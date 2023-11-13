阿昕然

阿昕然 Ansel｜亞洲超星團參賽者介紹、身高年齡及IG

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為了搜羅全亞洲別具潛力的超新星，節目早前在全亞洲展開招募練習生計劃，目標地點包括中國大陸、中國香港、中國澳門、中國台灣、日本及韓國等，最終精選出65名練習生；65名練習生將在節目中接受專業製作人及訓練師的指導及培訓，並通過不同任務、演出及考核踏上蛻變之路。即睇阿昕然 Ansel 參賽者介紹！

阿昕然 Ansel 個人資料一覽

  • 姓名：阿昕然 Ansel
  • 生日：2000.05.08
  • 出生地：中國
  • 身高：180cm
  • 體重：65kg
阿昕然
（圖片來源：亞洲超星團TVB官方網站）

阿昕然 Ansel專長

愛好：悠悠球 吹口哨 健身

專長：舞蹈 吃 平板支撐

阿昕然 Ansel 練習生日記

亞洲超星團播出時間

放映平台/頻道 播出日期 首播時間
全球 優酷國際版、優酷Youtube頻道 2023年11月25日
香港 無綫電視翡翠台 2023年11月25日

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圖片來源：亞洲超星團TVB官方網站

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