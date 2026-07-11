伍仲衡與洪心怡「和平分手」 句句有骨揭解約原因 轉捧26歲靚女新人！
伍仲衡大爆與洪心怡解約原因
伍仲衡昨日（10日）出席新人陳子晴新歌《我已經準備好了》發布會時，被問及與洪心怡的合作關係，他首度正面回應。伍仲衡形容洪心怡已經「畢業」，稱「佢天資聰穎，用一年學晒我哋10年嘅嘢，簡直係絕世奇才，畢業喇，祝佢幸福。」他解釋現今做歌手有七成工作屬於唱歌以外的範疇，包括經營社交平台等，而洪心怡可能覺得自己未必適合這種模式，雙方最終和平終止合作。被追問是否不歡而散，伍仲衡笑言自己只會跟太太鬧交，「我都覺得好可惜，因為佢都有潛質（potential），但最緊要係（雙方）舒服囉，佢自己舒服，最緊要係開心。我覺得佢而家開心啲」。
伍仲衡否認曾與TVB交惡
外界一直盛傳伍仲衡前年因簽約洪心怡而與TVB關係破裂，更因此離開《中年好聲音3》評審團。對此他嚴正澄清從未與TVB不和，強調全屬外界揣測。他透露近期仍有與前TVB總經理曾志偉踢波及觀看世界盃，又指與黃日華份屬好友，一直支持TVB。至於早前客串劇集《臥底嬌娃》，他表示乃1年前已拍攝，與所謂「破冰」完全無關。
大讚26歲新人陳子晴4個優點
伍仲衡昨日高調力捧新人陳子晴，大讚對方具備歌藝、有禮貌、有教養和勤力4大優點，更透露是太太最先留意到陳子晴的歌聲。陳子晴原本任職電梯工程師，為出道減去10公斤體重，新歌更錄足9日才完成。伍仲衡透露合約年期比4年一屆的世界盃更長，已安排頂尖班底在身型、舞蹈、戲劇、結他及唱歌各領域進行全方位培訓，務求以最佳狀態進軍樂壇。發布會上同場還有作曲人J.Arie，伍仲衡即場送上印有新歌名的籃球，寓意在樂壇「打場好波」。
網民質疑形同向「前度」示威
消息曝光後隨即引起網民熱議，不少人對伍仲衡的做法感到驚訝。有網民直言「同前度分手之後，就立刻去揾另一條女，向前度示威」、「成件事係咪攞嚟攪，冇咗工作，失去合作，少咗知名度，人又簽唔到，雙輸」，認為雙方解約對彼此都沒有好處。另有網民感嘆「吓，而家又會咁講既」。