上位花旦伍樂怡孖名模出海鬥騷Quali 因一個舉動惹網民不滿
伍樂怡用大顆心心防走光 網民嗌唔好
今日（5月31日）伍樂怡再出po分享同Amanda S.等一班模特兒出海的靚相，笑言：「Doing summery things！」不過其中一張側面照，就被伍樂怡貼上了一大顆心心emoji，完全遮住了她的美好身段，令不少網民都留言話：「點解要遮？」、「點解有心心」、「請移走這夥心」、「美好身段，不用遮喎」等等。
伍樂怡 連環po泳衣照
伍樂怡近日疑為泳衣品牌做代言，連環po出多款泳衣相，早前她分享了數張穿著兩件頭泳衣出海的靚相，大曬結實腹肌和長腿，獲劉穎鏇、鍾晴等圈中好友大讚她非常火辣，鄺潔楹更話睇到她唞唔到氣！
疑誤曬Amanda S.走光相
雖然伍樂怡好謹慎地貼上心防止自己走光，但有眼利網民就發現她與一眾模特兒的合照入面，名模Amanda S.就疑似因pose問題令泳衣下滑，而令其春光乍洩，有網民更留言叫伍樂怡最好刪走這幅相。
《超能使者》斜孭袋造型成功搶Fo
30歲伍樂怡早前在《超能使者》中，有多種性感造型，包括穿著小白Tee，及孭著邪惡斜孭袋等，成功搶Fo！
伍樂怡背景猛料 創立自家品牌
今年30歲的伍樂怡在加拿大出生，家境富裕，父親Johnson Ng和長兄主要在內地從事女性內衣營銷生意，每年營業額有500萬美金（即大約港幣3,896萬）。而她自己在23歲大學畢業後，回流香港從事人力資源文員的工作，2019年投資超過十萬元建立滑水衣品牌「IBRIO」，售賣自己設計的防曬滑水衣，2021年又與兄長衣合資開設健康貝果網店「Bageliciouz」。
伍樂怡24歲參選港姐 可惜大熱倒灶
伍樂怡在24歲時參加香港小姐，外貌因為和藝人李若彤相似所以一早被外界視為熱門，當時她獲得2017莎莎「我最喜愛佳麗」、「最佳莎莎KOL大奬」及「big big channel最誘惑TVBody獎」。大熱倒灶三甲不入令網民大跌眼鏡，但當時她雖整體表現良好，唯當晚彈古箏失準。不過也有網民懷疑當屆冠軍雷莊𠒇的父親雷葆文內定雷莊𠒇為冠軍，所以才會失落三甲。
伍樂怡入行六年憑《3日2夜》和《青春不要臉》成功入屋
之後伍樂怡入讀藝員訓練班並簽約無綫，因為跟鄺潔楹著泳裝拍攝旅遊節目《3日2夜》，大騷好身材，而被網民捧為女神。之後出演配角，直至2021開始在不同的劇集中擔任主要角色如《星空下的仁醫》伍勵寶、《青春不要臉》姜之妍、《金宵大廈2》Suki、《超能使者》譚玉娟等。而其中《青春不要臉》的姜之妍一角更令她人氣急升，成功入屋。
伍樂怡為免戀情見光死 秘密拍拖
感情方面，伍樂怡與在大型建築公司任職助理測量師的Howard拍拖2年分手後，情定富二代男朋友Fred。Fred也是商人，名下生意多多，但他們財政獨立，無意一起經營生意。據知伍樂怡不想戀情見光死，所以網上保密功夫非常嚴格。不過二人因為2020年聖誕節時一起穿著情侶裝出席友人舉辦的派對，而令戀情曝光。
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