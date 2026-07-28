77歲何伯離世｜由《東張西望》爆紅到肝癌傳死訊 一文回顧兩年風波

最新娛聞
東方新地

廣告

何伯離世｜今日（28日）網絡瘋傳因登上《東張西望》爆紅並捲入4,500,000積蓄爭議的77歲何伯（何煊），不幸患肝癌離世。這位曾為護愛妻與五名子女反目的話題人物晚年捲入傷人案及多宗是非。這段相差逾30載的忘年戀由高調放閃演變成血光之災與生死相隔，背後隱藏無數令人震驚心酸內幕。

2024年2月：《東張西望》專訪爆紅掀全城熱議

TVB節目《東張西望》在2024年2月報導何伯在街市認識了一位比他年輕逾30年的內地女士，兩人迅速發展感情並步入婚姻的殿堂。然而，這段婚姻卻引發了何伯與五名子女之間的矛盾，他們懷疑新婚妻子的動機，並指控她試圖騙取何伯的財產，但何伯堅稱內地妻是老實人，是真愛無誤。事態進一步惡化，何伯發現自己名下的450萬元存款不翼而飛，令這起家庭糾紛成為社會熱議的話題。

何伯 何太 何伯何太因到《東張西望》追討450萬而一夜爆紅，當時最高峰有184萬觀眾追住睇「何伯」！《東張西望》創28.4點成當年最高收視紀錄。（圖片來源：YouTube@TVB USA Official 截圖）
何伯何太因到《東張西望》追討450萬而一夜爆紅，當時最高峰有184萬觀眾追住睇「何伯」！《東張西望》創28.4點成當年最高收視紀錄。（圖片來源：YouTube@TVB USA Official 截圖）
何伯 何太 女主持連環追問新何太到處「釣魚」一事，何伯就話何太都有叫自己介紹男人認識，但何伯當時就反而主動要對方做自己老婆。（圖片來源：TVB）
女主持連環追問新何太到處「釣魚」一事，何伯就話何太都有叫自己介紹男人認識，但何伯當時就反而主動要對方做自己老婆。（圖片來源：TVB）

梁敏巧採訪感恩愛 曾揚言：「我都想有個何伯」

事件經電視台廣泛報道後迅速在全港掀起熱烈討論，不少市民對兩人的關係抱持懷疑態度。有網民自發在網上社交平台成立專屬關注組，持續追蹤他們的一舉一動，群組人數在短時間內急劇攀升。大眾將焦點放在二人相識僅數月便閃婚的細節上，當中男方堅稱女方是老實人並揚言「我鍾意我老婆」，這種堅定態度反而激發社會大眾更強烈的好奇心，令各界陷入一場持續發酵的網絡狂熱之中。

何伯 何太 最新一集專訪改在星期一晚播放，何太仲會大爆金句！（圖片來源：TVB）
最新一集專訪改在星期一晚播放，何太仲會大爆金句！（圖片來源：TVB）

女神配對計劃｜梁敏巧曾大呻「想有個男人好似何伯」超誠實心底話曝光！

何伯 何太 梁敏巧直言想有個男人可以好似何伯咁無條件愛自己。（圖片來源：IG@maggiemanhau）
梁敏巧直言想有個男人可以好似何伯咁無條件愛自己。（圖片來源：IG@maggiemanhau）
何伯 何太 TVB派出李思捷及阮兆祥「極速」還原近日熱爆新聞人物何伯＋何太，盡情消費受訪者。（圖片來源：TVB）
TVB派出李思捷及阮兆祥「極速」還原近日熱爆新聞人物何伯＋何太，盡情消費受訪者。（圖片來源：TVB）

2024年5月：何太轉戰抖音直播狂爆金句「七街瞓」

挾着龐大網絡流量，兩人隨即轉戰多個短片平台進行直播，何太在直播中的一句「你『七』街瞓，唔好再跟住我！」更意外成為事件最具代表性的經典對白。當時何太因不滿何伯公開兩人行蹤，情緒激動下在直播中連番怒罵對方，更揚言要離婚，強硬態度令片段迅速瘋傳。這句帶有粗口諧音的說話隨即在網絡引發二次創作，不少網民剪輯成短片、製作迷因，甚至成為日常聊天的流行語。「你『七』街瞓」一度洗版各大社交平台，亦被不少人封為事件中的「年度金句」，成為何伯何太風波中最深入民心的標誌之一。

何伯 何太 在一次直播中，何太激動鬧爆何伯：「你『七』街瞓，唔好再跟住我。你咁樣爆自己行蹤，激到我幾嬲，係咪想我同你離婚？」（圖片來源：YouTube@CY文少）
在一次直播中，何太激動鬧爆何伯：「你『七』街瞓，唔好再跟住我。你咁樣爆自己行蹤，激到我幾嬲，係咪想我同你離婚？」（圖片來源：YouTube@CY文少）
何伯 何太 當時網民紛紛指何太終於「現形」，態度變得好快！（圖片來源：抖音圖片）
當時網民紛紛指何太終於「現形」，態度變得好快！（圖片來源：抖音圖片）

何太大展歌喉挑戰容祖兒金曲 魔音震撼網民 張敬軒7字爆笑點評！

2024年5月：引發公屋居住權爭議

不過隨著越來越「紅」，何伯被發現長期寄住於女方名下公屋單位，隨即引發房屋署介入調查富戶政策及居住資格。在長達數個月的直播互動中，大眾目睹女方對待丈夫的態度日漸惡劣，甚至出現驚動熱心市民報警的「膠紙封嘴」及男方落淚揚言尋死等震撼畫面。其後女方更在鏡頭前公開表明要爭奪男方亡妻留下來的首飾遺物，種種行為令網絡輿論徹底沸騰，大量留言炮轟相關舉動。

何伯 何太 有網民野生捕獲何生何太！（圖片來源：Facebook群組截圖）
有網民野生捕獲何生何太！（圖片來源：Facebook群組截圖）
何伯 何太 網民翻查後發現疑似係「精神科」（圖片來源：Facebook群組截圖）
網民翻查後發現疑似係「精神科」（圖片來源：Facebook群組截圖）
何伯 何太 有網民影到何太同網民爭執！（圖片來源：Facebook群組截圖）
有網民影到何太同網民爭執！（圖片來源：Facebook群組截圖）

2025年中：屯門住所爆發流血衝突雙雙被捕

昔日鏡頭前的恩愛夫妻最終難敵現實考驗，兩人於2025年5月底在網上單方面宣告關係破裂並準備離婚。不久後他們在屯門菁田邨住所因激烈爭執而演變成肢體衝突，現場消息指男方一度持萬用摺刀傷及女方後腦，而女方則激烈還擊咬傷男方手指。警方接報到場後發現現場佈滿血跡，隨即以傷人罪將兩人雙雙拘捕並送院治理，這場曾經高調放閃的忘年戀正式步入法庭拉鋸戰。

何伯 何太 何伯何太突然大打出手　雙雙送入醫院接受治療（圖片來源：網民David Li圖片）
何伯何太突然大打出手　雙雙送入醫院接受治療（圖片來源：網民David Li圖片）
何伯 何太 何伯與何太在屯門菁田邨菁信樓25樓電梯大堂發生激烈爭執。 （圖片來源：截圖@無綫新聞）
何伯與何太在屯門菁田邨菁信樓25樓電梯大堂發生激烈爭執。 （圖片來源：截圖@無綫新聞）

2026年7月28日：網傳何伯患肝癌離世消息惹來大批留言

案件進入司法程序後，男方因健康狀況急速惡化而多次反覆留醫，甚至缺席本年7月的判刑聆訊。直到今日（28日）網絡上突然瘋傳他因患上肝癌而離世的消息，令這宗糾纏逾兩年的風波再次成為焦點。大批關注事件的網民紛紛在各大討論區留言表達感受，有人慨嘆「如果當初聽勸告就唔會搞成咁」，亦有人直指整場鬧劇令人唏噓不已，各種網絡評論持續湧現，惟官方目前尚未證實相關死訊。

何伯 何太 網傳何伯患肝癌離世消息惹來大批留言（圖片來源：直播截圖）
網傳何伯患肝癌離世消息惹來大批留言（圖片來源：直播截圖）
何伯 何太 （圖片來源：直播截圖）
（圖片來源：直播截圖）

圖片來源：YouTube@TVB USA Official 截圖、YouTube@CY文少、抖音圖片、Facebook群組截圖、網民David Li圖片、截圖@無綫新聞、直播截圖資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 