伍允龍48歲生日 女友李蔓瑩盛裝慶祝兼送驚喜 甜蜜稱呼曝光閃瞎全網

伍允龍（Philip）日前（9月16日）迎來48歲生日，今年對他而言可謂意義非凡，因為這是他認愛女友李蔓瑩（Renee）後首個生日，兩人亦毫不吝嗇地在社交平台大方放閃。Renee不但為男友盛裝打扮慶祝，更親手炮製愛心蛋糕，甜蜜舉動閃瞎一眾網民，幸福感滿瀉。