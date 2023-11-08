亞洲超星團｜星級導師陣容曝光！導師人選超騎呢 網民反應一面倒鬧爆

TVB與內地《中國好聲音》團隊合作舉辦男團選秀節目《亞洲超星團》將於月底播出。早前《亞洲超星團》團隊公開了節目的星級導師陣容，包括韓國著名歌手Rain（鄭智薰）擔任PD（總製作人），韓國偶像出身的程瀟和朱正廷都有份擔任導師。不過網民就認為導師陣容麻麻，特別是負責教唱歌和Rap的兩隊導師較令人不能接受！