他們澳洲駕期｜吳若希戴祖儀閨密情爆發！自揭笑聲頻率一樣：連唞氣位都同步？

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吳若希（Jinny）與戴祖儀（Joey）在澳洲竟迎來一場感性大爆發！在3月26日晚播出的節目中，兩人展開深情「閨密Girl Talk」，大爆成為知心好友的驚人契機，Jinny更直指Joey是自己的「開心果」，場面溫馨。究竟她們的友誼是如何建立的？背後更有不為人知的片場趣事！

吳若希戴祖儀澳洲深情Girl Talk

在最新一集《他們的澳洲駕期》中，吳若希與戴祖儀在新南威爾斯州大談閨密情。兩人揭露成為好友的契機，竟與她們同樣愛笑有關，吳若希更驚訝地發現：「我哋一齊笑嘅時候頻率一樣，連唞氣位都一樣。」戴祖儀也深有同感，感嘆：「好難搵到一個笑聲完全一樣嘅。」這種獨特的連結讓她們的友誼迅速升溫，在異國的星空下，一番剖白感動了不少觀眾。

吳若希封戴祖儀開心果：負責將快樂灌入我個腦

節目中，吳若希坦言戴祖儀是她的「開心果」，並深情告白：「永遠我好唔開心嘅時候，你會搵到你嘅方法切入去睇件事，你負責將快樂灌入我個腦」、「你係我嘅開心果，畀好多歡樂我。」面對Jinny的感性發言，Joey則幽默回應，盡顯鬼馬本色：「好彩你（Jinny）嘅災難思想唔會入到我個腦。」兩人一剛一柔、一感性一樂天的互補性格，正是她們友誼的基石。

回帶《多功能老婆》片場 戴祖儀爆吳若希「狗仔式呼喊」教走位

除了分享心靈點滴，戴祖儀還回憶起一件拍攝劇集《多功能老婆》時的趣事。她爆料當時作為新人的自己，幸得前輩吳若希的特別指導。據Joey憶述，當時Jinny竟以獨特的「狗仔式呼喊」方式教她走位，雖然方式奇特，卻讓她印象深刻，也成為兩人友誼中的搞笑回憶。可見她們的緣份，早在劇集合作時就已悄悄萌芽。

網民大讚真摯友情：呢啲先係真閨密

節目播出後，吳若希與戴祖儀的真情對話引發網民熱議，不少人被她們的友情打動。網民紛紛留言：「好羨慕佢哋有咁嘅閨密！」、「笑聲頻率一樣真係好玄，但又好sweet！」、「Jinny平時睇落好硬淨，原來都有感性一面。」、「Joey真係開心果，睇見佢都開心。」、「呢啲先係真正嘅朋友，會喺對方唔開心時出現。」

他們的澳洲駕期 吳若希 （圖片來源：TVB）
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他們的澳洲駕期 吳若希 （圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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