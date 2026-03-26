他們澳洲駕期｜戴祖儀自爆人生最幸福係「屙屎」！丁子朗驚爆女星飯局怪癖？

最新娛聞
東方新地

廣告

戴祖儀（Joey）驚人言論嚇窒全場！在3月27日晚播出的《他們的澳洲駕期》最後一集中，三位主持大談人生願望清單，Joey竟語出驚人，自爆人生最幸福時刻與生理需求有關！同場的丁子朗（丁丁）更不甘示弱，大爆曾有同劇女星在飯局上的驚人要求，究竟是甚麼內容如此震撼？

吳若希圓11年前夢想 澳洲工作假期終實現

在最後一集的真情對話中，吳若希（Jinny）透露了一個埋藏心底11年的夢想。原來她早在11年前就夢想能到澳洲體驗工作假期（Working Holiday），這次旅程雖然並非正式的Working Holiday，但能在澳洲深度遊歷，也算是讓她一圓青春時期的夢想，言談間流露滿滿的感動與懷念。

戴祖儀人生觀嚇窒全場 語出驚人：最幸福莫過於屙屎

相較於吳若希的感性，戴祖儀的人生觀顯得率性又破格。她直言自己沒有「人生願望清單」，因為她奉行「我諗到就去做」的即興哲學。當被問到人生最幸福的時刻，她的答案更是讓全場震驚，直白表示：

「人生最幸福 Moment 莫過於屙屎。」

這番極度貼地的「幸福論」完全拋開偶像包袱，展現了她真實又鬼馬的一面。

丁子朗加碼爆料 驚揭同劇女星飯局要求代切牛扒

在話題即將結束之際，丁子朗突然加碼爆料，分享了一段令人咋舌的片場經歷。他自爆曾有同劇女演員在飯局上要求他代為切牛排，對方更理直氣壯地聲稱：「『丁丁，我唔鋸扒架，我淨係 xxx』。」究竟這位女星是誰？「xxx」的內容又是甚麼？丁丁的懸念式爆料，為節目留下極大追看性。

網民熱議：究竟丁丁講緊邊個

預告一出，網民對最後一集的內容大感好奇，特別是戴祖儀和丁子朗的驚人發言。網民紛紛留言：「Joey真係好貼地，講嘢完全冇偶包！笑咗！」、「『屙屎論』雖然好笑，但諗深一層又好似有啲道理…」、「究竟丁丁講緊邊個女星？好想知！」、「吳若希11年嘅夢想，好感動。」、「最後一集咁爆，一定要睇！」

他們的澳洲駕期 戴祖儀 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
他們的澳洲駕期 戴祖儀 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
他們的澳洲駕期 戴祖儀 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
他們的澳洲駕期 戴祖儀 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
他們的澳洲駕期 戴祖儀 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
他們的澳洲駕期 戴祖儀 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
他們的澳洲駕期 戴祖儀 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
他們的澳洲駕期 戴祖儀 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
他們的澳洲駕期 戴祖儀 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
他們的澳洲駕期 戴祖儀 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
他們的澳洲駕期 戴祖儀 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
他們的澳洲駕期 戴祖儀 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
他們的澳洲駕期 戴祖儀 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
他們的澳洲駕期 戴祖儀 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
他們的澳洲駕期 戴祖儀 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
他們的澳洲駕期 戴祖儀 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
他們的澳洲駕期 戴祖儀 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
他們的澳洲駕期 戴祖儀 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 