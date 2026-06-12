企業強人｜陳豪龔嘉欣新劇創歷史！成CEPA協議後首部內地黃金檔港劇
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港劇迷注意！由陳豪、龔嘉欣、譚俊彥及張曦雯主演的新劇《企業強人》創下歷史！TVB今日（12日）宣布，該劇將登陸深圳衛視黃金時段，成為CEPA補充協議生效後首部重返內地衛視黃金檔的港劇，意義重大。一眾主演大感雀躍，究竟這部劇有何魅力？
《企業強人》登深圳衛視 創港劇歷史新一頁
TVB今日在深圳的發布會上投下震撼彈，宣布重頭劇《企業強人》即將登陸深圳衛視黃金時段播出。此舉具有重大的歷史意義，因為這是自CEPA補充協議生效後，首部能夠重返內地衛視電視黃金檔的港劇，標誌著港劇與內地市場的融合邁入新里程碑。除了《企業強人》，TVB亦透露目前正在開拍的新劇《枱底人生》及《模範律師團》已進駐深圳前海及廣州南沙取景，顯示其在大灣區實現「全產業鏈本土化運營」的決心。
陳豪龔嘉欣感雀躍 望內地觀眾喜歡
對於劇集能夠創下歷史紀錄，一眾主演都感到非常雀躍。視帝陳豪表示：「很開心能夠參與一部記錄時代的作品，希望大灣區及內地觀眾會喜歡。」視后龔嘉欣則分享了拍攝感受，指劇組在深圳一個國家5A級物流轉運中心實地取景，讓她親身感受到物流業「分秒必爭」的拼搏精神。而張曦雯則表示非常期待，希望未來有更多港劇能夠在內地衛視播出，讓大灣區和內地其他城市的電視觀眾都能欣賞到。
TVB大灣區全產業鏈佈局 14部精品劇集落地
《企業強人》的成功登陸並非偶然，而是TVB近年積極佈局大灣區的成果。在過去幾年，TVB已經在大灣區落地製作了多達14部精品劇集，當中包括創下收視神話的《新聞女王》系列，以及口碑極佳的《反黑英雄》等。這些劇集不僅在香港和海外市場享譽國際，也為TVB在內地市場打下堅實基礎。這次《企業強人》的播出，以及多部新劇進駐大灣區拍攝，正標誌著TVB在大灣區的「全產業鏈本土化運營」已踏入重要里程碑。
網民期待新劇出街 「終於有返港劇味」
消息傳出後，不少內地和香港的劇迷都表示非常期待。網民紛紛留言：「有陳豪必睇！好耐冇喺內地電視台黃金時間睇到港劇！」、「龔嘉欣好搏命，期待佢嘅演出！」、「終於有返港劇味，希望唔好配音，原汁原味最好睇！」、「CEPA之後第一部，一定要支持下！」、「喺深圳實地取景，應該會好有真實感，唔再係廠景！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期