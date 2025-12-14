中年好聲音4｜TVB男藝人「企鵝人」是誰？唱《Touch》表現引網友估真身

《中年好聲音4》今晚8點播出TVB藝人賽區蒙面對決，其中代號「企鵝人」的神秘男藝人選唱古巨基經典作品《Touch》，表現備受關注。節目首度加入蒙面歌手元素，10位TVB藝人戴上動物面具獻唱，所有對話經變聲處理，真身只有在淘汰一刻才會揭曉，令觀眾對各參賽者身份充滿好奇。