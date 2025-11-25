【全民造星6】何嘉聰(Kelvin) 詳細懶人包！44強名單解構64號參賽者背景身高MBTI

《全民造星6》64號參賽者何嘉聰（Kelvin）晉級44強賽事，這位擁有獨特雙重身份的參賽者，憑藉其溫柔而富有感染力的歌聲，以及舞台上真摯的情感流露，逐漸吸引了觀眾的目光。從最初被評為F級，到成功躋身下一輪比賽，何嘉聰的旅程充滿了挑戰與成長。本文將為你深入剖析這位「唱歌的社工」，從他的個人背景、音樂才華、參賽心路歷程到未來展望，讓你全面了解64號何嘉聰的獨特魅力。