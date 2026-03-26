他們澳洲駕期｜戴祖儀自爆人生最幸福係「屙屎」！丁子朗驚爆女星飯局怪癖？

戴祖儀（Joey）驚人言論嚇窒全場！在3月27日晚播出的《他們的澳洲駕期》最後一集中，三位主持大談人生願望清單，Joey竟語出驚人，自爆人生最幸福時刻與生理需求有關！同場的丁子朗（丁丁）更不甘示弱，大爆曾有同劇女星在飯局上的驚人要求，究竟是甚麼內容如此震撼？