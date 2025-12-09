何依婷湊女日常意外曝光豪宅內部 豪住3,000萬紅磡「樓王」

何依婷近日在社交平台分享囡囡學行的溫馨片段，原本只想記錄女兒成長的珍貴時刻，豈料意外曝光了她與富二代老公居住的三千萬豪宅內景。寬敞開揚的客廳空間、精心布置的嬰兒用品區域，以及囡囡突然開聲叫「媽媽」的感人瞬間，都讓網民驚嘆不已。這段看似平常的育兒日常，卻透露出這位新手媽媽的奢華生活細節。