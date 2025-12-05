伍允龍女友沖涼遇警鐘響 Renee驚慌帶貓逃生真相曝光
伍允龍女友李蔓瑩（Renee）昨晚在家中沖涼時突然聽到屋苑警鐘大響，嚇得她濕住頭髮準備抱貓逃生，幸好最終發現只是虛驚一場。受到早前大埔宏福苑嚴重火災影響，Renee坦言當刻真的非常驚慌，更發現原來緊急情況下只會想到帶走最重要的東西。
李蔓瑩沖涼遇警鐘響起驚慌逃生
Renee在社交平台詳細分享這次驚險經歷，她透露當時剛沖完涼頭髮仍然濕漉漉，突然聽到屋苑警鐘響起時真的嚇了一跳。她形容當下非常慌張，立即準備抱起愛貓Nigo衝下樓逃生，但就在準備離開的一刻警鐘突然停止響起。經過致電屋苑服務處及保安處了解後，才知道原來只是警鐘誤鳴，讓她鬆了一口氣。
Renee坦言緊急時刻只想帶貓和袋
Renee在帖文中坦承這次經歷讓她深深體會到火災的可怕，她寫道「原來真係會好驚，當我準備帶Nigo落街果刻，個鐘就停咗」。她更發現在如此緊急的情況下，腦海中完全沒有多餘思考時間，只是本能地想要帶走愛貓Nigo和平時外出用的袋子，其他所有物品都顧不上了。這次虛驚讓她更加明白在真正的火災中，人們根本沒有時間收拾貴重物品。
宏福苑火災影響居民防災意識
早前大埔宏福苑發生的嚴重火災確實為全港市民敲響了警鐘，不少成功逃生的居民在訪問中都表示當時情況非常混亂，即使家中有很多具紀念價值的物品和金錢都來不及帶走。部分居民在逃生過程中仍不忘記自己的寵物，甚至有人為了拯救貓狗而不幸葬身火海，這些真實案例都讓大眾更加重視家居防火安全和逃生準備。
網民關注寵物逃生安全問題
事件曝光後引起網民熱烈討論，不少人都對Renee在緊急情況下仍想帶走愛貓的行為表示理解和支持。有網民留言「寵物都係家人，當然要一齊走」，亦有人分享自己的逃生計劃都包括了家中寵物。Renee其後在社交平台貼出與愛貓的背影照片，並寫下「珍惜每天 活在當下，少點爭拗 多點關愛」等感性文字，呼籲大家要好好照顧自己才能保護身邊的人，獲得大量網民點讚支持。
