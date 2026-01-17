非常檢控觀｜何廣沛為演渣男偶像激減30磅！真空西裝上陣自爆辛酸史

新科男配角何廣沛為新劇《非常檢控觀》角色瞓身搏盡，驚傳為演活韓流偶像竟激減30磅！據悉他為駕馭一套Deep V真空透視西裝，決心瘋狂操肌減磅，更首度為劇集獻聲挑戰歌喉，專業態度令人咋舌，究竟他為角色還作出了甚麼突破性演出？