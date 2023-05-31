任賢齊曾出錢救活1歲病童 22年後女粉絲現身演唱會感激救命之恩
任賢齊捐贈手術費救女童 22年後演唱會相遇謝恩
任賢齊《齊跡‧在路上》巡迴演唱會瀋陽站中，台下有一位23歲女粉絲在點唱環節時，手持自己兒時照片，透露在22年前獲任賢齊救回一命：「我今年23歲了，我已經認識你22年了，小的時候你還抱過我。在2001年的時候，我只有一歲多，我當時患有先天性心臟病，因為家裏有困難，沒有辦法救我，然後你在來瀋陽開演唱會的路上，看到了時代商報的新聞，然後跟我捐了3萬塊錢（人民幣），才讓我做上了這個手術。」
任賢齊驚呼：「你長得這麼大了！」
任賢齊聽到該位女粉絲的故事後，驚呼：「你長得這麼大了！」隨即接著說：「我記得你小孩子的時候。謝謝你，很開心你健康成長。那時候剛好看到了這個新聞，哇我真的覺得時間怎麼真的過得這麼快！將來如果有能力，我們就繼續把這份愛傳遞出去，好不好？」小齊話畢，立即獲得在場觀眾掌聲與喝采。
網民大讚：這才是該追的星
該片段一出即刻引來兩地網民熱議，網民都大讚如此善良的任賢齊才是值得追捧的真明星，更指他是烏煙瘴氣的娛樂圈中難得的清泉：「這才是真正的明星，值得去追奉」、「所以他會大紅大紫，不是沒有道理，善良總是會回到自己身上」、「小齊哥是早期演藝圈少數中的零負評好男人」、「看前面我還以為要爆料私生子，沒想到後面這麼暖。」等。
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