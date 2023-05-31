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任賢齊曾出錢救活1歲病童 22年後女粉絲現身演唱會感激救命之恩

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任賢齊（小齊）近日於內地舉行《齊跡‧在路上》巡迴演唱會，早前在瀋陽站時，有位年輕女粉絲手持自己兒時照片，透露自己在22年前獲任賢齊救回一命。兩人時隔多年在演唱會上相遇，不但感動在場觀眾，連小齊都忍不住驚呼：「你長得這麼大了！」

任賢齊 任賢齊小齊）近日於內地舉行《齊跡‧在路上》巡迴演唱會。
任賢齊（小齊）近日於內地舉行《齊跡‧在路上》巡迴演唱會。（圖片來源：[email protected]

任賢齊捐贈手術費救女童 22年後演唱會相遇謝恩

任賢齊《齊跡‧在路上》巡迴演唱會瀋陽站中，台下有一位23歲女粉絲在點唱環節時，手持自己兒時照片，透露在22年前獲任賢齊救回一命：「我今年23歲了，我已經認識你22年了，小的時候你還抱過我。在2001年的時候，我只有一歲多，我當時患有先天性心臟病，因為家裏有困難，沒有辦法救我，然後你在來瀋陽開演唱會的路上，看到了時代商報的新聞，然後跟我捐了3萬塊錢（人民幣），才讓我做上了這個手術。」

任賢齊 台下有一位23歲女粉絲透露在22年前曾患有先天性心臟病。
台下有一位23歲女粉絲透露在22年前曾患有先天性心臟病。（圖片來源：抖音@dongtaizai）
任賢齊 女粉絲表示當年家境困難，全靠任賢齊的3萬塊捐款才能做手術。
女粉絲表示當年家境困難，全靠任賢齊的3萬塊捐款才能做手術。（圖片來源：抖音@dongtaizai）
任賢齊 女粉絲更手持兩人合照現身。
女粉絲更手持兩人合照現身。（圖片來源：抖音@dongtaizai）
任賢齊 22年後演唱會相遇謝恩。
22年後演唱會相遇謝恩。（圖片來源：抖音@banditbogi）
任賢齊 女粉絲亦在社交平台上傳兩人合照。
女粉絲亦在社交平台上傳兩人合照。（圖片來源：抖音@banditbogi）
任賢齊 任賢齊以前同宜家都一樣樣！
任賢齊以前同宜家都一樣樣！（圖片來源：抖音@banditbogi）

任賢齊驚呼：「你長得這麼大了！」

任賢齊聽到該位女粉絲的故事後，驚呼：「你長得這麼大了！」隨即接著說：「我記得你小孩子的時候。謝謝你，很開心你健康成長。那時候剛好看到了這個新聞，哇我真的覺得時間怎麼真的過得這麼快！將來如果有能力，我們就繼續把這份愛傳遞出去，好不好？」小齊話畢，立即獲得在場觀眾掌聲與喝采。

任賢齊 任賢齊聽到該位女粉絲的故事後，驚呼：「你長得這麼大了！」
任賢齊聽到該位女粉絲的故事後，驚呼：「你長得這麼大了！」（圖片來源：抖音@dongtaizai）

網民大讚：這才是該追的星

該片段一出即刻引來兩地網民熱議，網民都大讚如此善良的任賢齊才是值得追捧的真明星，更指他是烏煙瘴氣的娛樂圈中難得的清泉：「這才是真正的明星，值得去追奉」、「所以他會大紅大紫，不是沒有道理，善良總是會回到自己身上」、「小齊哥是早期演藝圈少數中的零負評好男人」、「看前面我還以為要爆料私生子，沒想到後面這麼暖。」等。

任賢齊
（圖片來源：網民留言截圖）
任賢齊
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撰文：東方新地圖片來源：抖音@banditbogi、抖音@dongtaizai、[email protected]、網民留言截圖

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