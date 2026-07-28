77歲何伯離世｜由《東張西望》爆紅到肝癌傳死訊 一文回顧兩年風波
2024年2月：《東張西望》專訪爆紅掀全城熱議
TVB節目《東張西望》在2024年2月報導何伯在街市認識了一位比他年輕逾30年的內地女士，兩人迅速發展感情並步入婚姻的殿堂。然而，這段婚姻卻引發了何伯與五名子女之間的矛盾，他們懷疑新婚妻子的動機，並指控她試圖騙取何伯的財產，但何伯堅稱內地妻是老實人，是真愛無誤。事態進一步惡化，何伯發現自己名下的450萬元存款不翼而飛，令這起家庭糾紛成為社會熱議的話題。
梁敏巧採訪感恩愛 曾揚言：「我都想有個何伯」
事件經電視台廣泛報道後迅速在全港掀起熱烈討論，不少市民對兩人的關係抱持懷疑態度。有網民自發在網上社交平台成立專屬關注組，持續追蹤他們的一舉一動，群組人數在短時間內急劇攀升。大眾將焦點放在二人相識僅數月便閃婚的細節上，當中男方堅稱女方是老實人並揚言「我鍾意我老婆」，這種堅定態度反而激發社會大眾更強烈的好奇心，令各界陷入一場持續發酵的網絡狂熱之中。
2024年5月：何太轉戰抖音直播狂爆金句「七街瞓」
挾着龐大網絡流量，兩人隨即轉戰多個短片平台進行直播，何太在直播中的一句「你『七』街瞓，唔好再跟住我！」更意外成為事件最具代表性的經典對白。當時何太因不滿何伯公開兩人行蹤，情緒激動下在直播中連番怒罵對方，更揚言要離婚，強硬態度令片段迅速瘋傳。這句帶有粗口諧音的說話隨即在網絡引發二次創作，不少網民剪輯成短片、製作迷因，甚至成為日常聊天的流行語。「你『七』街瞓」一度洗版各大社交平台，亦被不少人封為事件中的「年度金句」，成為何伯何太風波中最深入民心的標誌之一。
何太大展歌喉挑戰容祖兒金曲 魔音震撼網民 張敬軒7字爆笑點評！
2024年5月：引發公屋居住權爭議
不過隨著越來越「紅」，何伯被發現長期寄住於女方名下公屋單位，隨即引發房屋署介入調查富戶政策及居住資格。在長達數個月的直播互動中，大眾目睹女方對待丈夫的態度日漸惡劣，甚至出現驚動熱心市民報警的「膠紙封嘴」及男方落淚揚言尋死等震撼畫面。其後女方更在鏡頭前公開表明要爭奪男方亡妻留下來的首飾遺物，種種行為令網絡輿論徹底沸騰，大量留言炮轟相關舉動。
2025年中：屯門住所爆發流血衝突雙雙被捕
昔日鏡頭前的恩愛夫妻最終難敵現實考驗，兩人於2025年5月底在網上單方面宣告關係破裂並準備離婚。不久後他們在屯門菁田邨住所因激烈爭執而演變成肢體衝突，現場消息指男方一度持萬用摺刀傷及女方後腦，而女方則激烈還擊咬傷男方手指。警方接報到場後發現現場佈滿血跡，隨即以傷人罪將兩人雙雙拘捕並送院治理，這場曾經高調放閃的忘年戀正式步入法庭拉鋸戰。
2026年7月28日：網傳何伯患肝癌離世消息惹來大批留言
案件進入司法程序後，男方因健康狀況急速惡化而多次反覆留醫，甚至缺席本年7月的判刑聆訊。直到今日（28日）網絡上突然瘋傳他因患上肝癌而離世的消息，令這宗糾纏逾兩年的風波再次成為焦點。大批關注事件的網民紛紛在各大討論區留言表達感受，有人慨嘆「如果當初聽勸告就唔會搞成咁」，亦有人直指整場鬧劇令人唏噓不已，各種網絡評論持續湧現，惟官方目前尚未證實相關死訊。