非常檢控觀｜37歲何廣沛演PUA渣男！靠無辜樣呃女 網民激讚：根本係頂流Oppa！

《非常檢控觀》昨晚（21日）劇情再掀高潮！37歲何廣沛飾演的韓國偶像Sammy，被揭原來是陳曉華失蹤老公，更上演一幕「煤氣燈效應」PUA戲碼，利用連串似是而非的說話令對方內疚自責。何廣沛憑著無敵童顏加上入型入格的「渣男」演技，引爆網民熱議，究竟這位現代陳世美最終下場會如何？