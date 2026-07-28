何伯病逝｜450萬遺產分配引關注 大狀揭破一關鍵細節隨時扭轉大局
廣告
曾因追討4,500,000巨款而引爆連串家庭風波並登上《東張西望》爆紅之何伯，今日傳出於羈押期間因肝癌離世，令人惋惜。他生前與何太互相起訴惹上官非，早前更因有意圖傷人罪成被判監禁2個月。這筆巨額遺產最終花落誰家，大律師陸偉雄親自剖析箇中玄機暗藏重大變數。
何伯晚年罹患肝癌於醫院病房羈留離世
何伯早前與新歡何太爆發激烈肢體衝突並互相控告對方，最終男方因為有意圖傷人罪名成立，在一周前被法庭重判入獄2個月。正在服刑期間，他突然傳出健康狀況急轉直下，最終因為肝癌病情惡化，於今日在醫院羈留病房內不幸病逝。一代話題人物最終於牢獄及病榻中走完人生最後一程，令這場爭產風波面臨全新變數。
大律師陸偉雄親自剖析何伯巨額遺產去向
曾為當事人提供法律協助之大律師陸偉雄接受訪問時大嘆事件屬於悲劇，坦言連場家庭劇變以及官司折騰無疑催化何伯病情。針對外界極度關注那筆高達4,500,000遺產去向，陸偉雄指出假設死者生前並未立下遺囑，只要雙方已經正式辦理好離婚手續，女方將完全喪失配偶身份並無權瓜分任何身家，全數資產預料將直接由親生子女平均繼承。
何伯結識何太後父女反目惹上連串官非
回顧整場風波起因，何伯原本育有成年子女並坐擁數百萬身家，晚年因為渴望尋找伴侶而結識何太，結果引發軒然大波。兩人相戀惹來子女極度反對，繼而爆出全城矚目之爭產風波，導致雙方關係徹底決裂。原本甜蜜之黃昏戀其後亦宣告破裂，男女雙方由恩愛夫妻變成對簿公堂之仇人，女方更牽涉入傷害案件之中。陸偉雄透露隨着案件最關鍵證人離世，預計死無對證之下控方會撤銷對何太之所有控罪。
網民熱議何太最終能否順利全身而退
事件最新進展曝光後迅速引爆各大社交平台，大批網民對這場充滿戲劇性之鬧劇結局感到不勝唏噓。有人留言表示「臨老入花叢真係好大代價」，認為長者尋找第二春必須保持理智，否則容易落得人財兩空。同時亦有網民對於女方可能因為男方離世而獲撤銷控罪感到愕然，直指「死無對證真係執返身彩」，並推測女方接下來必定會千方百計證明兩人尚未正式離婚以爭奪這筆4,500,000巨款。
圖片來源：直播截圖、網民David Li圖片資料或影片來源：原文刊於新假期