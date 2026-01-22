非常檢控觀｜37歲何廣沛演PUA渣男！靠無辜樣呃女 網民激讚：根本係頂流Oppa！
《非常檢控觀》昨晚（21日）劇情再掀高潮！37歲何廣沛飾演的韓國偶像Sammy，被揭原來是陳曉華失蹤老公，更上演一幕「煤氣燈效應」PUA戲碼，利用連串似是而非的說話令對方內疚自責。何廣沛憑著無敵童顏加上入型入格的「渣男」演技，引爆網民熱議，究竟這位現代陳世美最終下場會如何？
昨晚劇情高潮！何廣沛煤氣燈效應PUA陳曉華
昨晚播出的單元故事中，劇情發展到「滅罪鐵三角」馬德鐘、賴慰玲及吳偉豪認定Sammy（何廣沛飾）就是湘言（陳曉華飾）的老公文貴利。正當他們著手調查，湘言卻突然自首認非禮，原來一切都是Sammy在背後操縱！他利用「煤氣燈效應」不斷PUA湘言，對白句句入肉：「你為咗當我係你老公，幾唔合理嘅事都當睇唔到」、「其實你咁愛我，你有冇諗過公開話我係你老公，對我嘅事業有咩負面影響？」他更技巧地將所有責任推卸得一乾二淨，配上充滿同情及不解的無辜眼神，成功令湘言陷入自我懷疑，反過來怪責自己，看得觀眾咬牙切齒！
何廣沛親解渣男演法：「衰到貼地抵有報應」
對於首次挑戰「Idol渣男」這種極具爭議性的角色，何廣沛受訪時笑言完全「零顧慮」。他分析角色指：「Sammy面嗰浸唔係太衰，但底嗰浸就真係衰到貼地，所以演起上嚟唔需要顧慮太多，即係唔需要渣到出汁。」他透露演繹的重點是做出表面無辜的感覺，這種反差感更能凸顯角色的陰暗面。何廣沛更向觀眾預告，Sammy的惡行將會變本加厲，並劇透：「觀眾最後應該都接受唔到呢個渣男，因為真係壞事做盡，抵佢有報應嘅！」暗示角色最終將會得到應得的懲罰。
網民睇到心心眼！激讚何廣沛顏值超預期
雖然角色設定是渣男，但何廣沛的演出卻獲得網民一面倒激讚！不少人大讚他飾演韓國偶像「顏值超出預期」，37歲的他依然擁有無敵童顏，完全不輸年輕偶像。網民紛紛留言洗版：「想大嗌 oppa！」、「頂流 Oppa（心心眼）」、「你說他是韓國偶像我都會相信」、「沛沛仲靚過女人」、「原來何廣沛今年 37 歲，但 Keep 到似十八廿二」。同時，觀眾對他首次演反派亦大感驚喜，認為他成功突破過往正氣形象：「第一次睇床寶做渣男很驚喜」、「現代版陳世美演得不錯喔」、「演得不錯，很渣男」。
