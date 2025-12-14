中年好聲音4｜TVB男藝人「企鵝人」是誰？唱《Touch》表現引網友估真身
「企鵝人」唱古巨基《Touch》引熱議
代號「企鵝人」的TVB男藝人選唱古巨基2004年專輯《大雄》收錄的《Touch》，這首由林夕填詞的作品描寫感情結束後與舊愛之間欲斷難斷的曖昧情愫。製作組透露「企鵝人」相信是大約40歲以上的TVB藝人，其歌聲表現成為網民熱烈討論焦點。由於採用盲選賽制，參賽者需獲得2燈或以上才有機會晉級，「企鵝人」的最終得分備受關注。
《中年好聲音4》首設蒙面賽制
今屆《中年好聲音4》共設香港、大灣區、新馬、美加澳及TVB藝人五大賽區，其中TVB藝人賽區首度增設。為增加神秘感，製作組特別加入蒙面歌手元素，10位TVB藝人需戴上動物面具上台，以動物代號出場。賽制方面，第4季新增「盲選」環節，獲得0至1燈的參賽者將立即被淘汰，2至4燈選手進入等候區等待翻盤機會，5燈選手可直接晉級。
TVB藝人身份成最大懸念
由於所有歌聲以外的訪問說話都經過變聲處理，10位藝人的真身只有在淘汰一刻才會公開，成功晉級的選手身份將繼續保密。這種設計令觀眾對每位參賽者的真實身份充滿猜測，網民紛紛根據歌聲、體型和表演風格推測各動物代號背後的TVB藝人身份。節目播出前已在社交平台引起廣泛討論，不少觀眾表示期待揭曉答案的一刻。
網民熱烈競猜參賽者身份
節目預告播出後，網民已開始熱烈討論各參賽者的可能身份。「企鵝人」選唱《Touch》的表現片段曝光後，有網民根據歌聲特色和演繹風格作出推測，部分觀眾認為可能是資深男藝人，亦有人猜測是近年較少公開演唱的演員。除了「企鵝人」外，其他參賽者如「唐伯虎」、「馬騮精」、「貓女郎」等同樣引起網民熱議，大家紛紛在社交平台分享自己的猜測。今晚節目播出後，各參賽者的表現和最終結果將揭曉部分謎底。
今晚其他參賽者及演出歌曲包括：
「唐伯虎」演唱《愛得太遲》、「馬騮精」演唱《烈焰紅唇》、「貓女郎」演唱《我本人》、「白羊君」演唱《你是我的眼》、「白眉鷹王」演唱《嘉賓》、「鹿七伯」演唱《浮誇》、「獅子王」演唱《誰來愛我》、「熊貓寶寶」演唱《為何他會離開你》、「樹熊公子」演唱《怎麼捨得你》。
中年好聲音4｜「白羊君」是誰？唱《你是我眼》僅獲一燈？網民猜測真身
中年好聲音4｜「貓女郎」是誰？唱《我本人》聲音引網友估真身
中年好聲音4｜「馬騮精」是誰？性感造型唱《烈焰紅唇》恐怕要出局
《中年好聲音4》｜「唐伯虎」神秘身份選唱《愛得太遲》 網民瘋狂猜測真身