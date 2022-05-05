伍富橋融入未婚妻5千呎豪宅 巨廳唱K展歌喉 新房搵小朋友跳床望連生貴子

伍富橋（Alvin）早前宣布求婚成功，與富家女Shirley將會共諧連理，榮升「億萬駙馬」，伍富橋在網上晒出過大禮的相片，大大張餐桌佈滿賀禮，非常奢華，更意外令億萬女友5千呎豪宅曝光。日前伍富橋再上載在未婚妻豪宅巨廳唱K的照片上社交網，看來這位豪門女婿已完全融入豪門生活中。