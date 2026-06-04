何啟華《喜劇開場》戲裡戲外如孖生 扮劉德華爆紅後因意外陷低潮 為養家洗地真實經歷曝光

何啟華阿Dee憑《喜劇開場》再度引起關注，戲中飾演追夢十年的搞笑劇團成員，與現實經歷驚人相似。這位35歲的ERROR成員從扮劉德華爆紅，到因意外跌入人生低潮，再到為養家做盡各種工作，背後的奮鬥歷程原來充滿血淚。他曾自覺一無是處連父母都養不起，但最終憑藉不屈精神成功翻身，近年更在多部賣座電影中展現演技實力。