伍仲衡客串《臥底嬌娃》神預言經理人下場 愛將洪心怡疑暗示關係有變
伍仲衡《臥底嬌娃》驚喜現身 本色演Mean爆評審
有眼利網民發現，伍仲衡竟然會在鍾柔美有份演出的TVB新劇《臥底嬌娃》中客串，劇中他將會本色出演一個尖酸刻薄的評審角色，重現他在《中年好聲音》中的經典風格。伍仲衡更在個人Facebook幽默自嘲演技浮誇，並呼籲粉絲「夠啦！請不要再send圖俾我，多謝合作」，顯示他對自己的演出頗為尷尬。值得注意的是，這次拍攝其實在2024年8至11月已經完成，當時雙方關係尚未惡化，所以觀眾才能在劇中見到他的戲分。
失去大台光環代價浮現 回歸之路困難重重
伍仲衡自2014年起便成為TVB歌唱比賽節目的常駐評審，參與過《超級巨聲4》、《聲夢傳奇》系列，自2022年更是《中年好聲音》的重要成員，一句「要有穿透力」更成為網絡金句。然而在2024年12月，他因成立個人公司並簽下洪心怡而與TVB關係惡化，最終遭「被換人」的結局，引起各界關注。失去大台光環後，伍仲衡的知名度明顯受到影響，雖然這次演出未有被刪剪，但不少網民都認為他重返TVB的路程依然艱難。
洪心怡點擊率暴跌 師徒零互動惹揣測
更令人關注的是伍仲衡旗下愛將洪心怡的發展情況。當初伍仲衡宣布不再擔任《中年好聲音》評審後，高調簽下這位被認為具有潛質的新生代歌手，表示「呢個新人好有潛質，老婆會負責做經理人工作，我就會負責佢音樂方面」。然而一年過去，他們之間的合作似乎不甚順利，洪心怡去年10月推出新歌《零分重作》，MV在YouTube的點閱率僅得42,000次，與她出道歌曲《你是我的煩惱海》MV高達360,000的點閱率相比，成績大幅倒退，令人質疑伍仲衡的公司是否資源不足。
神預言對白曝光 網民嘆上錯船押錯注
最諷刺的是，劇集中竟然出現一句對白「你們想出道，不要找我」，被網民形容為神預言伍Sir作為經理人的下場。網民注意到雙方在社交平台上的互動大減，甚至不再分享彼此最新動態，洪心怡更在社交平台寫有「暫不接商演，歡迎一齊拍片/影相，DM me！」，不禁讓外界猜測他們的合作關係是否已出現裂痕。有網民更發現，伍仲衡旗下公司只有洪心怡一位歌手，但他沒有為旗下歌手宣傳，反而替方皓玟編曲及宣傳，當時伍仲衡的社交平台已經沒有洪心怡的出現。
網民熱議現況 感嘆昔日威風不再
網民對伍仲衡在《臥底嬌娃》中的客串演出反應不一，有人表示「睇到佢都覺得唏噓」、「以前喺《中年好聲音》幾威風，而家要客串」。亦有網民關注洪心怡的發展，指出「洪心怡上錯船押錯注，跟錯師父真係慘」、「伍生離開TVB後資源明顯不足，連自己都自身難保點樣捧紅新人」。更有網民直言「當年佢為咗洪心怡同TVB反面，而家搞到兩頭唔到岸，真係得不償失」，對這位昔日紅極一時的音樂人現況感到唏噓。