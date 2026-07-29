世錦賽｜17歲何承謙休學追夢終獲回報 豪言只得一個目標：贏奧運冠軍

由張家朗率領香港花劍隊日前（29日）於世界錦標賽團體賽決賽以一劍之差不敵對手摘銀。陣中年僅17歲新星何承謙面對世界級強敵展現大將之風並揚言目標直指奧運冠軍。這位天才劍手休學追夢背後其實隱藏著一個無退路殘酷約定。