在香港啟德主場館舉行的亞洲盃外圍賽第三圈賽事中，香港隊對戰印度隊，大會特別邀請了女團VIVA和許靖韻擔任賽前表演嘉賓，而郭思則在半場時刻登台表演，此外當晚還有不少索女到場支持港隊，最終港隊以1:0擊敗印度！