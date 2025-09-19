伍允龍48歲生日 女友李蔓瑩盛裝慶祝兼送驚喜 甜蜜稱呼曝光閃瞎全網
伍允龍（Philip）日前（9月16日）迎來48歲生日，今年對他而言可謂意義非凡，因為這是他認愛女友李蔓瑩（Renee）後首個生日，兩人亦毫不吝嗇地在社交平台大方放閃。Renee不但為男友盛裝打扮慶祝，更親手炮製愛心蛋糕，甜蜜舉動閃瞎一眾網民，幸福感滿瀉。
女友誠意滿滿親手炮製蛋糕
為了慶祝男友的首個生日，Renee可謂花盡心思。她在個人社交平台分享了多張照片及影片，詳細記錄了她為伍允龍製作生日蛋糕的全過程。從影片中可見，Renee非常用心地焗製蛋糕，就連生日牌上的祝福字句也是由她親手繪寫，每一個細節都充滿了愛意，可見她對這段感情的重視。
IG放閃大爆拍拖甜蜜點滴
除了製作蛋糕的過程，Renee更上載了多張甜蜜合照，並以「photo dump」形式分享了近期的生活點滴。她興奮地寫道：「盛裝出席重點人物生日」，更以「我的Nigo豬仔」這個甜蜜暱稱稱呼伍允龍，意外曝光了兩人私下的愛稱。此外，她還提及兩人一起看電影、玩推銀機等日常，拍拖生活多姿多彩，羨煞旁人。
愛相隨陪男友現身粉絲應援
作為廿四孝女友，Renee不只在私人時間為男友慶祝，更全力支持他的事業。原來今年伍允龍的日本影迷特地為他舉辦了生日應援活動，Renee亦有愛相隨，陪同男友一同出席應援café，與粉絲見面，場面溫馨。伍允龍事後亦有上載與粉絲們的大合照，感謝他們的支持。
伍允龍甜曬合照感謝女友
對於女友及粉絲們的愛，伍允龍亦非常感動。他同樣在社交平台上載了手捧Renee所製蛋糕的相片，以及與女友的甜蜜合照，並留言感謝大家：「Thank you to everyone for the love and support in making this birthday especially unforgettable. 多謝大家對我的愛和支持，令我今年有個特別難忘的生日。」字裡行間流露出滿滿的幸福。
圖片來源：IG@reneebobo資料或影片來源：原文刊於新假期