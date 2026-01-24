非常檢控觀｜何廣沛首演渣男奸到出汁！一秒變臉虐女嚇壞網民：賤過Bosco！

昨晚（23日）播出的《非常檢控觀》劇情迎來震撼性發展！何廣沛（Sammy）飾演的「現代陳世美」終於露出狐狸尾巴，其虐待女兒晶晶（周珈慜飾）的變態惡行全面曝光，場面令人髮指。何廣沛在劇中一秒變臉的兇狠演技，從偽溫柔突變猙獰，嚇壞一眾網民，其陰險程度更被指超越經典奸角，究竟他還隱藏了多少秘密？