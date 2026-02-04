晚吹｜193爆何啟華在何家千金面前醉酒𤓓事 醒後羞愧想搵窿捐
廣告
ERROR成員193在最新一集《晚吹 – 男人亂講嘢》中爆料，揭露某位姓何男藝人在台灣與何家千金唱卡拉OK時醉酒失態，當眾向對方大叫的尷尬場面！網民紛紛留言指認這位「男何」就是何啟華，更笑言他酒醒後必定想「搵窿捐」。
193爆何啟華在何家千金面前醉酒𤓓事
193在節目中詳細描述整個事件經過，指當時他與兩位姓何的朋友一同前往台灣，晚上到卡拉OK消遣。其中一位是澳門超級有錢的何千金，另一位則是姓「何」的男性朋友。193透露「男何」在見到千金小姐後顯得相當緊張，不斷喝酒希望放鬆心情，想要「快點追回進度」融入氣氛。然而酒精上腦後，「男何」的行為開始失控，最終在結帳時爆發衝突。
結帳時爆發「窮人論」當眾失態
最尷尬的場面發生在結帳時刻，何千金按照慣例主動拿卡付錢，193等人都識趣地「假裝看不到那張卡」。豈料醉酒的「男何」突然情緒爆發，大聲向何千金叫囂「我付錢，你別跟我搶」，更激動地質問對方「你係唔係睇唔起我哋呢啲窮人」。193形容「男何」當時完全「入戲」和「上身」，儲了「500年的勇氣」才敢說出這番話。
193火速控制場面阻止繼續失態
眼見「男何」醉酒失控，193立即採取行動控制場面，趕緊帶走這位醉酒朋友。他在節目中透露自己當時馬上對「男何」說「你唔好咁失禮，唔好騷擾人哋」，最終何千金順利結帳，而「男何」則被193帶離現場，避免了更大的尷尬場面。最後在搭電梯落樓時，「男何」又問「你call咗車未啊？洗唔洗兜埋你？」，笑爆全場！
網民熱議指認何啟華笑料百出
節目播出後，網民紛紛在社交平台留言討論，大部分人都認為193口中的「男何」就是何啟華。有網民留言「估到佢會講隊友的故事啦」，更有人調侃「有人又做出賣兄弟の男人」。193本人也在留言區回應網民，表示「聽到佢嗌」和「想像到Deegor醒返係乜嘢樣」，間接證實了網民的猜測。整個事件成為網民茶餘飯後的笑料，何啟華的醉酒失態也成為大家熱議的話題。
圖片來源：ViuTV、IG@deegor_hkwa資料或影片來源：原文刊於新假期