任賢齊曾出錢救活1歲病童 22年後女粉絲現身演唱會感激救命之恩

任賢齊（小齊）近日於內地舉行《齊跡‧在路上》巡迴演唱會，早前在瀋陽站時，有位年輕女粉絲手持自己兒時照片，透露自己在22年前獲任賢齊救回一命。兩人時隔多年在演唱會上相遇，不但感動在場觀眾，連小齊都忍不住驚呼：「你長得這麼大了！」