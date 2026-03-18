他們澳洲駕期｜蕭正楠自爆註冊結婚烏龍史！黃翠如排錯隊險領死亡證？

蕭正楠最近在節目中驚爆與老婆黃翠如的超爆笑註冊結婚烏龍史！他憶述當年瞞著家人，與翠如在新西蘭自駕遊時秘密註冊，過程竟意想不到地「驚險」。翠如排隊時竟排錯隊伍，更一度以為自己身處婚禮現場，場面既尷尬又搞笑，究竟當時發生了甚麼事？