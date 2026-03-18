他們澳洲駕期｜蕭正楠自爆註冊結婚烏龍史！黃翠如排錯隊險領死亡證？
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蕭正楠最近在節目中驚爆與老婆黃翠如的超爆笑註冊結婚烏龍史！他憶述當年瞞著家人，與翠如在新西蘭自駕遊時秘密註冊，過程竟意想不到地「驚險」。翠如排隊時竟排錯隊伍，更一度以為自己身處婚禮現場，場面既尷尬又搞笑，究竟當時發生了甚麼事？
蕭正楠自爆新西蘭註冊結婚搞笑史
在最新一集《他們的澳洲駕期》中，蕭正楠、黎耀祥和曹永廉三兄弟在車上大談往事。蕭正楠感性分享自駕遊經驗時，突然加碼自爆當年與黃翠如在新西蘭的秘密註冊經歷。他憶述當時兩人決定瞞著家人，揸車到一個偏遠的地方辦理註冊手續，一心想低調完成人生大事。整個過程充滿神秘感，誰也沒想到，接下來的發展竟會完全失控，變成一場搞笑鬧劇。
黃翠如排錯隊險領死亡證？
最爆笑的情節發生在領取結婚證書當日！蕭正楠指，由於註冊後需等待七天才能領證，當日翠如獨自前往辦理。眼見現場排隊的「新娘」們個個身形魁梧、更有紋身，翠如心裡不禁納悶，更暗自說出心底話：「好奇怪今日好多人結婚。」直到她遞交表格的一刻，才被職員告知排錯了隊伍，她排的竟是交罰款和辦理死亡證的隊伍！原來，真正領取結婚證書的房間就在隔壁，這個驚天大烏龍讓蕭正楠至今仍忍俊不禁，也成為兩人之間一個甜蜜又搞笑的回憶。
蕭正楠黃翠如恩愛夫妻回顧
蕭正楠與黃翠如自公開戀情到結婚，一直是圈中公認的模範夫妻，兩人不時在社交平台放閃，互動甜蜜。這次蕭正楠在節目中分享的「註冊烏龍史」，再次印證了他們私下輕鬆又充滿趣味的相處模式。有別於幕前浪漫的形象，這個故事讓大眾窺見他們私下最真實、最「貼地」的一面，原來這對童話夫妻的愛情故事，還夾雜著如此令人哭笑不得的搞笑情節，更顯得他們的關係真摯可愛。
網民笑爆：畫面感十足！
節目預告一出，網民已對這段烏龍史表示極度期待，紛紛留言笑指「畫面感十足」！不少網民表示：「可以想像到翠如當時個樣有幾天然呆！」、「蕭正楠講出嚟一定好好笑，隔住個mon都笑到肚痛！」、「排錯隊領死亡證，真係電視劇都唔敢咁寫！」、「這對夫妻太可愛了，難怪感情這麼好！」這段充滿戲劇性的爆笑經歷，無疑為節目增添了大量追看性，觀眾都等著看蕭正楠親口還原整個爆笑場面。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期