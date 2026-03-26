他們澳洲駕期｜戴祖儀自爆人生最幸福係「屙屎」！丁子朗驚爆女星飯局怪癖？
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戴祖儀（Joey）驚人言論嚇窒全場！在3月27日晚播出的《他們的澳洲駕期》最後一集中，三位主持大談人生願望清單，Joey竟語出驚人，自爆人生最幸福時刻與生理需求有關！同場的丁子朗（丁丁）更不甘示弱，大爆曾有同劇女星在飯局上的驚人要求，究竟是甚麼內容如此震撼？
吳若希圓11年前夢想 澳洲工作假期終實現
在最後一集的真情對話中，吳若希（Jinny）透露了一個埋藏心底11年的夢想。原來她早在11年前就夢想能到澳洲體驗工作假期（Working Holiday），這次旅程雖然並非正式的Working Holiday，但能在澳洲深度遊歷，也算是讓她一圓青春時期的夢想，言談間流露滿滿的感動與懷念。
戴祖儀人生觀嚇窒全場 語出驚人：最幸福莫過於屙屎
相較於吳若希的感性，戴祖儀的人生觀顯得率性又破格。她直言自己沒有「人生願望清單」，因為她奉行「我諗到就去做」的即興哲學。當被問到人生最幸福的時刻，她的答案更是讓全場震驚，直白表示：
「人生最幸福 Moment 莫過於屙屎。」
這番極度貼地的「幸福論」完全拋開偶像包袱，展現了她真實又鬼馬的一面。
丁子朗加碼爆料 驚揭同劇女星飯局要求代切牛扒
在話題即將結束之際，丁子朗突然加碼爆料，分享了一段令人咋舌的片場經歷。他自爆曾有同劇女演員在飯局上要求他代為切牛排，對方更理直氣壯地聲稱：「『丁丁，我唔鋸扒架，我淨係 xxx』。」究竟這位女星是誰？「xxx」的內容又是甚麼？丁丁的懸念式爆料，為節目留下極大追看性。
網民熱議：究竟丁丁講緊邊個
預告一出，網民對最後一集的內容大感好奇，特別是戴祖儀和丁子朗的驚人發言。網民紛紛留言：「Joey真係好貼地，講嘢完全冇偶包！笑咗！」、「『屙屎論』雖然好笑，但諗深一層又好似有啲道理…」、「究竟丁丁講緊邊個女星？好想知！」、「吳若希11年嘅夢想，好感動。」、「最後一集咁爆，一定要睇！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期