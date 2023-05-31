伍樂怡

上位花旦伍樂怡孖名模出海鬥騷Quali 因一個舉動惹網民不滿

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現年30歲的伍樂怡（Kelly）加入TVB近6年，直至去年演出《青春不要臉》嶄露頭角，早前更因在《超能使者》和《隱形戰隊》等劇的小背心造型，而大受網民喜愛，近日她趁著夏日將至，夥同Amanda S.等一班模特兒出海鬥騷Quali，但竟因為一個舉動惹來網民不滿。

伍樂怡用大顆心心防走光 網民嗌唔好

今日（5月31日）伍樂怡再出po分享同Amanda S.等一班模特兒出海的靚相，笑言：「Doing summery things！」不過其中一張側面照，就被伍樂怡貼上了一大顆心心emoji，完全遮住了她的美好身段，令不少網民都留言話：「點解要遮？」、「點解有心心」、「請移走這夥心」、「美好身段，不用遮喎」等等。

伍樂怡 就係呢幅相，網民強烈要求伍樂怡移走個心心。
就係呢幅相，網民強烈要求伍樂怡移走個心心。（圖片來源：[email protected]_）
伍樂怡 不過伍樂怡都有做「影後」，大騷滑溜玉背。
不過伍樂怡都有做「影後」，大騷滑溜玉背。（圖片來源：[email protected]_）
伍樂怡 除了泳衣照外，伍樂怡又出海滑水，大曬海上英姿。
除了泳衣照外，伍樂怡又出海滑水，大曬海上英姿。（圖片來源：[email protected]_）
伍樂怡 更自爆因為掛住擺pose影相，而失平衡跌咗落水！
更自爆因為掛住擺pose影相，而失平衡跌咗落水！（圖片來源：[email protected]_）

伍樂怡 連環po泳衣照

伍樂怡近日疑為泳衣品牌做代言，連環po出多款泳衣相，早前她分享了數張穿著兩件頭泳衣出海的靚相，大曬結實腹肌和長腿，獲劉穎鏇、鍾晴等圈中好友大讚她非常火辣，鄺潔楹更話睇到她唞唔到氣！

伍樂怡 伍樂怡近年人氣急升，IG有超過22.8萬位Followers。
伍樂怡近年人氣急升，IG有超過22.8萬位Followers。（圖片來源：[email protected]_）
伍樂怡 她的兩件頭泳衣造型大受網民讚賞。
她的兩件頭泳衣造型大受網民讚賞。（圖片來源：[email protected]_）

疑誤曬Amanda S.走光相

雖然伍樂怡好謹慎地貼上心防止自己走光，但有眼利網民就發現她與一眾模特兒的合照入面，名模Amanda S.就疑似因pose問題令泳衣下滑，而令其春光乍洩，有網民更留言叫伍樂怡最好刪走這幅相。

伍樂怡 伍樂怡右二）與名模Amanda S.出海，疑似誤po了Amanda S.泳衣下滑的走光相。
伍樂怡（右二）與名模Amanda S.出海，疑似誤po了Amanda S.泳衣下滑的走光相。（圖片來源：[email protected]_）
伍樂怡 之後伍樂怡已套上潛水衣，而Amanda S.亦已拉好泳衣。
之後伍樂怡已套上潛水衣，而Amanda S.亦已拉好泳衣。（圖片來源：[email protected]

《超能使者》斜孭袋造型成功搶Fo

30歲伍樂怡早前在《超能使者》中，有多種性感造型，包括穿著小白Tee，及孭著邪惡斜孭袋等，成功搶Fo！

劉穎鏇 傅嘉莉 伍樂怡 生日 伍樂怡 經常著緊身小背心。
《超能使者》中伍樂怡有好多性感畫面。（圖片來源：TVB提供）
伍樂怡 有邪惡斜孭袋造型。
有邪惡斜孭袋造型。（圖片來源：TVB提供）
伍樂怡 又有跌膊TubeTop造型。
又有跌膊TubeTop造型。（圖片來源：TVB提供）

伍樂怡背景猛料 創立自家品牌

今年30歲的伍樂怡在加拿大出生，家境富裕，父親Johnson Ng和長兄主要在內地從事女性內衣營銷生意，每年營業額有500萬美金（即大約港幣3,896萬）。而她自己在23歲大學畢業後，回流香港從事人力資源文員的工作，2019年投資超過十萬元建立滑水衣品牌「IBRIO」，售賣自己設計的防曬滑水衣，2021年又與兄長衣合資開設健康貝果網店「Bageliciouz」。

伍樂怡 伍樂怡和兩個哥哥的合照
伍樂怡和兩個哥哥的合照（圖片來源：[email protected]_）
伍樂怡 伍樂怡畢業自加拿大名校滑鐵盧大學。
伍樂怡畢業自加拿大名校滑鐵盧大學。（圖片來源：[email protected]_）

伍樂怡24歲參選港姐 可惜大熱倒灶

伍樂怡在24歲時參加香港小姐，外貌因為和藝人李若彤相似所以一早被外界視為熱門，當時她獲得2017莎莎「我最喜愛佳麗」、「最佳莎莎KOL大奬」及「big big channel最誘惑TVBody獎」。大熱倒灶三甲不入令網民大跌眼鏡，但當時她雖整體表現良好，唯當晚彈古箏失準。不過也有網民懷疑當屆冠軍雷莊𠒇的父親雷葆文內定雷莊𠒇為冠軍，所以才會失落三甲。

伍樂怡 伍樂怡在24歲參加香港小姐，外貌因為和藝人李若彤相似，所以一早被外界視為熱門。
伍樂怡在24歲參加香港小姐，外貌因為和藝人李若彤相似，所以一早被外界視為熱門。（圖片來源：新傳媒照片庫）
伍樂怡 但最後伍樂怡右二）大熱倒灶三甲不入，輸畀左起分別得亞軍的何依婷、季軍黃瑋琦及冠軍雷莊兒，以及得BigBigChannel最受歡迎港姐的10號張寶欣。
但最後伍樂怡（右二）大熱倒灶三甲不入，輸畀左起分別得亞軍的何依婷、季軍黃瑋琦及冠軍雷莊兒，以及得BigBigChannel最受歡迎港姐的10號張寶欣。（圖片來源：新傳媒照片庫）

伍樂怡入行六年憑《3日2夜》和《青春不要臉》成功入屋

之後伍樂怡入讀藝員訓練班並簽約無綫，因為跟鄺潔楹著泳裝拍攝旅遊節目《3日2夜》，大騷好身材，而被網民捧為女神。之後出演配角，直至2021開始在不同的劇集中擔任主要角色如《星空下的仁醫》伍勵寶、《青春不要臉》姜之妍、《金宵大廈2》Suki、《超能使者》譚玉娟等。而其中《青春不要臉》的姜之妍一角更令她人氣急升，成功入屋。

伍樂怡 鄺潔楹
伍樂怡曾孖鄺潔楹拍攝《3日2夜》。（圖片來源：[email protected]_）
伍樂怡 《青春不要臉》的姜之妍一角令伍樂怡成功入屋
《青春不要臉》的姜之妍一角令伍樂怡成功入屋（圖片來源：[email protected] USA Official）
伍樂怡在《青春不要臉》臨飛前在茶記孤單地吃牛奶蛋治一幕，獲網民讚她演繹出離別愛人的不捨、心痛及無奈。
伍樂怡在《青春不要臉》臨飛前在茶記孤單地吃牛奶蛋治一幕，獲網民讚她演繹出離別愛人的不捨、心痛及無奈。（圖片來源：《青春不要臉》截圖）

伍樂怡為免戀情見光死 秘密拍拖

感情方面，伍樂怡與在大型建築公司任職助理測量師的Howard拍拖2年分手後，情定富二代男朋友Fred。Fred也是商人，名下生意多多，但他們財政獨立，無意一起經營生意。據知伍樂怡不想戀情見光死，所以網上保密功夫非常嚴格。不過二人因為2020年聖誕節時一起穿著情侶裝出席友人舉辦的派對，而令戀情曝光。

伍樂怡開網店，有傳是其富二代男友Fred打本，不過她澄清是她和哥哥夾份投資。
伍樂怡開的網店曾有傳是由其富二代男友Fred打本，不過她澄清其實是她和哥哥夾份投資。（圖片來源：[email protected]_）
29歲的伍樂怡身在加拿大，昨日在IG晒滑溜玉背。
伍樂怡早前回加拿大度假，並在IG大晒滑溜玉背。（圖片來源：[email protected]_）
5呎6吋高的伍樂怡，選港姐時三圍數字是32″ 22¾” 34″，腰細令身形更玲瓏浮凸！
5呎6吋高的伍樂怡，選港姐時三圍數字是32″ 22¾” 34″，腰細令身形更玲瓏浮凸！（圖片來源：[email protected]_）
伍樂怡身形咁fit，沒有特別節食，反而要多食多運動。
伍樂怡身形好fit，但她表示沒有特別節食，反而要多食多運動。（圖片來源：[email protected]_）
伍樂怡玩高空瑜伽，保持苗條身形。
伍樂怡愛做運動，經常玩高空瑜伽，保持苗條身形。（圖片來源：[email protected]_）
伍樂怡 伍樂兒衝浪都有一手！
伍樂怡衝浪都有一手！（圖片來源：[email protected]_）

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]_、[email protected]、TVB提供、新傳媒照片庫

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