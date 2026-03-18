他們澳洲駕期｜蕭正楠收黃翠如情信爆喊！林夏薇突現身嚇窒三兄弟

今晚（18日）播出的《他們的澳洲駕期》驚喜一浪接一浪！節目中三位大男孩玉帛相見浸溫泉，蕭正楠更收到老婆黃翠如的越洋情信，當場感動爆喊！但溫馨場面一轉，畫風突變爆笑，曹永廉更掛上「極粗」金鏈，場面搞笑。而最大驚喜，莫過於林夏薇的突然現身，究竟她為何會出現？