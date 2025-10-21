何伯殺蟲水襲擊罪成判決曝光！與何太分居住安老院靠綜援 網民狠批自作自受
何伯屯門站噴殺蟲水襲擊途人罪成立
根據法庭文件顯示，何伯於今年5月25日在港鐵兆康站大堂與一名女途人發生口角，期間遭對方辱罵為「過街老鼠」，一時衝動下向該名婦人噴射殺蟲水。事件發生後，何伯被控一項襲擊致造成身體傷害罪。署理主任裁判官鄧少雄在今日的判決中，考慮到感化報告正面及被告屬初犯，最終判處監禁2個月緩刑24個月，並須向事主賠償2,000元。法官更指出，若事主有需要可另行追討賠償。
辯方求情指何伯現況淒涼住安老院
辯方在求情時透露，何伯因一時衝動犯案，現時生活狀況已大不如前。「被告現時已與太太分居，住在安老院並靠綜援維生。」辯方律師表示，感化官報告顯示被告近來已避免衝突，不建議判處感化令，建議以罰款處理。這個消息令不少人感到意外，畢竟何伯與何太的戀情曾經轟動一時，如今卻落得分居收場，何伯更要獨自面對法律後果。
何伯何太忘年戀由熱戀到分居全回顧
回顧何伯與何太的感情路，兩人的33歲年齡差曾經成為網民熱議話題。何伯原本與前妻育有子女，但為了與何太在一起而選擇離開原本的家庭。兩人的關係在網絡上備受關注，更成立了「何伯何太關注組」，吸引大批網民追蹤他們的日常生活。然而好景不常，今年5月的屯門站事件成為兩人關係的轉捩點，何太在事件中的表現更令網民質疑她的真正動機。如今何伯獨自承擔法律責任，而何太則未有相關控罪，兩人已分居的消息更令人唏噓。
網民狠批何伯自作自受何太推卸責任
判決消息傳出後，網民反應兩極，大部分留言都對何伯毫不同情。有網民直言：「以為相逢恨晚，事實各懷鬼胎，正是無媒苟合的表表者。」更有人批評：「失望河馬唆擺，可以無罪，伯以為自己英雄，攬曬上身，河馬在鏡頭前，都想插死你，推卸責任，你都維護佢，係你自己戇居，唔值得同情。」不少網民都認為何伯是自作自受：「好好的家人不要，搞到自己家人全无还要住安老院，啰哩贱。」亦有網民關心何太的法律責任：「何太未判？」顯示公眾對整宗案件仍有不少疑問。
何太公開離婚計劃 原因曝光
在小紅書流傳的影片中，何太明確對網民表示：「我同我老公即將要離婚喇！」她進一步解釋：「呢個台（直播帳號）都係佢（何伯）收錢，我只係有義務，有責任……咁樣去幫助佢啫，以後一蚊都係入落我老公戶口，我又係……當係白做嘅！」此言顯示她對直播收益分配的不滿，並透露與何伯的婚姻即將結束。
預告獨自回內地生活
面對網民關心何伯是否被拋棄，何太澄清：「何伯應承咗離婚，我聽講呢就算簽咗紙，都仲要七個月先正式離得到婚。就算我哋呢個禮拜去簽咗婚，都話七個月先可以辦理得妥。」她另在影片中表示：「何太三個月後就自由喇，我要搵地方搬喇！」暗示可能獨自返回內地生活。部分網民質疑何太此舉或為炒作話題，以延續網絡熱度。
網友熱議：冇利用價值
網友熱議何太宣布離婚傳聞，留言稱：「終於知道分唔到錢就即刻離婚，無聊野都可以煲咁耐新聞，冇利用價值啦，亦冇耐性再等。」更有網友質疑：「咁佢個仔仲養唔養何伯？」反映對何太動機的猜測及對事件熱度的厭倦。
何伯何太自去年向《東張西望》申訴何伯取走450萬後一夜成名，何太亦捉緊人氣，開設頻道、與網民直播互動，一年多來都成為眾人的焦點。不過，她最近其社交平台發聲明作出 一個重大宣布，震驚眾多粉絲和網民，有人更表示「呢個消息直頭係震驚全港啦！」
何太發聲明作出重大宣布
去年一夜成名的何太最近在其YouTube頻道宣布將暫停直播活動，她指原先跟粉絲想透過直播分享生活中各種美好，以及結識更多志同道合的朋友，但想不到她和何伯會被幾個網台毫無底線式連番狙擊，令她陷入無法逃脫的噩夢。她又勸喻大家共同抵制：
「他們把欺負我這個女人和何生這位老人當作獲取流量的工具，完全喪失了做人的道德底線。我希望社會各界能夠共同抵制這種惡劣行為，讓網絡回歸純淨，讓惡意無處遁形。」
不過，最令何太心寒是來自身邊朋友的背叛：「曾經我毫無保留地信任，換來的卻是在背後的狠狠一擊。」在雙重打擊下，她透露每分每秒都承受巨大壓力，因此決定停止直播一段時間，用來休息和提升自己。