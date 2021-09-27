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以吾之名｜「最強小三」韓素希拍Netflix劇做打女 變身女版John Wick

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撰文：東方新地

現年26歲的韓素希（本名韓韶禧）去年憑在熱播韓劇《夫妻的世界》中飾演「最強小三」成功爆紅，被睇好成為新一代韓國女神，更獲封為「嫩版宋慧喬」，繼早前在劇集《無法抗拒的他》首度擔正做女一變清純後，10月她更會主演Netflix新劇《以吾之名》（My Name），轉型做打女，變身女版John Wick！

文：東方新地｜圖：《以吾之名》劇照及預告片截圖、《夫妻的世界》劇照、《無法抗拒的他》劇照、韓素希IG

韓素希主演《以吾之名》 為《人文教育101》導演金鎮敏新作

韓素希新作《以吾之名》（My Name）將於10月15日（周五）在Netfllix推出，這部劇集是去年Netfllix話題韓劇《人文教育101》導演金鎮敏的新作。劇中韓素希飾演女主角「尹智友」，為了查出殺害父親的兇手，而加入犯罪組織，成為臥底警員。劇中韓素希有不少打鬥場面，預告中更見到她在狹窄的走廊中一個打七個，有如女版John Wick！

韓素希（Han Sohee）本名為韓韶禧，韓素希為亞洲傳媒常用譯名。（圖片來源：《以吾之名》劇照）
韓素希（Han Sohee）本名為韓韶禧，韓素希為亞洲傳媒常用譯名。（圖片來源：《以吾之名》劇照）
《以吾之名》的英文版海報標語為：「沒人能知道，我的敵人，我的復仇。」（圖片來源：《以吾之名》海報）
《以吾之名》的英文版海報標語為：「沒人能知道，我的敵人，我的復仇。」（圖片來源：《以吾之名》海報）
劇集韓文版海報則有齊男女主角和反派的影像，其中男主角安普賢也是在去年因參演人氣劇《梨泰院Class》而彈起。（圖片來源：《以吾之名》海報）
劇集韓文版海報則有齊男女主角和反派的影像，其中男主角安普賢也是在去年因參演人氣劇《梨泰院Class》而彈起。（圖片來源：《以吾之名》海報）
安普賢劇中飾演的「全弼道」曾是一個柔道選手，為了復仇而成為警察。（圖片來源：《以吾之名》劇照）
安普賢劇中飾演的「全弼道」曾是一個柔道選手，為了復仇而成為警察。（圖片來源：《以吾之名》劇照）
預告片中韓素希在狹窄的走廊中一個打七個，動作充滿霸氣，似足女版John Wick。（圖片來源：《以吾之名》預告片截圖）
預告片中韓素希在狹窄的走廊中一個打七個，動作充滿霸氣，似足女版John Wick。（圖片來源：《以吾之名》預告片截圖）

擺脫「最強小三」形象 動作戲全部親自上陣

韓素希過去曾在《夫妻的世界》飾演最強小三「呂多景」，又曾在《無法抗拒的他》中扮演清純女大學生「劉娜比」，與以往的角色相比，今次她在《以吾之名》飾演的「尹智友」形象可說是180度大轉變，而且劇中困難的動作戲，全部都是由韓素希親自上場演繹，為了今次演出，她更每周花上五天時間，到武術學校進行特訓。

《夫妻的世界》改編BBCOne英劇《Doctor Foster》，講述一對表面上看似恩愛的夫妻，因丈夫出軌令到妻子大受打擊，從而展開復仇的故事，首集播出即以6.26%的收視率打破JTBC劇集首播的收視紀錄，之後每集收視更節節上升。
韓素希去年憑《夫妻的世界》爆紅，被封「最強小三」。（圖片來源：《夫妻的世界》劇照）
《無法抗拒的他》上月剛大結局，劇中韓素希飾演一名清純的女大學生，形象已與《夫婦的世界》中的「最強小三」迥異。（圖片來源：《無法抗拒的他》劇照）
《無法抗拒的他》上月剛大結局，劇中韓素希飾演一名清純的女大學生，形象已與《夫妻的世界》中的「最強小三」迥異。（圖片來源：《無法抗拒的他》劇照）
今次韓素希為新角色剪了一頭俐落的及肩短髮造型，別具型格。（圖片來源：《以吾之名》劇照）
今次韓素希為新角色剪了一頭俐落的及肩短髮造型，別具型格。（圖片來源：《以吾之名》劇照）
劇中韓素希有不少場激烈的打鬥場面，原來全部都是由她親身上陣演繹。（圖片來源：《以吾之名》劇照）
劇中韓素希有不少場激烈的打鬥場面，原來全部都是由她親身上陣演繹。（圖片來源：《以吾之名》劇照）
為了這次今次演出，韓素希每周花上五天時間，到武術學校進行特訓。（圖片來源：《以吾之名》劇照）
為了這次今次演出，韓素希每周花上五天時間，到武術學校進行特訓。（圖片來源：《以吾之名》劇照）

三演19禁劇 被封19禁專業戶

韓素希劇中為了替父親報仇，不惜進入犯罪的地下世界，並以化名成為警方的間諜。因為涉及毒品和暴力鏡頭，令《以吾之名》在韓國被列為19禁限制級，由於韓素希之前演出的《夫妻的世界》也有部分集數被評為19禁尺度，而她在《無法抗拒的他》中和宋江的床戲也被列為19禁，所以有不少網友都笑指韓素希是「19禁專業戶」。

劇中韓素希也有長髮學生妹Look。（圖片來源：《以吾之名》劇照）
劇中韓素希也有長髮學生妹Look。（圖片來源：《以吾之名》劇照）
（圖片來源：《以吾之名》預告片截圖）
（圖片來源：《以吾之名》預告片截圖）
（圖片來源：《以吾之名》預告片截圖）
（圖片來源：《以吾之名》預告片截圖）
（圖片來源：《以吾之名》劇照）
（圖片來源：《以吾之名》劇照）
（圖片來源：《以吾之名》預告片截圖）
（圖片來源：《以吾之名》預告片截圖）
除了槍戰以外，劇中韓素希還有用短刀及徒手格鬥的等打鬥戲分。（圖片來源：《以吾之名》劇照）
除了用短刀以外，劇中韓素希還有用槍、伸縮棍及徒手格鬥等打鬥戲分。（圖片來源：《以吾之名》劇照）
今次《以吾之名》被視為韓素希升呢上一線女星之作。（圖片來源：《以吾之名》劇照）
今次《以吾之名》被視為韓素希升呢上一線女星之作。（圖片來源：《以吾之名》劇照）
（圖片來源：《以吾之名》預告片截圖）
（圖片來源：《以吾之名》預告片截圖）
（圖片來源：《以吾之名》預告片截圖）
（圖片來源：《以吾之名》預告片截圖）
（圖片來源：《以吾之名》預告片截圖）
（圖片來源：《以吾之名》預告片截圖）
（圖片來源：《以吾之名》預告片截圖）
（圖片來源：《以吾之名》預告片截圖）

韓素希為金泰希高中師妹 曾被質疑整容

韓素希出身自韓國蔚山市，是金泰希的高中師妹，自學生時代已有不少追求者，因美貌神似宋慧喬，自出道以來就有「蔚山宋慧喬」及「嫩版宋慧喬」等稱號，但也因此惹來整容的質疑，不過她曾在訪問中回應指自己是個似足媽媽的天然美人，又直言因自覺臉形不對稱，曾想過要進行調整去否認曾整容。

人氣爆燈的韓素希是廣告商的寵兒，現時IG有超過525萬位Followers。（圖片來源：韓素希IG）
人氣爆燈的韓素希是廣告商的寵兒，現時IG有超過525萬位Followers。（圖片來源：韓素希IG）
韓素希自高中畢業後便由蔚山到首爾追尋演員夢，在入行前曾做過多份兼職，包括在酒吧打工。（圖片來源：韓素希IG）
韓素希自高中畢業後便由蔚山到首爾追尋演員夢，在入行前曾做過多份兼職，包括在酒吧打工。（圖片來源：韓素希IG）
9月新韓劇
韓素希曾在D.O.主演的劇集 《百日的郎君》中擔演女二，首次挑戰古裝造型，獲讚充滿古典美。（圖片來源：《百日的郎君》劇照）

演「呂多景」被狂鬧

韓素希笑言身邊的親友追看《夫妻的世界》時都狂鬧她，因此她只希望大家不要太憎這個角色，被問到與角色「呂多景」的性格差異時，她表示：「忠於自己感情這部分很相似，但她太進取的性格還有看男人的眼光就不太一樣。」她又指自己本身是個理性又隨和的女生，也很堅守原則，絕不會介入他人的感情世界中。

憑《夫妻的世界》飾演「最索小三」爆紅的新人韓素希，成為百想最佳女新人獎的得獎大熱門，劇集大結局中她與男主角朴海俊離婚後回歸校園，但仍不乏追求者，被網民封為人生勝利組。
憑《夫妻的世界》飾演「最索小三」爆紅的新人韓素希，在劇集大結局中與男主角朴海俊離婚後回歸校園，但仍不乏追求者，被網民封為人生勝利組。（圖片來源：韓素希IG）
韓素希自高中畢業後便由蔚山到首爾追尋演員夢，在入行前曾做過多份兼職，包括在酒吧打工。
飾演最強小三「呂多景」令韓素希被親友狂鬧。（圖片來源：《夫妻的世界》劇照）
出道僅三年的韓素希，在《夫妻的世界》中和男主角朴海俊有大量情慾戲，但有不少都是「大婆」金喜愛想像中出現的情節。
韓素希在《夫妻的世界》中和男主角朴海俊有大量情慾戲，但有不少都是「大婆」金喜愛想像中出現的情節。（圖片來源：《夫妻的世界》影片截圖）

入行前舊照被曝光叛逆形象或闖出另一片天

此外韓素希在入行前曾拍下不少cool爆煲煙的自拍照，並經常化濃妝，又有滿手臂大面積的紋身，充滿叛逆少女的感覺，Fans對她這個叛逆形象未有抗拒，反而認為她帶有叛逆美更吸引。但據知她在入行前已去除所有紋身，意圖洗底，之後加入 SM娛樂成為模特兒及演員後，她接拍過多部劇集，曾在《金錢之花》中飾演男二張勝祖的情婦，在《夫妻的世界》中，又飾演一名「進擊的小三」，與朴海俊拍情慾戲時更毫不錫身，一度被指有定型做壞女人角色的傾向。

除了拍劇外，韓素希也曾擔任過SHINee〈 Tell Me What To Do〉與鄭容和〈 That Girl〉的MV女主角。
除了拍劇外，韓素希也曾擔任過SHINee〈Tell Me What To Do〉與鄭容和〈That Girl〉的MV女主角。（圖片來源：YouTube影片截圖）
當年已經一副壞女孩的樣子。
當年已經一副壞女孩的樣子。（圖片來源：YouTube影片截圖）
韓素希入行前經常自拍煲煙照，被指與電影《吸血新世紀》女主角姬絲汀史釗域（Kristen Stewart）撞樣。
韓素希入行前經常自拍煲煙照，被指與電影《吸血新世紀》女主角姬絲汀史釗域（Kristen Stewart）撞樣。（圖片來源：韓素希IG）
韓素希五官立體精緻，以往一臉濃妝又滿手紋身的模樣，也獲不少網民激讚充滿頹廢美。
韓素希五官立體精緻，以往一臉濃妝又滿手紋身的模樣，也獲不少網民激讚充滿頹廢美。（圖片來源：韓素希IG）

即睇《以吾之名》預告：

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