何啟華《喜劇開場》戲裡戲外如孖生 扮劉德華爆紅後因意外陷低潮 為養家洗地真實經歷曝光
《喜劇開場》何啟華與無悔三兄弟首度合體
何啟華在ViuTV新劇《喜劇開場》中飾演核心男主角方桂元，與MIRROR成員楊樂文及王智德組成搞笑劇團「紅白藍」。三人在現實中被粉絲稱為「無悔三兄弟」，這次是他們入行以來首次領銜主演的劇集。劇中講述三人追夢十年但名氣平平，面臨劇團解散的命運倒數，情節與何啟華的真實經歷形成強烈呼應。何啟華接受訪問時表示，這個演員陣容的設定像是貫穿了戲裡與戲外的真實寫照，他在現實中也是從工廈劇團苦苦追夢，對這部講述「時運不濟但唔放棄」的喜劇人生劇集感觸極深。
何啟華扮劉德華一夜成名 意外重創舞蹈夢
何啟華早於2014年與遊學修成立網絡創作團體「學舌鳥Mocking Jer」，因拍攝二次創作歌曲《日日去鳩嗚》而一舉成名。在MV中他扮劉德華扮得入型入格，開始為人認識，更曾在第37屆香港電影金像獎中獲劉德華點名見面。然而成名後的演藝路並非一帆風順，他一度想轉型成為舞蹈員，專長跳Popping和Locking，更是「香港男子鎖舞隊」成員，與MIRROR的Lokman和Alton同為隊友。可惜他在23歲時參加舞蹈比賽跌斷前十字韌帶，舞蹈員夢想就此破滅，令他陷入人生最低潮的時期。
何啟華自覺無用為養家洗地做盡苦工
韌帶受傷後的何啟華自覺連父母也養不到，一無是處，意志消沉。為了養家，他各類型的工作都試過，洗地、傳銷、賣衫、侍應統統都做過，嘗盡生活的苦頭。他曾感激媽媽沒有阻止他追夢，更經常偷看他的銀包，發現沒有錢就會放錢進去無言支持。「以前佢間唔中都叫我正正經經搵份工，但唔係阻住我做演員，只出於擔心，因為發覺我連生活都有問題，銀包經常無錢。」何啟華更有個大六歲的校草哥哥，因要養家被逼放棄音樂夢，但非常支持弟弟追夢，「佢都係一個好信任我會成功嘅人，係無條件支持我。我咁任性養唔到家，有呢個狀態都係因為阿哥。」
何啟華憑《全民造星》翻身 近年電影表現獲認可
等待四年時間，何啟華於2018年4月參加ViuTV選秀節目《Good Night Show 全民造星》，曾一度因為外表被網民批評，連評判都認為他輸在外貌。但才華洋溢的他最終憑著精湛的舞技、出眾的舞台魅力服眾，成功獲得直入50強的資格，同年12月與梁業、吳保錡、郭嘉駿以ERROR組合身份出道。近年何啟華在電影圈表現出色，曾參演《起底組》、《鴨王》、《飯戲攻心2》等賣座電影，在破億票房電影《毒舌大狀》中飾演法律行政文員「太子」演技備受肯定。最新作品包括2024年的《焚城》及《武替道》，以及2026年的《夜王》，與偶像黃子華有精彩對手戲，展現了從喜劇到正劇的全面演技實力。
網民大讚何啟華勵志故事 稱讚永不放棄精神
何啟華的奮鬥歷程在網上引起熱烈討論，不少網民大讚他的勵志故事。「由洗地到做ERROR，真係好勵志」、「阿Dee真係好努力，值得成功」、「睇佢個故事好感動，證明努力一定有回報」等留言湧現。他曾為DSE考生打氣表示「DSE咋輕鬆啦，盡咗力就夠」，更以過來人身份分享「你睇我成績麻麻，靠專長都可以『髮』達」，獲得應屆考生大力支持。網民更讚賞他在《喜劇開場》中的表現，認為戲裡戲外的平行時空令人更有共鳴，「睇住佢由低潮到成功，再演返類似嘅角色，好有感觸」。