東張西望｜港女稱搵真愛墮傳銷騙局 男方染性病嗌分手 擲七萬求復合

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單身女子Lily為了填補內心空虛，透過交友App尋找真愛，豈料卻遇上一個以愛情為名的騙子David，不但被對方設局加入疑似傳銷公司，更慘被騙走73,000元後人間蒸發。這段被愛情沖昏頭腦的血淚經歷，成為都市人網上交友的警世故事。

Lily童年創傷渴求真愛

Lily坦承自己因為童年創傷而缺乏愛，內心極度渴望擁有一段真摯的愛情關係。她透露第一任男友是透過交友應用程式認識，但兩人的關係並不像正常拍拖，「見面時，吃了晚餐後，就會發生關係」，她形容自己當時因為童年的不愉快經歷而自我放縱。後來她再次在交友App遇到另一名男子，雖然發生親密關係，但對方卻中途離開房間，令Lily身心大受打擊。

David出現如靈魂伴侶

命運讓Lily在交友應用程式認識了David，她感到與對方心有靈犀，彷如靈魂伴侶一般。David的出現讓Lily真正感受到愛的感覺，兩人正式成為男女朋友後，會一起逛街、吃飯、看電影和唱卡啦OK，Lily形容這是她第一次感受到愛這種溫暖的感覺。然而好景不常，Lily發現自己懷孕，但時間上她清楚知道寶寶並非David所出，儘管明知道David有機會因此分手，她仍選擇坦白告知。

性病風波引發分手危機

David當時表示想跟Lily繼續下去，令她非常感動，可惜Lily最後自然流產。以為過了這個考驗可以修成正果，不料兩人關係再次出現暗湧。David患上性病後，質疑是受Lily傳染，指責她背叛這段關係並提出分手。雖然Lily也弄不清楚誰才是真正的背叛者，但她一心想要挽回這段感情，而David最初也表現得非常決絕和冷淡。直至Lily透露打算自己做生意當老闆，David突然間又變得很關心她。為了挽回David的心，Lily對他言聽計從，聽David說認識一位朋友可以教她做生意。在什麼都不知道的情況下，Lily付了68,000元加入了朋友的公司做會員。她後來懷疑這是傳銷公司，因為68,000元並不包括買貨，只是入會費而已。

慘被騙73,000元David人間蒸發

想做生意之前更要上課，每次上課也要另外付錢，結果Lily又要再付5,000元。最後她發現不妥想退會退款，可惜對方拒絕，而介紹人David也從此消失得無影無蹤。《東張西望》致電David查詢時，對方聽到是《東張西望》來電後便表示「沒有空」，隨即掛斷電話，完全不願回應事件。

律師指追討困難重重

Lily本來想追討損失，指對方在她入會時並無清楚說明有沒有冷靜期、可否退款等等，更曾向警方和海關投訴。《東張西望》致電Lily的上線成員了解，對方表示Lily簽了同意書，過了60日就不能退款。不過該份協議書的收款人並不是公司名字，而是另一位上線成員，而且在Lily付款後過了三日才給她簽協議書。攝製隊向律師查詢後得知，該公司只收取了Lily入會費和上課費，而且有提供服務給她，想追討是相當困難。

網民狠批Lily太天真

事件曝光後，網民紛紛留言批評Lily太過天真。有網民直言「3唔識7就送錢畀人」，更有人批評「詐騙之都，乜野都可以用嚟呃錢」。部分網民對Lily的行為感到不解，留言指「講述情況無理又隨便，神智不清，自己又要搵真愛，但又懷了別人的孩子，這叫真愛？」也有網民認為「她唔知衰六萬八入會費咁cheap都比人騙」、「自己蠢仲要上電視比全港人知道」，對Lily被愛情沖昏頭腦的行為毫不同情。

交友app 傳銷騙案 Lily在交友應用程式認識了David，感到與對方心有靈犀，像是靈魂伴侶。（圖片來源：TVB）
Lily在交友應用程式認識了David，感到與對方心有靈犀，像是靈魂伴侶。（圖片來源：TVB）
交友app 傳銷騙案 David的出現讓Lily真正感受到愛，雙方正式成為男女朋友。（圖片來源：TVB）
David的出現讓Lily真正感受到愛，雙方正式成為男女朋友。（圖片來源：TVB）
交友app 傳銷騙案 Lily為了挽回David，於是對他言聽計從，聽David說，認識他的一位朋友，對方說可以教他做生意，Lily在甚麼都不知道的情況下，付了68,000元加入了朋友的公司做會員。（圖片來源：TVB）
Lily為了挽回David，於是對他言聽計從，聽David說，認識他的一位朋友，對方說可以教他做生意，Lily在甚麼都不知道的情況下，付了68,000元加入了朋友的公司做會員。（圖片來源：TVB）
交友app 傳銷騙案 《東張西望》主持王汛文致電David查詢，對方聽到是《東張》來電後便表示沒有空，隨即掛斷電話。（圖片來源：TVB）
《東張西望》主持王汛文致電David查詢，對方聽到是《東張》來電後便表示沒有空，隨即掛斷電話。（圖片來源：TVB）
交友app 傳銷騙案 該份協議書的收款人並不是公司名字，而是另一位上線成員，而且待Lily付款後，過了三日才給她簽協議書。（圖片來源：TVB）
該份協議書的收款人並不是公司名字，而是另一位上線成員，而且待Lily付款後，過了三日才給她簽協議書。（圖片來源：TVB）

圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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