亞視廠房涉違反地契 被入稟要求清空物業 一姐阿儀冇糧出？
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亞洲電視（亞視）近年多次傳出陷入財政困難消息，旗下藝人出現拖欠薪金情況，亞視大埔廠房更涉違反地契條款被地皮持有方「香港科學園」入稟要求清空物業。
阿儀口窒窒回應冇糧出傳聞：唔知6、7月糧出咗未
知情人士透露唔少亞視藝員最近被公司拖糧，連「亞視一姐」阿儀（薛影儀）都有份。阿儀接受本地傳媒電話訪問時口窒窒，對於拖糧傳聞，阿儀表示唔知自己6、7月糧出咗未，話呢啲嘢係由公司決定，叫大家唔好問，並承認最近工作量確實係少咗。當追問佢最近一期糧出咗未，阿儀就反問點解要咁八卦，講多兩句就拿拿住收線。對於拖糧傳聞，亞視執行董事Jonas Chan澄清拖欠薪金一事已解決，並表示亞視財政穩健，大派定心丸。
香港科技園入稟要求亞視清空大埔廠房
亞視平息完藝人拖糧風波都未可以放心，因為亞視正面對收回大埔廠房官司。亞視免費電視牌照期屆滿後轉型為網上電視台，其後停止電視廣播業務運作，2020年開始有其他公司佔用亞視大埔工業邨廠房作經營紡織、借貸等其他生意用途。此舉涉違反亞視與香港科技園協議的地契條款，故香港科技園向被告（亞洲電視有限公司）發出律師信，入稟高等法院要求亞視清空大埔廠房物業，並需賠償380萬元作為額外費用，更表明有權收回物業。再一次面對危機，亞視高層會點拆解？
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]_yee0205、[email protected]
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