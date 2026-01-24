非常檢控觀｜何廣沛戲內虐女戲外勁溫柔！童星爆喊後獲雪糕補償勁暖心
《非常檢控觀》中何廣沛飾演的「衰老竇」Sammy兇狠虐女，看得觀眾心驚膽顫，但戲外他竟是個百分百暖男！飾演其女兒的童星周珈慜（慜慜）大爆幕後溫情互動，原來何廣沛的兇狠演技曾將她嚇至當場爆喊，但拍攝一結束，這位「衰老竇」馬上請食雪糕補償，戲裡戲外的巨大反差，揭示了何廣沛私下溫柔體貼的一面。
周珈慜片場當面對質何廣沛：你做乜要咁對我
童星周珈慜透露，由於看劇本時已知道何廣沛是「衰老竇」，所以在片場一見到他就忍不住「投訴」！慜慜憶述當時的有趣互動：「我一見到廣沛哥哥就大叫：『你做乜要咁對我，我係你個女嚟㗎！』當時廣沛哥哥就話：『我夠係你阿爸，你又做乜要阻住我？』」這段可愛的對話讓全劇組都笑到肚痛。慜慜更關心何廣沛為何比之前合作《你好，我的大夫》時瘦了許多，他專業地解釋：「因為要扮 Oppa，要瘦 d 先會似」，敬業精神可嘉。
何廣沛兇狠演技嚇到真喊 童星爆獲雪糕氹番
談到劇中被強灌安眠藥的震撼一幕，周珈慜坦言自己是真的被何廣沛的演技嚇到喊。她笑說：「其實我本身唔太容易流眼淚，但當時見到廣沛哥哥咁兇狠，所以都忍唔住嚇到流眼淚，因為現實中未試過有人對我咁惡。」不過，這場戲一拍完，何廣沛馬上展現暖男本色，慜慜開心分享：「拍完呢場戲，廣沛哥哥有請我食雪糕氹番我開心。」而所謂的「安眠藥」其實全是糖果，劇組的貼心安排也讓她感到非常安心。
周珈慜力撐何廣沛百分百暖男：佢講嘢好溫柔
雖然在戲中被何廣沛「虐待」，但周珈慜在戲外卻極力為他「護航」，大讚他是個百分百的暖男。她形容：「佢講嘢好溫柔，而且成日會喺等候拍攝時同我玩。」正因為何廣沛私下的溫柔與親切，才讓她在他展現兇狠演技時，能夠更輕易地代入角色，產生真實的恐懼感。這種戲內外的強烈反差，不僅突顯了何廣沛的專業，更讓觀眾看到他鏡頭後不為人知的溫暖面貌。
