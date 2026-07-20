東張西望｜毒男交友App遇破產呃錢女 啜一啖借12萬 爆過夜免利息內幕
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《東張西望》今集（20/7）報導，去年6月一名25歲陳先生透過交友App結識同齡S小姐，雙方北上旅遊一吻定情後，男方竟在短短一個月內火速借款120,000元。沒想到女方其後不斷欲擒故縱，更被揭發其實際身分為破產人士。這場羅生門糾紛不僅牽涉舉報恐嚇，雙方更爆出極具爭議性肉體交易內幕。
陳先生交友結識S小姐連環借出巨款
雙方去年相約到大陸遊玩時表現親密，陳先生形容對方小鳥依人並對她一見鍾情。兩人在旅程中情到濃時親吻確認關係，及後於乘坐的士回港期間，S小姐隨即聲稱家庭出現困難及欠下高利貸，成功向男方借取8,000元周轉。翌日女方再以發燒為由借走12,000元，其後一個月內更不斷利用婆婆病重、乳癌檢查甚至斂葬費等藉口，促使男方累積借出共120,000元巨款。
S小姐受訪支吾以對承認曾說出謊言
事件曝光後《東張西望》節目組安排訪問女當事人，S小姐在鏡頭前表現避忌及支吾以對，過程中更多次要求暫停拍攝，並親口承認自己「有啲講大話」。另一方面，陳先生發現女方真面目後大受打擊，不但聲言要向破產管理處舉報，更揚言要在網上公開事件。S小姐隨即大爆不斷遭到男方恐嚇，指出對方曾表示「要分開就要代價，代價就係加息」，雙方各執一詞互相指控。
陳先生揭發破產身分提出過夜免息條件
這段關係起初由金錢援助維持，陳先生在持續借出款項後一直未能成功約見對方，最終在街頭偶然相遇才令衝突爆發。男方急於追討欠款並利用女方身分證進行查核，驚覺年僅25歲S小姐早已有破產紀錄，深感人財兩失。為了逼迫對方盡快還清欠款，陳先生向女方開出極具爭議條件，直接向她提出「如果肯去我book嘅呢間酒店過夜，咁每月還6,600就得」。
網民熱議S小姐風波質疑雙方皆存歪念
節目播出後引發大批網民熱烈討論，不少觀眾認為事件徹底演變成一場羅生門風波。有網民留言狠批女方行為猶如詐騙，直指「擺明就係職業騙徒利用感情呃錢」，認為藉口過於誇張。同時亦有大批留言質疑男方出發點，直斥「恐怖情人用錢買感情仲想勒索上床」，認為陳先生提出酒店過夜免息要求同樣不可理喻，客觀指出雙方在操守上皆存在嚴重缺失。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期