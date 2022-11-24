人妻KOL疑被捉出軌 事後澄清：我們已真真正正分手了
人妻KOL疑被捉出軌 事後澄清：我們已真真正正分手了
網上瘋傳影片由一個疑似被戴綠帽的事主拍攝，而在床上的便是六公館的老闆娘Alva與另一名疑似電訊公司高層同眠，影片中三人異常冷靜，拍攝者問該男子：「你邊位呀？你走先啦。」，對方則回：「你俾啲時間我，去一去洗手間」，事主再回應：「點俾時間你呀？你邊個呀？」，全程「姦夫」都表現冷靜，充滿睡意，而疑似KOL Alva更是懶理繼續睡覺。
KOL下半身赤裸被公開
最後當「姦夫」準備著好衫離去時，拍攝者向床邊突擊，並見Alva疑似是下身赤裸地遭公開，睡眼惺忪地問道：「咩事呀？」之後繼續入睡。當眾人都以為是Alva出軌偷食之際，事件峰迴路轉，Alva於下午在IG連續發出數個聲明，去反擊其前度的所作所為。
連環澄清反擊戰
Alva於IG Story上澄清自己與對方於10/16日已經正式分開，而過程中對方更是有動粗的跡象，不過最後都達成共識，並「真真正正分手了」。而Alva都表示需要時間去搬離住所，對方亦同意，最後更指自己與對方是在人生低潮期走在一起，並同樣有努力去賺錢。
「他想要的只不過是摧毀式及報復式的結果」
Alva更聲明指出對方是希望有摧毀式及報復式的結果，又指自己與對方分手後都不斷被對方威脅，利用網上流傳的影片去將自己變成受害者。Alva最後則指出自己已回復單身，並呼籲網民不要盅全力傷害一個你不認識的人，並希望將自己故事的一面講出來。
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