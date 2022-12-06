今際之國的有栖2｜Netflix預告率先劇透9大亮點：山下智久全裸演出勁搶鏡！

《今際之國的有栖2》（又名《今際之國的闖關者2》）先導預告終於發佈，並將在12月22日正式登上Netflix。作為上年的年度神作，在看過短短2分多鐘的預告後，不少劇迷對於其續集非常期待，除了因為血腥程度升級，更燒腦的生存遊戲劇情外，最重要的是預告已證實山下智久將會在《今際之國的有栖2》全裸登場，擔任重要角色！