東張西望｜港女稱搵真愛墮傳銷騙局 男方染性病嗌分手 擲七萬求復合

單身女子Lily為了填補內心空虛，透過交友App尋找真愛，豈料卻遇上一個以愛情為名的騙子David，不但被對方設局加入疑似傳銷公司，更慘被騙走73,000元後人間蒸發。這段被愛情沖昏頭腦的血淚經歷，成為都市人網上交友的警世故事。