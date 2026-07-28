77歲何伯肝癌病逝臨終錄音流出！死前絕望控訴何太惡行
廣告
曾因《東張西望》引爆全城熱話及涉嫌傷人還柙受審，現年77歲何伯昨日（27日）於醫院因肝癌末期離世，結束轟烈忘年戀風波。YouTube頻道「花生速遞」今日（28日）震撼公開其臨終前要求播出錄音，揭發他死前一刻對比自己年輕逾30歲前伴侶何太（葉秀定）作出極大控訴。這段錄音牽扯出兩人關係破裂後最殘酷一面，令人對這場鬧劇最終隱藏真相感到無比心寒。
臨終洗禮留最後錄音揭何太驚人惡行
YouTube頻道「花生速遞」主持今日開直播證實何伯於昨日中午大約12時30分在醫院安詳離世，臨終前兩日已在牧師安排下接受洗禮。主持在直播中應何伯生前要求公開一段晚期錄音，直指何伯用盡最後一啖氣都要向何太表達強烈不滿。錄音中何伯吐字雖然極度含糊不清，但仍隱約聽到他吃力地說出「嗰個衰婆呢想我死」及「有咁多衰嘢佢自己心知道」，並警告對方千萬不要不承認自己做過連串錯事。
法庭考慮肝癌末期報告輕判何伯入獄
針對何伯早前因愛成恨用刀刺向何太一案，區域法院已於上周（21日）作出裁決。主持解釋外界一度以為何伯稱病是為了逃避坐監，但實際上他於6月已被診斷出肝硬化及肝癌末期，癌細胞更已擴散並包圍肝臟。醫生早前已經向法庭提交醫療報告，表明何伯可能只剩下幾日至一個月壽命，因此法官考慮到其身體狀況不適合長期服刑，最終僅判處意圖蓄意傷人罪成入獄2個月，並准許他在還柙期間於醫院接受滴嗎啡等紓緩治療。
轟動全城忘年戀最終以拔刀流血作結
回顧這段橫跨2024年至2026年感情糾紛，何伯最初因為不滿五名子女拿走4,500,000元積蓄而與何太登上《東張西望》高調曬恩愛。兩人年齡相差超過30歲，一度成為全城茶餘飯後焦點，不過這段關係極速惡化，兩人最終反目收場並面臨離婚。何伯更因為這段感情落得人財兩空，最終情緒失控下用刀刺向何太而被捕，隨後一直在醫院還柙至病逝。
網民聽完遺言錄音直斥女方行為心寒
大批網民收聽該段臨終錄音後感到極度震撼，紛紛湧入社交平台留言討論這段悲劇收場。不少人認為何伯臨死前依然放不下對何太怨恨，直指「死前都仲要鬧佢證明真係好恨」，並感嘆他晚年落得如此淒涼下場完全是自食其果。同時亦有網民將矛頭指向何太，痛斥「為咗錢連人命都可以唔理」及「真係呃盡阿伯每一分每一毫」，甚至有人留言要求徹查何太過往行為是否涉及其他違法成分。
資料或影片來源：原文刊於新假期