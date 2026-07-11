伍仲衡與洪心怡「和平分手」 句句有骨揭解約原因 轉捧26歲靚女新人！

音樂人伍仲衡昨日出席新人發布會時，首度公開承認與《校園好聲音》冠軍洪心怡已經解約，更直言對方「未必適合做呢一行」。與此同時，他高調宣布力捧一位26歲前電梯女工程師出道，合約期更長達4年以上，到底有幾厲害？