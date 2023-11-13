阿昕然 Ansel｜亞洲超星團參賽者介紹、身高年齡及IG

為了搜羅全亞洲別具潛力的超新星，節目早前在全亞洲展開招募練習生計劃，目標地點包括中國大陸、中國香港、中國澳門、中國台灣、日本及韓國等，最終精選出65名練習生；65名練習生將在節目中接受專業製作人及訓練師的指導及培訓，並通過不同任務、演出及考核踏上蛻變之路。即睇阿昕然 Ansel 參賽者介紹！