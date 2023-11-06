29歲上位小花何依婷無預警公布婚訊！老公背景公開 大學時已認識
老公側面照曝光！
何依婷上載3張婚照留言：
「巴黎，第一次來的時候 我還是個學生，在懵懂的年紀喜歡上這座浪漫的城市，也許下了願望將來要和我愛的人再去一遍。謝謝你 一直把我捧在掌心裡，謝謝你 讓我夢想成真，Say yes to my love, my best friend and my soulmate」
何依婷8月尾與男友睇展覽
何依婷（Regina）近年備受力捧，在主持和拍劇方面亦機會不斷，在今年8月尾，卻忽然被網民野生捕獲同一名神秘男在廣州拍拖睇展覽，疑似違反TVB「禁戀令」！對此何依婷在接受傳媒訪問時，竟直認兩人已拍拖一段時間，但仍在了解中。
何依婷曾爆男友係30歲圈外人大學時已認識
何依婷在被傳媒問及這件事時，直認已同這名同行的男子拍拖一段時間，正在慢慢了解中，希望大家可以畀啲空間。而講到男友身份，她就透露對方是比她大一歲的圈外人，兩人在她讀大學時已認識，並非同學，但一路都是好好的朋友，今次是特登約埋一齊上廣州，去睇展覽順便過二人世界。
何依婷 在廣東被野生捕獲
網民以「在廣州K11撞到香港明星」為題，在社交網分享自己野生捕獲何依婷的經過：「尋日在K11負一層逛街，剛好迎面看到一個好熟口面的美女，近期一直在追《法言人》所以一眼認得出好似何依婷，再睇埋佢小紅書IP屬地係廣東，才知道無認錯人，但是貌似同友人看展不敢打擾佢，真人遠看好白淨又高挑，好靚女。」
著短裙仔曬美腿少女味濃
從該名網民所拍照片中，可見何依婷穿著白Tee襯粉紅色短裙，大騷白滑美腿，充滿少女味，又孭著一個價值過兩萬元的CHANEL手袋，添上貴氣。而身旁男子穿著黑Tee襯牛仔褲和黑色背囊，打扮Casual。期間何依婷不時緊挨著黑衣男子，表現得十分小鳥依人。
直擊手拖手 網民嗌心碎
之後有網民在帖下表示：「我也碰到了！在K11負一層的香奈兒美妝店，她跟一男的手牽手。」引來網民熱議，紛紛留言表示：「太勁爆了」、「心碎了」、「靚仔嗎」等等，該名網民也有逐一回覆，指和何依婷同行的男子：「背影有點像羅天宇」、「不帥，也不算很高吧，因为她本人不高，即使穿了個很厚底的鞋子…」又描述當時遇見何依婷的情況：「她沒戴口罩，然後毫不忌諱跟男的手牽手，路過的路人也幾乎沒看他們，感覺絕大部分人不認識她，所以也牽手牽的很不忌諱吧。」
著厚底波鞋惹身高報大數疑雲
不過有不少網民都錯重點，大讚何依婷是TVB現役女星中的「顏值Top」，足以和李佳芯、王敏奕、張曦雯等女神並列，又讚她是近幾年最靚港姐。亦有網民留意到何依婷在相中所著的厚底波鞋，驚訝指：「乜佢咁矮㗎，平時睇電視覺得佢幾高吓」、「身高160左右，瘦瘦的顯得高」、「覺得墊高咗先有160」等等，不過何依婷就曾經話自己身高有164cm。
何依婷孖阿佘拍台慶劇《新聞女王》
在即將播出的台慶劇《新聞女王》演員陣容中，除佘詩曼與馬國明外，還有無綫近年力捧的兩位花旦高海寧和何依婷，這個演員配搭對於觀眾來說絕對有新鮮感。何依婷在劇中飾演阿佘徒弟，戲份一定唔少啦！昨日何依婷更在社交網的IG story晒阿佘送贈的靚湯，睇嚟得到阿佘歡心，興奮表示：「一人一壺靚湯，多謝Man姐」並@了阿佘IG帳號。
曾傳暗撻羅天宇 被何媽棒打鴛鴦
羅天宇有「女神收割機」之稱，早前他就被指媾掂17年港姐亞軍何依婷，有傳二人拍無綫劇《十月初五的月光》時互生情愫，羅天宇為博女神一笑，曾為她夾公仔，更被目擊在燒烤煞科宴上，情不自禁偷偷拖手。但有傳一直悉心栽培女兒的何媽媽得知兩人戀情後大為緊張，因為男方個底太花，恐怕會影響女兒的大好前途，所以不惜一切棒打鴛鴦，更出動人盯人戰術，阻止羅天宇埋身。
何依婷：只是拍劇朋友
何依婷與羅天宇合作拍劇幾個月互動甚多，而且劇中二人又有感情戲，撻著都唔出奇，不過何依婷回應戀情時直呼冤枉，仲話同羅天宇唔係好熟，只是拍劇朋友，大家都是工作上好努力的人，不想同工作拍檔有不必要無謂的關係，至於羅天宇為她夾公仔，她解釋是劇集情節，工作後再冇私底下見過面，完全冇聯絡喎！
被指上位即飛窮男友 公開放盤等機會
何依婷開始上位後，又曾即被指同拍拖數年的窮男友斬纜。據何依婷好友說：「自細有阿媽教路， Regina目標好清晰，佢唔會嘥時間去做唔等洗嘅嘢，入行之後工作多咗，阿媽亦勸佢珍惜機會搏殺，唔好只掛住拍拖，佢睇法都一樣，上年開始上位，索性同男友分手，仲成日出嚟公開話單身，目的咪係想等更好機會埋身！」
忽然富貴住豪宅換新車
近年何依婷成功上位，更疑似忽然富貴，除了搬入紅磡豪宅外，又換新車獎勵自己，被指入行六年已名利雙收，不過事後她就解釋只是換了一架二手車。
與蔡嘉欣拍片扮Barbie 同被封拜金女
電影《Barbie芭比》自上畫後好評不斷，早前何依婷就與幾位好姊妹蔡嘉欣、陳詩欣（Eunice）和鍾晴一齊扮成Barbie拍片，豈料影片上載在IG後，竟然有網民就在何依婷的IG留言道：「本身幾中意你，又靚又叻又純，點知原來你同呢班拜金女咁frd，真係形象Byebye。」引來蔡嘉欣留言反擊：「吓？因為同我哋做朋友就唔鍾意Regina啦？唉，傷心！」
何依婷出身基層 大學以一級榮譽畢業
2017年香港小姐亞軍的何依婷出身基層家庭，早年曾居黃大仙區公共屋邨，是首屆DSE考生，考獲27分入讀香港城市大學商學院的資訊系統學系（環球商業系統管理），副修心理學。讀大學時她的GPA平均有3.5分以上，是名副其實學霸，曾獲獎學金資助赴美國史丹福大學、英國利兹大學及中國上海復旦大學作交換生，且於畢業前到位於杭州的阿里巴巴總部實習，2016年以一級榮譽畢業，後曾到安永會計師事務所任職金融服務顧問。
港姐亞軍跑贏同屆冠軍
何依婷後來參選《2017年度香港小姐競選》，自參選開始已因其亮眼外貌成為該屆大熱門，當年她表現相當淡定又有自信，更被樂小姐點名大讚。可惜後來因為評判鄭裕玲「有兩票」而令黑馬雷莊𠒇跑出成為冠軍，而Regina則以一票之差成為亞軍，事後令不少網民怒斥賽果造馬，紛紛替Regina感到不值，更封她為民選港姐冠軍。後來她參加了第29屆藝員訓練班，出道正式成為藝人。
樂易玲親自欽點「TVB新六生八旦」
Regina簽約TVB成為合約藝員翌年，即獲安排主持《學是學非》第六輯，成為「是非精」的她火速上位，出演多部熱播劇的重要角色，代表作包括《法言人》、《機場特警》、《星空下的仁醫》等，更在入行短短4年間已用第二女主角的身份出演《十月初五的月光》。TVB助理總經理樂易玲接受內地傳媒訪問，親自欽點「TVB新六生八旦」，小花方面，何依婷亦受到無綫力捧，其他力捧對象包捨陳瀅、劉佩玥、陳曉華、蔣家旻、陳嘉慧、羅毓儀和郭柏妍。
孖阿佘拍重頭劇《新聞女郎》
在新劇《新聞女郎》演員陣容中，除佘詩曼與馬國明外，還有無綫近年力捧的兩位花旦高海寧和何依婷，這個演員配搭對於觀眾來說絕對有新鮮感。何依婷在劇中飾演阿佘徒弟，戲份一定唔少啦！昨日何依婷更在社交網的IG story晒阿佘送贈的靚湯，睇嚟得到阿佘歡心，興奮表示：「一人一壺靚湯，多謝Man姐」並@了阿佘IG帳號。
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