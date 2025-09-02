仙氣「遲到妹」Ella開學「遲到遲」淡定爆紅｜金像美指公開點名想合作！
開學日遲到受訪 仙氣淡定回應全城瘋傳
昨日（9月1日）開學日，新聞片段捕捉到一名女學生Ella因遲到而被訪問的畫面。當被問及為何遲到還慢慢走時，她竟一臉從容地回應：「遲到喇！唔要緊啦，遲咗反正都。」她優雅的語氣和處變不驚的態度，與一般學生趕返學的緊張模樣形成強烈對比，這份獨特的「鬆弛感」讓她瞬間成為全城焦點。相關片段在各大社交平台被瘋狂洗版，Ella亦被網民封為「仙氣女學生」，一夜爆紅，人氣直線急升。
年學費7萬讀音樂名校 Ella原來係詹天文師妹
隨著Ella的爆紅，網民亦火速對她進行「起底」。根據她身穿的校服，證實她是「國際基督教優質音樂中學暨小學（ICQM）」的學生。該校是香港首間一條龍音樂中小學，位於鑽石山，強調基督教教育及專業音樂培訓，據悉每年學費約港幣70,000元，絕非普通家庭能負擔。更令人驚訝的是，人氣歌手、「聲夢」學員詹天文（Windy）正是該校的校友，因此Ella亦被視為詹天文的「師妹」，可見其背景絕不簡單。
金像提名美指張蚊公開點名：想拍佢
Ella的非凡氣質不僅迷倒一眾網民，更成功吸引到電影圈專業人士的注意。曾憑電影《年少日記》及《飯戲攻心》獲香港電影金像獎最佳美術指導提名的張蚊，昨日亦在其個人Instagram的限時動態上，轉發了Ella的訪問截圖。她更直接寫上三個字表達欣賞：「想拍佢」，毫不掩飾合作意願。此舉令網民更加期待Ella會否真的踏足演藝圈，成為明日之星，紛紛表示：「今次真係要嘗試搵人了！」
網民洗版激讚Ella有星味：氣質似王菲
Ella的訪問片段曝光後，網民反應一面倒地讚好，留言區被瞬間洗版。不少網民大讚她的氣質出眾：「氣質真係好勁，睇到呆咗！」、「遲都遲咗，但靚女氣場救番全場」、「素顏又幾靚女，個鬆弛感唔係人人有」。更有網民認為她極具明星潛質，紛紛留言指：「有D王菲嘅氣質同淡定」、「有D似蔣雅文」、「個樣有啲似楊明」，甚至有人建議她參選香港小姐：「有明星相，可選港姐」、「可以做港姐冠軍」。網民的熱烈討論，加上電影人點名，令Ella的未來動向備受關注。