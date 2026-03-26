他們澳洲駕期｜吳若希戴祖儀閨密情爆發！自揭笑聲頻率一樣：連唞氣位都同步？

吳若希（Jinny）與戴祖儀（Joey）在澳洲竟迎來一場感性大爆發！在3月26日晚播出的節目中，兩人展開深情「閨密Girl Talk」，大爆成為知心好友的驚人契機，Jinny更直指Joey是自己的「開心果」，場面溫馨。究竟她們的友誼是如何建立的？背後更有不為人知的片場趣事！