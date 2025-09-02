仙氣「遲到妹」Ella開學「遲到遲」淡定爆紅｜金像美指公開點名想合作！

昨日（9月1日）開學日，一名「仙氣女學生」Ella因遲到接受新聞訪問，憑著超脫的淡定態度意外在網絡上掀起風暴！鏡頭前她被問到遲到原因時，竟從容表示「唔要緊啦，遲咗反正都」，這份獨特的「鬆弛感」令影片瞬間被瘋傳，這位神秘女生的驚人背景隨即被起底，更有電影圈猛人公開表示想與她合作，她會否一步踏入娛樂圈？