伍允龍女友沖涼遇警鐘響 Renee驚慌帶貓逃生真相曝光

伍允龍女友李蔓瑩（Renee）昨晚在家中沖涼時突然聽到屋苑警鐘大響，嚇得她濕住頭髮準備抱貓逃生，幸好最終發現只是虛驚一場。受到早前大埔宏福苑嚴重火災影響，Renee坦言當刻真的非常驚慌，更發現原來緊急情況下只會想到帶走最重要的東西。