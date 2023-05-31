上位花旦伍樂怡孖名模出海鬥騷Quali 因一個舉動惹網民不滿

現年30歲的伍樂怡（Kelly）加入TVB近6年，直至去年演出《青春不要臉》嶄露頭角，早前更因在《超能使者》和《隱形戰隊》等劇的小背心造型，而大受網民喜愛，近日她趁著夏日將至，夥同Amanda S.等一班模特兒出海鬥騷Quali，但竟因為一個舉動惹來網民不滿。