非常檢控觀｜何廣沛戲內虐女戲外勁溫柔！童星爆喊後獲雪糕補償勁暖心

《非常檢控觀》中何廣沛飾演的「衰老竇」Sammy兇狠虐女，看得觀眾心驚膽顫，但戲外他竟是個百分百暖男！飾演其女兒的童星周珈慜（慜慜）大爆幕後溫情互動，原來何廣沛的兇狠演技曾將她嚇至當場爆喊，但拍攝一結束，這位「衰老竇」馬上請食雪糕補償，戲裡戲外的巨大反差，揭示了何廣沛私下溫柔體貼的一面。