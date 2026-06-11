夫妻肺片｜何依婷猙獰爆料樣瘋傳 網民反應兩極掀熱議 節目後急發長文

人妻何依婷在節目《夫妻肺片》中連環爆料，由投訴老公朋友深夜召喚飲酒、到自爆遭前度追討26,000元手袋「掟煲費」，再到發現老公床下底藏有前度相片盒，表情猙獰情緒大爆發，節目播出後她急急在Instagram發文感悟，其中1句令網民議論紛紛。