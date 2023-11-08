亞洲超星團｜星級導師陣容曝光！導師人選超騎呢 網民反應一面倒鬧爆
亞洲超星團｜星級導師陣容曝光！
早前《亞洲超星團》團隊公開了節目的星級導師陣容，除了有曾志偉擔任節目的「超星召集人」，「總製作人」方面邀請到韓國著名歌手Rain（鄭智薰）出任。舞蹈導師方面就交由韓國偶像出身的程瀟和朱正廷負責；唱歌導師就有草蜢的蘇志威，而Rap方面就有香港組合農夫擔任導師。
亞洲超星團｜「超星總製作人」Rain 要求勁高：全能的超星練習生
《亞洲超星團》社交平台上載一系列短片，召集人曾志偉、超星總製作人 Rain 及一眾超星導師在片中透露「心目中想找到的練習生」，當中以 Rain要求最高，他說：「全能的超星練習生，我想要找到你！想知道《亞洲超星團》有多精彩？那就和我一起踏上呢段星動之旅！」志偉說：「我想搵到又高又靚仔又識唱跳嘅超星練習生。」蘇志威說：「我想搵嘅係唱歌最好聽嘅超星練習生。」程瀟說：「我想找到最熱愛舞台的超星練習生。」朱正廷說：「我想找到魅力與實力兼備的超星練習生。」向來搞笑的 C 君＠農夫則攬住陸永紙牌說：「我最想可以喺度搵到一班跳得唱得嘅 Rapper，陸永你同唔同意呀？」說時更不忘向陸永遞咪，場面搞笑！
亞洲超星團｜韓國天王Rain、程瀟「降呢」做導師 網民替感不值
導師陣容一公開，隨即惹來網民熱議，特別是韓國歌手出身的程瀟和Rain最得到網民的關注。程瀟曾經在內地節目《偶像練習生》、《少年之名》等節目擔任導師；而Rain除了曾經親手打造過韓國男團MBLAQ之外，亦在韓國節目《THE UNIT》、《I-LAND》擔任導師，來頭超猛。不分網民都替韓國天王Rain和韓國偶像組合程瀟「降呢」到TVB做導師感到不值。
亞洲超星團｜農夫、蘇志威被鬧爆唔夠班！
同時亦有不少網民質疑Rain出任「總製作人」的資格，畢竟Rain本人亦不是男團出身，Rain在多年前推出的男團「MBLAQ」亦未能在韓國樂壇中獲得好成績。網民亦對其他幾位導師陣容感到不滿，紛紛留言鬧爆指：「農夫教rap，你不如搵拔萃仔」、「無啦啦搭個蔡一威」、「農夫 玲玲出嚟又睇掌喇」、「蔡一威係教唱歌唔係教跳舞」、「搵個唔係團隊出身既做製作人，唔識唱歌既教唱歌,唔識RAP既教RAP」等。
亞洲超星團｜網民建議搵王嘉爾、莊錠欣做導師
今次《亞洲超星團》的導師陣容年齡層偏高，網民都笑指「導師陣容一浸老人除」、「衰過星夢傳奇d導師」等。網民都建議可以搵香港知名歌手、韓國男團出身的王嘉爾，或者同樣有韓國女團經驗，又係TVB出身的莊錠欣做導師。
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