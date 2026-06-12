企業強人｜陳豪龔嘉欣新劇創歷史！成CEPA協議後首部內地黃金檔港劇

港劇迷注意！由陳豪、龔嘉欣、譚俊彥及張曦雯主演的新劇《企業強人》創下歷史！TVB今日（12日）宣布，該劇將登陸深圳衛視黃金時段，成為CEPA補充協議生效後首部重返內地衛視黃金檔的港劇，意義重大。一眾主演大感雀躍，究竟這部劇有何魅力？