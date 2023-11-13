阿昕然 Ansel｜亞洲超星團參賽者介紹、身高年齡及IG
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為了搜羅全亞洲別具潛力的超新星，節目早前在全亞洲展開招募練習生計劃，目標地點包括中國大陸、中國香港、中國澳門、中國台灣、日本及韓國等，最終精選出65名練習生；65名練習生將在節目中接受專業製作人及訓練師的指導及培訓，並通過不同任務、演出及考核踏上蛻變之路。即睇阿昕然 Ansel 參賽者介紹！
阿昕然 Ansel 個人資料一覽
- 姓名：阿昕然 Ansel
- 生日：2000.05.08
- 出生地：中國
- 身高：180cm
- 體重：65kg
阿昕然 Ansel專長
愛好：悠悠球 吹口哨 健身
專長：舞蹈 吃 平板支撐
阿昕然 Ansel 練習生日記
亞洲超星團播出時間
|放映平台/頻道
|播出日期
|首播時間
|全球
|優酷國際版、優酷Youtube頻道
|2023年11月25日
|香港
|無綫電視翡翠台
|2023年11月25日
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圖片來源：亞洲超星團TVB官方網站