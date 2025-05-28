47歲伍允龍大方認戀34歲李蔓瑩！孖住睇林峯演唱會超Sweet 原來有1個共同愛好勁加分
伍允龍 大方認愛李蔓瑩Renee
伍允龍對傳媒表示：「各位傳媒朋友大家好，好多謝大家最近嘅關心，噚晚同我一齊出席演唱會嘅，係我女朋友Renee，亦都係較早前一齊去迪士尼玩嘅朋友，最近透過朋友介紹認識開始拍拖，希望嚟緊大家都俾多啲時間同空間我哋，多謝大家！」
網友佩服伍允龍「攣都拗番直」
伍允龍與Renee之前未見有公開交集，今次無預警公開戀情，令不少網友都大感意外，更議論紛紛指：「（Renee）去年與同性密友分手，而家比條龍拗番直，還男人一個公道」、「點都好過鍾嘉欣啦！祝福你哋」、「還阿Thor一個公道！」、「王九神功真係可以抝返直條鐵通，利害利害」、「王九勁喔！！咁都比佢攪返掂！」、「鍾嘉欣太短視，而家伍允龍不是霉星了」等。
Renee曾戀同性 被指搭上人夫
Renee因其傲人的32E身材和甜美的外貌，被封為「宅男女神」，過去她曾與同性富貴髮型師Joe拍拖4年後分手，其後Joe卻突然在IG寫道：「有老婆都介入人哋嘅感情，損人而不利己，真係若要人不知，唔好太低b」，不過未幾又刪文，Renee即被冠上「搭上人夫」之名，更傳出該名人夫是曾與她合作拍節目的Thor（駱振偉），不過兩人都已作出否認。
Renee符合伍允龍擇偶標準
伍允龍曾與鍾嘉欣8年，到2015年分手，他曾自爆2019年後便一直keep住單身，直言「恨拍拖」，更話搵另一半係以結婚為目標，雖然近年他曾與多名女性被拍到外出，包括金融界的美女Annissa Choi，但他都否認戀情。伍允龍曾透露自己的擇偶標準，包括能包容他的缺點、鍾意打機、斯文、愛小動物、外表順眼。他表示對方如果熱愛武術也能接受，但如果鍾意打機則更佳。
伍允龍與Renee睇騷全程有講有笑
之前在演唱會中，伍允龍與Renee坐在一起，全場演出都有講有笑，氣氛融洽。Renee時不時心心眼地看著伍允龍，並且偶爾咬耳仔，顯得十分親密。每當伍允龍與Renee交談，都能逗得對方開心。儘管兩人在公眾場合很少互動，但他們的IG上卻已互相關注。
早前伍允龍孖女伴同遊主題樂園
伍允龍此前曾被發現與一名女子同遊迪士尼，原來這位女子亦係Renee。對於這段關係，他在一次活動中坦言陪同對方出遊，但對於是否處於「戀人未滿，友達以上」的關係，他則表示：「中文好深，唔係幾明。」又指同女方在「認識中」，即使有拖拍，也不會對外宣布。他還透露自己將於27日觀看林峯的演唱會，並笑說是否帶女伴要「睇吓點啦。」結果，他與去年結束同性戀情的李蔓瑩Renee一同現身紅館。
因遊戲結緣 同樣愛打機
伍允龍坦言是透過朋友介紹認識Renee，之後開始拍拖。據知兩人是因合作拍攝打機片而認識，當時他想尋找一位識打機的女仔，於是透過中間人認識Renee，並一拍即合。Renee熱衷於賽車和射擊遊戲，她表示打機是她發洩壓力的一種方式，曾經自爆連續玩了9小時，直言「打到差啲嘔」！