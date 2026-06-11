夫妻肺片｜何依婷猙獰爆料樣瘋傳 網民反應兩極掀熱議 節目後急發長文

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人妻何依婷在節目《夫妻肺片》中連環爆料，由投訴老公朋友深夜召喚飲酒、到自爆遭前度追討26,000元手袋「掟煲費」，再到發現老公床下底藏有前度相片盒，表情猙獰情緒大爆發，節目播出後她急急在Instagram發文感悟，其中1句令網民議論紛紛。

何依婷節目中表情猙獰連環爆料震驚全場

在昨晚播出的《夫妻肺片》中，何依婷罕有地情緒大爆發，與平日斯文形象判若兩人。她先是「飆高音」投訴老公有位朋友每逢與老婆吵架就深夜召喚其老公外出飲酒，頻密程度令她忍無可忍，更激動模仿當時心情。隨後她又自爆曾遭前度追討一個價值26,000元手袋作為「掟煲費」，她一怒之下即場開出30,000元支票，霸氣說：「唔使找，你即刻同我走。」最震撼一幕是她以近乎嗌破喉嚨的聲線，爆出在家中執屋時發現老公床下底藏有前度相片盒，當時直接質問老公：「你啲相你想唔想留低？」連串爆料令同場嘉賓莊思敏、支嚳儀及周吉佩都目瞪口呆。

何依婷事後IG發文懺悔強調女性要自強

節目播出後引起極大迴響，何依婷隨即於IG發文回應。她寫道：「藏在心裏很多年，鼓起勇氣說出來不是因為誰對誰錯，而是因為這是很好成長的一課。」她強調分享過去經歷是希望藉此鼓勵女性自強，並表示：「靠誰都不可靠，靠自己才可靠，讓自己強大起來，發光發亮才活得更有價值。」她更感性地寫道：「畢竟愛誰，誰都有機會不愛你，自己才是一生中的真愛和安全感。」這番話似乎是回應網民對她節目中猙獰表情的熱議，選擇以文字沉澱情緒。

前度追討手袋費事件背後隱藏更多糾葛

何依婷與前度的金錢糾紛其實牽涉更深層的感情創傷。當日她在自己家中提出分手，對方竟即場要求她賠償手袋費用，這種行為連見慣大場面的莊思敏都難以置信，追問：「佢係咪想用呢個數留住你？」何依婷坦言當下怒火中燒，直接走入房間拿出支票簿寫下30,000元支票，多出的4,000元就是要買斷對方所有糾纏的可能。同場的支嚳儀投以「尊敬眼神」並大讚：「你好型呀！」而周吉佩則對保留舊照持開放態度，認為是人生經歷一部分，兩種截然不同的處理方式形成強烈對比。

網民對何依婷猙獰表情反應兩極引發熱議

節目播出後網民反應極為熱烈，不少留言都圍繞何依婷的激動表情展開討論。有網民力撐：「何依婷好型！對付渣男就係要咁！」、「2萬6手袋寫3萬支票，呢啖氣出得好爽！」亦有人對她發現老公藏相片一事表示心寒：「床下底喎！呢個位太有畫面感！」、「想知佢老公點答！世紀求生欲測試！」但同時亦有網民質疑事件的前因後果，留言問：「前因後果？有冇派帽先？」、「掟煲為何涉及手袋26,000？」何依婷的IG發文下方則湧現大量支持留言，有粉絲寫道：「你值得更好。」

何依婷 夫妻肺片 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
何依婷 夫妻肺片 （圖片來源：TVB）
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何依婷 夫妻肺片 （圖片來源：TVB）
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何依婷 夫妻肺片 （圖片來源：TVB）
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何依婷 夫妻肺片 （圖片來源：TVB）
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何依婷 夫妻肺片 （圖片來源：TVB）
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何依婷 夫妻肺片 （圖片來源：TVB）
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何依婷 夫妻肺片 （圖片來源：TVB）
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何依婷 夫妻肺片 （圖片來源：IG@reginahyt）
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何依婷 夫妻肺片 （圖片來源：IG@reginahyt）
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何依婷 夫妻肺片 （圖片來源：IG@reginahyt）
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何依婷 夫妻肺片 （圖片來源：IG@reginahyt）
（圖片來源：IG@reginahyt）

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圖片來源：TVB、IG@reginahyt資料或影片來源：原文刊於新假期

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