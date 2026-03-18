他們澳洲駕期｜蕭正楠收黃翠如情信爆喊！林夏薇突現身嚇窒三兄弟
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今晚（18日）播出的《他們的澳洲駕期》驚喜一浪接一浪！節目中三位大男孩玉帛相見浸溫泉，蕭正楠更收到老婆黃翠如的越洋情信，當場感動爆喊！但溫馨場面一轉，畫風突變爆笑，曹永廉更掛上「極粗」金鏈，場面搞笑。而最大驚喜，莫過於林夏薇的突然現身，究竟她為何會出現？
蕭正楠讀黃翠如情信當場眼濕濕
節目中，蕭正楠、黎耀祥、曹永廉三兄弟齊齊浸溫泉，大騷兄弟情。正當氣氛輕鬆之際，節目組為蕭正楠送上一個超級驚喜——老婆黃翠如親筆寫的越洋情信！蕭正楠一邊讀著愛妻充滿愛意的手寫信，一邊回憶兩人的點滴，感動得當場眼濕濕，場面非常溫馨。在兄弟面前真情流露，盡顯鐵漢柔情的一面，可見他與翠如的感情極之深厚，羨煞旁人。
曹永廉獲贈超粗金鏈爆笑撞橋
溫馨過後，畫風秒速回到爆笑日常！曹永廉特意戴上當年拍攝《公公出埠》時蕭正楠送贈的金鏈，沒想到製作組竟加碼送上一條「極粗」的金鏈給他！更搞笑的是，蕭正楠原來也私下買了一條長金鏈打算送給阿廉，結果鬧出「撞橋」笑話，他不禁激動大喊：「我真係激死，點解你哋諗埋啲嘢同我一樣？」祥仔見狀即神補刀：「你真係乜鏈都有！」阿廉看著自己身上掛滿金鏈，則無奈笑指：「好似過大禮咁樣！」
林夏薇驚喜現身嚇窒全場
今集的驚喜可謂一浪接一浪！三兄弟特意換上西裝，準備品嚐高級西餐。席間，節目組播放好友胡定欣、林夏薇及林盛斌（Bob）拍下的片段。正當大家看得入神之際，片中人林夏薇竟突然驚喜現身餐廳，嚇得三兄弟目瞪口呆！原來薇薇將會加入之後的自駕遊行程，更預告會大爆對方令人匪夷所思的行為，為餘下的旅程增添更多未知數和火花。
網民期待薇薇加入爆料
預告片段播出後，網民對林夏薇的驚喜加入反應極之熱烈！大家紛紛留言表示：「薇薇加入肯定更多火花！」、「三兄弟加一個女人，有好戲睇了！」、「最期待的畫面出現了！想睇佢哋互爆黑歷史！」、「究竟薇薇會爆啲咩匪夷所思嘅行為？已經等唔切今晚！」林夏薇的加入，無疑為這個兄弟團帶來全新化學作用，觀眾都非常期待她與三兄弟的互動。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期