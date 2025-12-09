何依婷湊女日常意外曝光豪宅內部 豪住3,000萬紅磡「樓王」
何依婷近日在社交平台分享囡囡學行的溫馨片段，原本只想記錄女兒成長的珍貴時刻，豈料意外曝光了她與富二代老公居住的三千萬豪宅內景。寬敞開揚的客廳空間、精心布置的嬰兒用品區域，以及囡囡突然開聲叫「媽媽」的感人瞬間，都讓網民驚嘆不已。這段看似平常的育兒日常，卻透露出這位新手媽媽的奢華生活細節。
何依婷囡囡學行片段意外洩豪宅真貌
從何依婷在Instagram限時動態分享的片段中，可以清楚看到她們居住的豪宅客廳以簡潔白色為主調，採光極為充足。寬闊的空間內不僅擺放了兩張舒適沙發、地毯和茶几，更同時容納了囡囡專用的安全圍欄和柔軟爬行地墊。客廳一旁還放置了按摩椅和寵物用品，然而四周依然顯得非常鬆動開揚，足以證明這個單位的空間規模相當驚人。
Rosella甜叫媽媽感動何依婷落淚
片段中最令人感動的一幕，是囡囡Rosella不僅已學會爬行，更能夠抓著圍欄站立嘗試學行，期間更突然開聲叫出清晰的「媽媽」二字。何依婷聽到後明顯非常激動，立即在社交平台分享這個珍貴時刻，她寫道「本來想錄Baby R自己想學行，點知錄到叫媽媽的珍貴一刻，好感動！」字裡行間流露出初為人母的喜悅和感動。
何依婷嫁富二代搬入紅磡樓王海名軒
據了解，何依婷的老公Cedric家境優渥，是從事物流業的富二代，兩人在大學時期相識，經過多年感情長跑後於2023年在峇里島舉行婚禮。婚後兩人搬入有紅磡「樓王」之稱的臨海豪宅海名軒，該單位市值約3,000萬港元。何依婷今年4月誕下女兒後，更入住收費高達328,800元起的頂級月子中心，享受24小時一對一護理服務，生活水準可謂相當奢華。
網民羨慕何依婷豪華育兒生活
不少網民看到何依婷分享的片段後，都對她的豪華生活表示羨慕，有人留言「住咁大間屋湊BB真係好幸福」、「個客廳大到可以跑馬」。亦有網民關注到囡囡的成長速度，讚嘆「BB發育得好好，咁快就識叫媽媽」、「母女感情好好，睇到都感動」。何依婷近日更為囡囡舉辦了華麗的180日宴，場地布置充滿粉紅色汽球和鮮花，母女穿上粉色系服裝拍照，幸福感滿溢的畫面再次引起網民熱議。
