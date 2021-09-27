以吾之名｜「最強小三」韓素希拍Netflix劇做打女 變身女版John Wick

現年26歲的韓素希（本名韓韶禧）去年憑在熱播韓劇《夫妻的世界》中飾演「最強小三」成功爆紅，被睇好成為新一代韓國女神，更獲封為「嫩版宋慧喬」，繼早前在劇集《無法抗拒的他》首度擔正做女一變清純後，10月她更會主演Netflix新劇《以吾之名》（My Name），轉型做打女，變身女版John Wick！

文：東方新地｜圖：《以吾之名》劇照及預告片截圖、《夫妻的世界》劇照、《無法抗拒的他》劇照、韓素希IG