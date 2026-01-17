非常檢控觀｜何廣沛為演渣男偶像激減30磅！真空西裝上陣自爆辛酸史
廣告
新科男配角何廣沛為新劇《非常檢控觀》角色瞓身搏盡，驚傳為演活韓流偶像竟激減30磅！據悉他為駕馭一套Deep V真空透視西裝，決心瘋狂操肌減磅，更首度為劇集獻聲挑戰歌喉，專業態度令人咋舌，究竟他為角色還作出了甚麼突破性演出？
何廣沛為Deep V西裝激減30磅
今次何廣沛在單元故事「假面人不認妻」中飾演韓流偶像陳新彌，角色設定極具挑戰。為了在外型上更貼近角色，何廣沛在試造型後下定決心激減30磅！他本人透露：「試造型時，有Deep V真空透視西裝，要好弗先著得起，所以試完造型後就的起心肝再操弗啲。」憑著驚人毅力，他成功由180磅減至150磅，務求以最佳狀態示人，完美駕馭劇中多個偶像造型，其敬業精神實在可嘉。
何廣沛遭監製勒令苦練歌喉 親自演繹兩首歌曲
除了外型上的大改造，何廣沛在技能上也迎來新挑戰！由於角色是偶像歌手，監製林志華竟下令要他苦練唱歌，並親身上陣演繹劇中歌曲。這次是何廣沛首度為劇集獻聲，他將會演繹角色新曲《懲人淚》以及出道前愛唱的歌曲《幸福摩天輪》。由演員搖身一變成為歌手，對何廣沛來說絕對是一大突破，也讓觀眾非常期待他在劇中一展歌喉的表現。
何廣沛挑戰魔性PUA對白 演活薄情渣男
演技方面，何廣沛亦要應付極大挑戰。劇中陳新彌一角除了是萬人迷偶像，更是一個薄情渣男，有不少「魔性十足」的PUA式對白。這些對白不但句句啜核，而且極具感染力，對演員的演繹要求相當高。剛奪得《萬千星輝頒獎典禮》男配角獎項的他，演技日趨成熟，今次挑戰演繹複雜人性角色，如何拿捏「渣男」神髓，將會是他展現實力的好機會，絕對是劇集一大看點。
網民大讚專業態度：新科男配角唔係流料
何廣沛為角色付出的努力曝光後，隨即引起網民熱議。不少網民大讚其專業態度，紛紛留言表示期待：「為咗套衫減30磅真係好癲，好敬業！」、「估唔到仲要親自唱歌，新科男配角果然唔係流料！」、「又瘦身又練歌，仲要演PUA渣男，角色好有挑戰性，必追！」。圈中好友亦表示佩服其毅力，相信他定能為觀眾帶來耳目一新的演出。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期