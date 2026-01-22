非常檢控觀｜37歲何廣沛演PUA渣男！靠無辜樣呃女 網民激讚：根本係頂流Oppa！

《非常檢控觀》昨晚（21日）劇情再掀高潮！37歲何廣沛飾演的韓國偶像Sammy，被揭原來是陳曉華失蹤老公，更上演一幕「煤氣燈效應」PUA戲碼，利用連串似是而非的說話令對方內疚自責。何廣沛憑著無敵童顏加上入型入格的「渣男」演技，引爆網民熱議，究竟這位現代陳世美最終下場會如何？

昨晚劇情高潮！何廣沛煤氣燈效應PUA陳曉華

昨晚播出的單元故事中，劇情發展到「滅罪鐵三角」馬德鐘、賴慰玲及吳偉豪認定Sammy（何廣沛飾）就是湘言（陳曉華飾）的老公文貴利。正當他們著手調查，湘言卻突然自首認非禮，原來一切都是Sammy在背後操縱！他利用「煤氣燈效應」不斷PUA湘言，對白句句入肉：「你為咗當我係你老公，幾唔合理嘅事都當睇唔到」、「其實你咁愛我，你有冇諗過公開話我係你老公，對我嘅事業有咩負面影響？」他更技巧地將所有責任推卸得一乾二淨，配上充滿同情及不解的無辜眼神，成功令湘言陷入自我懷疑，反過來怪責自己，看得觀眾咬牙切齒！

何廣沛親解渣男演法：「衰到貼地抵有報應」

對於首次挑戰「Idol渣男」這種極具爭議性的角色，何廣沛受訪時笑言完全「零顧慮」。他分析角色指：「Sammy面嗰浸唔係太衰，但底嗰浸就真係衰到貼地，所以演起上嚟唔需要顧慮太多，即係唔需要渣到出汁。」他透露演繹的重點是做出表面無辜的感覺，這種反差感更能凸顯角色的陰暗面。何廣沛更向觀眾預告，Sammy的惡行將會變本加厲，並劇透：「觀眾最後應該都接受唔到呢個渣男，因為真係壞事做盡，抵佢有報應嘅！」暗示角色最終將會得到應得的懲罰。

網民睇到心心眼！激讚何廣沛顏值超預期

雖然角色設定是渣男，但何廣沛的演出卻獲得網民一面倒激讚！不少人大讚他飾演韓國偶像「顏值超出預期」，37歲的他依然擁有無敵童顏，完全不輸年輕偶像。網民紛紛留言洗版：「想大嗌 oppa！」、「頂流 Oppa（心心眼）」、「你說他是韓國偶像我都會相信」、「沛沛仲靚過女人」、「原來何廣沛今年 37 歲，但 Keep 到似十八廿二」。同時，觀眾對他首次演反派亦大感驚喜，認為他成功突破過往正氣形象：「第一次睇床寶做渣男很驚喜」、「現代版陳世美演得不錯喔」、「演得不錯，很渣男」。

何廣沛 非常檢控觀 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
何廣沛 非常檢控觀 （圖片來源：TVB）
何廣沛 非常檢控觀 （圖片來源：TVB）
何廣沛 非常檢控觀 （圖片來源：TVB）
何廣沛 非常檢控觀 （圖片來源：TVB）
何廣沛 非常檢控觀 （圖片來源：TVB）
何廣沛 非常檢控觀 （圖片來源：TVB）
何廣沛 非常檢控觀 （圖片來源：TVB）
何廣沛 非常檢控觀 （圖片來源：TVB）
何廣沛 非常檢控觀 （圖片來源：TVB）
何廣沛 非常檢控觀 （圖片來源：TVB）
何廣沛 非常檢控觀 （圖片來源：TVB）
何廣沛 非常檢控觀 （圖片來源：TVB）
何廣沛 非常檢控觀 （圖片來源：TVB）
何廣沛 非常檢控觀 （圖片來源：TVB）
何廣沛 非常檢控觀 （圖片來源：TVB）
何廣沛 非常檢控觀 （圖片來源：TVB）
何廣沛 非常檢控觀 （圖片來源：TVB）
何廣沛 非常檢控觀 （圖片來源：TVB）
何廣沛 非常檢控觀 （圖片來源：TVB）
何廣沛 非常檢控觀 （圖片來源：TVB）
何廣沛 非常檢控觀 （圖片來源：TVB）
何廣沛 非常檢控觀 （圖片來源：TVB）
何廣沛 非常檢控觀 （圖片來源：TVB）
何廣沛 非常檢控觀 （圖片來源：TVB）
何廣沛 非常檢控觀 （圖片來源：TVB）
何廣沛 非常檢控觀 （圖片來源：TVB）
何廣沛 非常檢控觀 （圖片來源：TVB）
何廣沛 非常檢控觀 （圖片來源：TVB）
何廣沛 非常檢控觀 （圖片來源：TVB）
何廣沛 非常檢控觀 （圖片來源：TVB）
何廣沛 非常檢控觀 （圖片來源：TVB）
何廣沛 非常檢控觀 （圖片來源：TVB）
何廣沛 非常檢控觀 （圖片來源：TVB）
何廣沛 非常檢控觀 （圖片來源：TVB）
何廣沛 非常檢控觀 （圖片來源：TVB）
何廣沛 非常檢控觀 （圖片來源：TVB）
何廣沛 非常檢控觀 （圖片來源：TVB）
何廣沛 非常檢控觀 （圖片來源：TVB）
何廣沛 非常檢控觀 （圖片來源：TVB）
何廣沛 非常檢控觀 （圖片來源：TVB）
何廣沛 非常檢控觀 （圖片來源：TVB）
何廣沛 非常檢控觀 （圖片來源：TVB）
何廣沛 非常檢控觀 （圖片來源：TVB）
圖片來源：TVB

