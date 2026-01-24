非常檢控觀｜何廣沛首演渣男奸到出汁！一秒變臉虐女嚇壞網民：賤過Bosco！
昨晚（23日）播出的《非常檢控觀》劇情迎來震撼性發展！何廣沛（Sammy）飾演的「現代陳世美」終於露出狐狸尾巴，其虐待女兒晶晶（周珈慜飾）的變態惡行全面曝光，場面令人髮指。何廣沛在劇中一秒變臉的兇狠演技，從偽溫柔突變猙獰，嚇壞一眾網民，其陰險程度更被指超越經典奸角，究竟他還隱藏了多少秘密？
昨晚劇情大暴走 何廣沛虐女惡行全曝光
劇情發展到「滅罪鐵三角」馬德鐘、賴慰玲及吳偉豪發現驚人內幕，查出Sammy（何廣沛飾）不但私下收受已故忠實粉絲的名貴禮物，更在其失蹤女兒晶晶的掛飾中，找到他連環虐待女兒的恐怖視頻！影片中Sammy對晶晶進行瘋狂PUA精神虐待，令她自覺是壞孩子，更強行灌她食安眠藥，並將她如人球般推撞，喪盡天良的行為看得觀眾咬牙切齒。晶晶被尋回時呈現急性中毒及極度惶恐的狀態，更證實了Sammy的冷血與殘酷。
何廣沛演技大爆發 兇狠眼神獲激讚
何廣沛這次首度挑戰渣男角色，演技實現大突破，表現令人刮目相看。劇中他勒令經理人向親生女強灌安眠藥，以及目露兇光指責女兒的一幕，其激動至雙眼凸起、咬牙切齒的嘴臉，以及充滿殺氣的眼神，都演繹得淋漓盡致。特別是其中一幕，他上一秒還用極度兇狠的語氣質問女兒為何出現，下一秒眼神瞬間轉換，變成奸險又虛偽的溫柔語氣哄騙女兒，這「一秒變臉」的神級演技，獲網民激讚「演技大躍進」，成功塑造出一個立體又心寒的奸角形象。
網民睇到咬牙切齒 狠批角色：必須鍘頭處決
何廣沛的「渣爆」演出引發網民熱烈討論，討論區被洗版，觀眾一面倒地對其演技給予好評，同時對角色恨之入骨。不少留言都指看得非常肉緊，笑言其賤格指數直逼《新聞女王2》的黃宗澤，更稱若在古代必須「鍘頭處決」！網民紛紛留言：「賤過 Bosco」、「同冇得殺佢頭，唔係想當年佢一定要問吊」、「面目極猙獰，好掂呀！好戲」、「His Acting Improved So Much」、「演得好無良」、「一秒變臉嗰吓好睇」、「佢演依個角色好有說服力」。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期