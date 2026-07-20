東張西望｜毒男交友App遇破產呃錢女 啜一啖借12萬 爆過夜免利息內幕

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東張西望》今集（20/7）報導，去年6月一名25歲陳先生透過交友App結識同齡S小姐，雙方北上旅遊一吻定情後，男方竟在短短一個月內火速借款120,000元。沒想到女方其後不斷欲擒故縱，更被揭發其實際身分為破產人士。這場羅生門糾紛不僅牽涉舉報恐嚇，雙方更爆出極具爭議性肉體交易內幕。

陳先生交友結識S小姐連環借出巨款

雙方去年相約到大陸遊玩時表現親密，陳先生形容對方小鳥依人並對她一見鍾情。兩人在旅程中情到濃時親吻確認關係，及後於乘坐的士回港期間，S小姐隨即聲稱家庭出現困難及欠下高利貸，成功向男方借取8,000元周轉。翌日女方再以發燒為由借走12,000元，其後一個月內更不斷利用婆婆病重、乳癌檢查甚至斂葬費等藉口，促使男方累積借出共120,000元巨款。

S小姐受訪支吾以對承認曾說出謊言

事件曝光後《東張西望》節目組安排訪問女當事人，S小姐在鏡頭前表現避忌及支吾以對，過程中更多次要求暫停拍攝，並親口承認自己「有啲講大話」。另一方面，陳先生發現女方真面目後大受打擊，不但聲言要向破產管理處舉報，更揚言要在網上公開事件。S小姐隨即大爆不斷遭到男方恐嚇，指出對方曾表示「要分開就要代價，代價就係加息」，雙方各執一詞互相指控。

陳先生揭發破產身分提出過夜免息條件

這段關係起初由金錢援助維持，陳先生在持續借出款項後一直未能成功約見對方，最終在街頭偶然相遇才令衝突爆發。男方急於追討欠款並利用女方身分證進行查核，驚覺年僅25歲S小姐早已有破產紀錄，深感人財兩失。為了逼迫對方盡快還清欠款，陳先生向女方開出極具爭議條件，直接向她提出「如果肯去我book嘅呢間酒店過夜，咁每月還6,600就得」。

網民熱議S小姐風波質疑雙方皆存歪念

節目播出後引發大批網民熱烈討論，不少觀眾認為事件徹底演變成一場羅生門風波。有網民留言狠批女方行為猶如詐騙，直指「擺明就係職業騙徒利用感情呃錢」，認為藉口過於誇張。同時亦有大批留言質疑男方出發點，直斥「恐怖情人用錢買感情仲想勒索上床」，認為陳先生提出酒店過夜免息要求同樣不可理喻，客觀指出雙方在操守上皆存在嚴重缺失。

交友app 東張西望 今時今日在網絡世畀，想識男女朋友，不過識到甚麼人就真的「靠彩數」！（圖片來源：TVB）
今時今日在網絡世畀，想識男女朋友，不過識到甚麼人就真的「靠彩數」！（圖片來源：TVB）
交友app 東張西望 沒想到女方其後不斷欲擒故縱，更被揭發其實際身分為破產人士。（圖片來源：TVB）
沒想到女方其後不斷欲擒故縱，更被揭發其實際身分為破產人士。（圖片來源：TVB）
交友app 東張西望 陳先生指，在交友App上結識後，就相約到大陸遊玩，「咁出到黎就已經好熱情架啦，挨身挨勢咁樣，坐到好近貼到好近，好小鳥依人咁樣。」（圖片來源：TVB）
陳先生指，在交友App上結識後，就相約到大陸遊玩，「咁出到黎就已經好熱情架啦，挨身挨勢咁樣，坐到好近貼到好近，好小鳥依人咁樣。」（圖片來源：TVB）
交友app 東張西望 初嘗紅唇烈焰，女方有什麼要求，陳先生都一律答應：「其實係返緊香港，坐緊的士個陣時，佢就話自己屋企困難，佢就係話需要錢，差大耳窿錢需要周轉一下，借了8000元。」（圖片來源：TVB）
初嘗紅唇烈焰，女方有什麼要求，陳先生都一律答應：「其實係返緊香港，坐緊的士個陣時，佢就話自己屋企困難，佢就係話需要錢，差大耳窿錢需要周轉一下，借了8000元。」（圖片來源：TVB）
交友app 東張西望 初相識當然少不了甜言蜜語。（圖片來源：TVB）
初相識當然少不了甜言蜜語。（圖片來源：TVB）
交友app 東張西望 見了一次就「啜左一啖」，陳先生就課金2萬元，之後一個月，陳先生由於愛上S小姐及約見面，但她就不斷欲拒還迎、欲擒先縱，令陳先生慾火焚身，最後借出共12萬元。（圖片來源：TVB）
見了一次就「啜左一啖」，陳先生就課金2萬元，之後一個月，陳先生由於愛上S小姐及約見面，但她就不斷欲拒還迎、欲擒先縱，令陳先生慾火焚身，最後借出共12萬元。（圖片來源：TVB）
交友app 東張西望 S小姐受訪時支吾以對。（圖片來源：TVB）
S小姐受訪時支吾以對。（圖片來源：TVB）
交友app 東張西望 S小姐在訪問途中多次叫停，又指自己「有啲講大話」。（圖片來源：TVB）
S小姐在訪問途中多次叫停，又指自己「有啲講大話」。（圖片來源：TVB）
交友app 東張西望 至於陳先生當時「錢又冇女又冇」，心急上來，他用S小姐身份證去查詢，發現原來她是破產人士。（圖片來源：TVB）
至於陳先生當時「錢又冇女又冇」，心急上來，他用S小姐身份證去查詢，發現原來她是破產人士。（圖片來源：TVB）
交友app 東張西望 陳先生千方百計都約不到S小姐見面，偏偏又在街頭偶遇。（圖片來源：TVB）
陳先生千方百計都約不到S小姐見面，偏偏又在街頭偶遇。（圖片來源：TVB）
交友app 東張西望 兩人對話訊息。（圖片來源：TVB）
兩人對話訊息。（圖片來源：TVB）
交友app 東張西望 兩人對話訊息，離不開借錢。（圖片來源：TVB）
兩人對話訊息，離不開借錢。（圖片來源：TVB）
交友app 東張西望 陳先生他用S小姐身份證去查詢，發現原來她是破產人士。（圖片來源：TVB）
陳先生他用S小姐身份證去查詢，發現原來她是破產人士。（圖片來源：TVB）
交友app 東張西望 陳先生前後借了約十二萬給S小姐。（圖片來源：TVB）
陳先生前後借了約十二萬給S小姐。（圖片來源：TVB）
交友app 東張西望 其後，「恐怖情人」陳先生又向S小姐說，「如果肯去我book嘅呢間酒店過夜，咁每月還6600就得！」（圖片來源：TVB）
其後，「恐怖情人」陳先生又向S小姐說，「如果肯去我book嘅呢間酒店過夜，咁每月還6600就得！」（圖片來源：TVB）
交友app 東張西望 事件簡直是羅生門！《東張》發現雙方都有問題，女方疑似利用感情借錢；男方則試圖用金錢換取或勒索感情。（圖片來源：TVB）
事件簡直是羅生門！《東張》發現雙方都有問題，女方疑似利用感情借錢；男方則試圖用金錢換取或勒索感情。（圖片來源：TVB）

圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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