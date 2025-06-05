何伯何太互毆風波被控傷人案 何伯仍然留院 網民擔心：老人家可大可小
何伯頭手受傷住院 何太獲保釋條件嚴苛
據悉，何伯事發後頭部及手指受傷，目前仍在醫院治療。何太葉秀定上周六出庭，毋須答辯，獲准以5000元保釋，惟條件嚴格：須交出旅遊證件、不得離港、每周到警署報到三次、不得接觸控方證人（包括何太兒子）或討論案情，亦禁止返回案發地點。裁判官朱文瀚強調案情嚴重，將於7月25日在屯門法院再訊。
案情背景與控罪詳情
控罪顯示，5月30日，何煊涉嫌在菁田邨菁信樓大堂意圖使葉秀定受嚴重傷害，非法及惡意傷害她；同時，葉秀定被控非法及惡意傷害何煊。何煊報稱退休人士，葉秀定報稱家庭主婦。事件引發關注，網友議論紛紛，期待後續庭審揭露更多細節。
警方表示，事發時葉姓女子（44歲）攜帶行李，準備前往內地，遭何姓男子（77歲）阻止，雙方在升降機大堂發生激烈爭吵。爭執期間，何伯取出萬用摺刀，刺傷何太後腦，造成約兩吋長的流血傷口。何太則反擊，咬傷何伯左手手指，導致手指骨折裂傷。此外，何太疑似騎坐在何伯身上，致何伯頭部猛撞地面，造成頭部裂傷。何伯目前清醒並留院治療，葉太傷勢亦需醫療處理。
網民：老人家可大可小
不少網民以幽默角度回應事件，認為「傷得最重係何伯」、「老人家可大可小」、證明河馬咬人力驚人」、「意圖果位傷過果位……果位第二日健步如飛」，甚至有網民笑言「呢2隻正一過街老鼠，入道，真係神憎鬼厭」。亦有網民以理性角度分析，指出「何伯伯同河馬係系河馬出手先，河馬已出院，證明係輕傷，兩個都咁衰，因此可以分手及回港，河馬同阿馬在國內有物業。今次河馬回國是好事，希望以後不許她回港及取消她的白卡，免她十年後再回港呢人。」
何伯孖何太現身港鐵兆康站 驚爆激烈口角施襲爆粗被捕
何伯與何太因在《東張西望》追討小女領走450萬積蓄一事成為網絡紅人。日前，何太才剛宣布即將與何伯離婚，今日兩人卻被網民發現一同現身港鐵兆康站，更疑與他人發生爭執，何伯更遭警方拘捕！
何伯何太現身港鐵兆康站 同「黑粉」發生爭執
今日下午3時11分，警方接獲報案，稱在港鐵兆康站發生一起因爭執而引發的攻擊事件。報案人是一名男子，他和一名女性友人在站內與何伯及其太太發生了爭執。爭執中，何伯突然使用殺蟲水對女性進行攻擊，導致她手部受到灼傷。受害者隨後被送往屯門醫院接受治療。警方到場後，根據現場證據和目擊者的陳述，將何伯以「意圖損害等而施用毒藥」的罪名逮捕。
何伯非常激動 爆粗仲出動埋殺蟲水
網上流傳的視頻片段顯示，何伯在與人爭執時情緒激動。「又想拎咩出嚟呀你？職員，佢唔知想攞啲咩出嚟喎！」女片主質問何伯，而何伯則回應：「曱甴水呀有曱甴呀，X你老母XX！」隨後便從包裡拿出殺蟲水，對著女片主噴射，引起了網民廣泛關注和譴責。
何太公開離婚計劃 原因曝光
在小紅書流傳的影片中，何太明確對網民表示：「我同我老公即將要離婚喇！」她進一步解釋：「呢個台（直播帳號）都係佢（何伯）收錢，我只係有義務，有責任……咁樣去幫助佢啫，以後一蚊都係入落我老公戶口，我又係……當係白做嘅！」此言顯示她對直播收益分配的不滿，並透露與何伯的婚姻即將結束。
預告獨自回內地生活
面對網民關心何伯是否被拋棄，何太澄清：「何伯應承咗離婚，我聽講呢就算簽咗紙，都仲要七個月先正式離得到婚。就算我哋呢個禮拜去簽咗婚，都話七個月先可以辦理得妥。」她另在影片中表示：「何太三個月後就自由喇，我要搵地方搬喇！」暗示可能獨自返回內地生活。部分網民質疑何太此舉或為炒作話題，以延續網絡熱度。
網友熱議：冇利用價值
網友熱議何太宣布離婚傳聞，留言稱：「終於知道分唔到錢就即刻離婚，無聊野都可以煲咁耐新聞，冇利用價值啦，亦冇耐性再等。」更有網友質疑：「咁佢個仔仲養唔養何伯？」反映對何太動機的猜測及對事件熱度的厭倦。
何伯何太自去年向《東張西望》申訴何伯取走450萬後一夜成名，何太亦捉緊人氣，開設頻道、與網民直播互動，一年多來都成為眾人的焦點。不過，她最近其社交平台發聲明作出 一個重大宣布，震驚眾多粉絲和網民，有人更表示「呢個消息直頭係震驚全港啦！」
何太發聲明作出重大宣布
去年一夜成名的何太最近在其YouTube頻道宣布將暫停直播活動，她指原先跟粉絲想透過直播分享生活中各種美好，以及結識更多志同道合的朋友，但想不到她和何伯會被幾個網台毫無底線式連番狙擊，令她陷入無法逃脫的噩夢。她又勸喻大家共同抵制：
「他們把欺負我這個女人和何生這位老人當作獲取流量的工具，完全喪失了做人的道德底線。我希望社會各界能夠共同抵制這種惡劣行為，讓網絡回歸純淨，讓惡意無處遁形。」
不過，最令何太心寒是來自身邊朋友的背叛：「曾經我毫無保留地信任，換來的卻是在背後的狠狠一擊。」在雙重打擊下，她透露每分每秒都承受巨大壓力，因此決定停止直播一段時間，用來休息和提升自己。