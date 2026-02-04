晚吹｜193爆何啟華在何家千金面前醉酒𤓓事 醒後羞愧想搵窿捐

ERROR成員193在最新一集《晚吹 – 男人亂講嘢》中爆料，揭露某位姓何男藝人在台灣與何家千金唱卡拉OK時醉酒失態，當眾向對方大叫的尷尬場面！網民紛紛留言指認這位「男何」就是何啟華，更笑言他酒醒後必定想「搵窿捐」。