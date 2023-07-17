伍樂怡 性感

30歲伍樂怡告別幕前即有搞作 晒螢光泳衣靚相性感大解放

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現年30歲的伍樂怡（Kelly）加入TVB近6年，不過早前她卻忽然在社交網發文宣布退出幕前，專注經營自家的生意，令不少粉絲傷心。雖然在公仔箱見唔到佢，但佢私下在社交網仍相當活躍，近日仲晒靚相派福利！

伍樂怡 性感 雖然在公仔箱見唔到Kelly，但佢私下在社交網仍相當活躍，近日仲晒靚相派福利！
雖然在公仔箱見唔到Kelly，但佢私下在社交網仍相當活躍，近日仲晒靚相派福利！（圖片來源：[email protected]_）

伍樂怡螢光泳衣勁搶眼

Kelly日前於社交網晒出多張泳照，在陽光與海灘下，見她身穿上一套螢光黃三點式極為搶眼，展現健康膚色身材，她留言：「其實我不是特別喜歡曬黑，但是我寧可曬黑，都要跟陽光遊戲，今天成真了。」

伍樂怡 性感 fit到爆!
fit到爆!（圖片來源：[email protected]_）
伍樂怡 性感
（圖片來源：[email protected]_）
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（圖片來源：[email protected]_）
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伍樂怡退出幕前

伍樂怡日前突然在社交網感謝大家記得她所演過的角色，並表示：「今天我要悄悄地跟大家說，大家以後在電視會不怎樣見到我了，我現在已經不在做幕前的工作了。但還是很感謝一直喜歡我的你們，以後會多多的看到我在這裏分享更多自己的生活和文字。」

伍樂怡 性感 伍樂怡 又有跌膊TubeTop造型。
不少網民都記得伍樂怡在《超能使者》中飾演的「阿七」一角。（圖片來源：TVB提供）
伍樂怡 性感 伍樂怡 《隱形戰隊》相信是伍樂怡最後一部幕前作品。
《隱形戰隊》相信是伍樂怡最後一部幕前作品。（圖片來源：TVB提供）
伍樂怡 性感 伍樂怡 她在《青春不要臉》中「神還原」小龍女李若彤一角，也令觀眾留下深刻印象。
她在《青春不要臉》中「神還原」小龍女李若彤一角，也令觀眾留下深刻印象。（圖片來源：[email protected]_）

望帶領品牌進軍內地

伍樂怡又表示很享受現時的生活：「沒在做幕前的我比較隨心所欲，自由的做我想做的事，包括自己的生意、上班工作、旅行，更多時間和機會跟朋友聚在一起等等。總括來說就是更自由自在可以控制自己的時間，也許這是我比較嚮往的生活罷了。現在很享受著每天的忙碌，開心地努力拼搏的想方法做好我的生意，也希望將來有一天能把我的品牌也帶到內地與你們分享。」

伍樂怡 性感 伍樂怡 伍樂怡的父親在內地經營內衣生意，家境富裕。
伍樂怡的父親在內地經營內衣生意，家境富裕。（圖片來源：[email protected]_）
伍樂怡 性感 伍樂怡 伍樂怡也希望將來有一天能把她的品牌帶到內地。
伍樂怡也希望將來有一天能把她的品牌帶到內地。（圖片來源：小紅書@伍樂怡）

網民表支持：開心最重要

網民對伍樂怡退出幕前的決定紛紛直言可惜，但也表示支持她的決定：「不管怎麼樣，你開心最重要」、「不做幕前真的可惜你的顔值了，但是能過自己想要的生活確實是最重要的」、「不做幕前真的好可惜哦，但祝你以最舒服最快樂的方式繼續工作～」等等。

伍樂怡 性感 伍樂怡 伍樂怡近日經常在社交網分享和朋友們的吃喝玩樂照。
伍樂怡近日經常在社交網分享和朋友們的吃喝玩樂照。（圖片來源：小紅書@伍樂怡）
伍樂怡 性感 伍樂怡 其中不乏四出旅遊的靚相。
其中不乏四出旅遊的靚相。（圖片來源：小紅書@伍樂怡）

伍樂怡用大顆心心防走光 網民嗌唔好

伍樂怡近日更趁著夏日初至，出po分享同Amanda S.等一班模特兒出海鬥騷Quali的靚相，笑言：「Doing summery things！」不過其中一張側面照，就被伍樂怡貼上了一大顆心心emoji，完全遮住了她的美好身段，令不少網民不滿留言話：「點解要遮？」、「點解有心心」、「請移走這夥心」、「美好身段，不用遮喎」等等。

伍樂怡 性感 伍樂怡 就係呢幅相，網民強烈要求伍樂怡移走個心心。
就係呢幅相，網民強烈要求伍樂怡移走個心心。（圖片來源：[email protected]_）
伍樂怡 性感 伍樂怡 不過伍樂怡都有做「影後」，大騷滑溜玉背。
不過伍樂怡都有做「影後」，大騷滑溜玉背。（圖片來源：[email protected]_）
伍樂怡 性感 伍樂怡 除了泳衣照外，伍樂怡又出海滑水，大曬海上英姿。
除了泳衣照外，伍樂怡又出海滑水，大曬海上英姿。（圖片來源：[email protected]_）
伍樂怡 性感 伍樂怡 更自爆因為掛住擺pose影相，而失平衡跌咗落水！
更自爆因為掛住擺pose影相，而失平衡跌咗落水！（圖片來源：[email protected]_）

伍樂怡 連環po泳衣照

伍樂怡近日疑為泳衣品牌做代言，連環po出多款泳衣相，早前她分享了數張穿著兩件頭泳衣出海的靚相，大曬結實腹肌和長腿，獲劉穎鏇、鍾晴等圈中好友大讚她非常火辣，鄺潔楹更話睇到她唞唔到氣！

伍樂怡 性感 伍樂怡 伍樂怡近年人氣急升，IG有超過22.8萬位Followers。
伍樂怡近年人氣急升，IG有超過22.8萬位Followers。（圖片來源：[email protected]_）
伍樂怡 性感 伍樂怡 她的兩件頭泳衣造型大受網民讚賞。
她的兩件頭泳衣造型大受網民讚賞。（圖片來源：[email protected]_）

疑誤曬Amanda S.走光相

雖然伍樂怡好謹慎地貼上心防止自己走光，但有眼利網民就發現她與一眾模特兒的合照入面，名模Amanda S.就疑似因pose問題令泳衣下滑，而令其春光乍洩，有網民更留言叫伍樂怡最好刪走這幅相。

伍樂怡 性感 伍樂怡 伍樂怡右二）與名模Amanda S.出海，疑似誤po了Amanda S.泳衣下滑的走光相。
伍樂怡（右二）與名模Amanda S.出海，疑似誤po了Amanda S.泳衣下滑的走光相。（圖片來源：[email protected]_）
伍樂怡 性感 伍樂怡 之後伍樂怡已套上潛水衣，而Amanda S.亦已拉好泳衣。
之後伍樂怡已套上潛水衣，而Amanda S.亦已拉好泳衣。（圖片來源：[email protected]

伍樂怡背景猛料 創立自家品牌

今年30歲的伍樂怡在加拿大出生，家境富裕，父親Johnson Ng和長兄主要在內地從事女性內衣營銷生意，每年營業額有500萬美金（即大約港幣3,896萬）。而她自己在23歲大學畢業後，回流香港從事人力資源文員的工作，2019年投資超過十萬元建立滑水衣品牌「IBRIO」，售賣自己設計的防曬滑水衣，2021年又與兄長衣合資開設健康貝果網店「Bageliciouz」。

伍樂怡 性感 伍樂怡 伍樂怡和兩個哥哥的合照
伍樂怡和兩個哥哥的合照（圖片來源：[email protected]_）
伍樂怡 性感 伍樂怡 伍樂怡畢業自加拿大名校滑鐵盧大學。
伍樂怡畢業自加拿大名校滑鐵盧大學。（圖片來源：[email protected]_）

伍樂怡24歲參選港姐 可惜大熱倒灶

伍樂怡在24歲時參加香港小姐，外貌因為和藝人李若彤相似所以一早被外界視為熱門，當時她獲得2017莎莎「我最喜愛佳麗」、「最佳莎莎KOL大奬」及「big big channel最誘惑TVBody獎」。大熱倒灶三甲不入令網民大跌眼鏡，但當時她雖整體表現良好，唯當晚彈古箏失準。不過也有網民懷疑當屆冠軍雷莊𠒇的父親雷葆文內定雷莊𠒇為冠軍，所以才會失落三甲。

伍樂怡 性感 伍樂怡 伍樂怡在24歲參加香港小姐，外貌因為和藝人李若彤相似，所以一早被外界視為熱門。
伍樂怡在24歲參加香港小姐，外貌因為和藝人李若彤相似，所以一早被外界視為熱門。（圖片來源：新傳媒照片庫）
伍樂怡 性感 伍樂怡 但最後伍樂怡右二）大熱倒灶三甲不入，輸畀左起分別得亞軍的何依婷、季軍黃瑋琦及冠軍雷莊兒，以及得BigBigChannel最受歡迎港姐的10號張寶欣。
但最後伍樂怡（右二）大熱倒灶三甲不入，輸畀左起分別得亞軍的何依婷、季軍黃瑋琦及冠軍雷莊兒，以及得BigBigChannel最受歡迎港姐的10號張寶欣。（圖片來源：新傳媒照片庫）

伍樂怡入行六年憑《3日2夜》和《青春不要臉》成功入屋

之後伍樂怡入讀藝員訓練班並簽約無綫，因為跟鄺潔楹著泳裝拍攝旅遊節目《3日2夜》，大騷好身材，而被網民捧為女神。之後出演配角，直至2021開始在不同的劇集中擔任主要角色如《星空下的仁醫》伍勵寶、《青春不要臉》姜之妍、《金宵大廈2》Suki、《超能使者》譚玉娟等。而其中《青春不要臉》的姜之妍一角更令她人氣急升，成功入屋。

伍樂怡 性感 伍樂怡 鄺潔楹
伍樂怡曾孖鄺潔楹拍攝《3日2夜》。（圖片來源：[email protected]_）
伍樂怡 性感 伍樂怡 《青春不要臉》的姜之妍一角令伍樂怡成功入屋
《青春不要臉》的姜之妍一角令伍樂怡成功入屋（圖片來源：[email protected] USA Official）
伍樂怡 性感 伍樂怡在《青春不要臉》臨飛前在茶記孤單地吃牛奶蛋治一幕，獲網民讚她演繹出離別愛人的不捨、心痛及無奈。
伍樂怡在《青春不要臉》臨飛前在茶記孤單地吃牛奶蛋治一幕，獲網民讚她演繹出離別愛人的不捨、心痛及無奈。（圖片來源：《青春不要臉》截圖）

《超能使者》斜孭袋造型成功搶Fo

30歲伍樂怡早前在《超能使者》中，有多種性感造型，包括穿著小白Tee，及孭著邪惡斜孭袋等，成功搶Fo！

伍樂怡 性感 劉穎鏇 傅嘉莉 伍樂怡 生日 伍樂怡 經常著緊身小背心。
《超能使者》中伍樂怡有好多性感畫面。（圖片來源：TVB提供）
伍樂怡 性感 伍樂怡 有邪惡斜孭袋造型。
有邪惡斜孭袋造型。（圖片來源：TVB提供）

伍樂怡為免戀情見光死 秘密拍拖

感情方面，伍樂怡與在大型建築公司任職助理測量師的Howard拍拖2年分手後，情定富二代男朋友Fred。Fred也是商人，名下生意多多，但他們財政獨立，無意一起經營生意。據知伍樂怡不想戀情見光死，所以網上保密功夫非常嚴格。不過二人因為2020年聖誕節時一起穿著情侶裝出席友人舉辦的派對，而令戀情曝光。

伍樂怡 性感 伍樂怡開網店，有傳是其富二代男友Fred打本，不過她澄清是她和哥哥夾份投資。
伍樂怡開的網店曾有傳是由其富二代男友Fred打本，不過她澄清其實是她和哥哥夾份投資。（圖片來源：[email protected]_）
伍樂怡 性感 29歲的伍樂怡身在加拿大，昨日在IG晒滑溜玉背。
伍樂怡早前回加拿大度假，並在IG大晒滑溜玉背。（圖片來源：[email protected]_）
伍樂怡 性感 5呎6吋高的伍樂怡，選港姐時三圍數字是32″ 22¾” 34″，腰細令身形更玲瓏浮凸！
5呎6吋高的伍樂怡，選港姐時三圍數字是32″ 22¾” 34″，腰細令身形更玲瓏浮凸！（圖片來源：[email protected]_）
伍樂怡 性感 伍樂怡身形咁fit，沒有特別節食，反而要多食多運動。
伍樂怡身形好fit，但她表示沒有特別節食，反而要多食多運動。（圖片來源：[email protected]_）
伍樂怡 性感 伍樂怡玩高空瑜伽，保持苗條身形。
伍樂怡愛做運動，經常玩高空瑜伽，保持苗條身形。（圖片來源：[email protected]_）
伍樂怡 性感 伍樂怡 伍樂兒衝浪都有一手！
伍樂怡衝浪都有一手！（圖片來源：[email protected]_）

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]_

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