世錦賽｜17歲何承謙休學追夢終獲回報 豪言只得一個目標：贏奧運冠軍
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由張家朗率領香港花劍隊日前（29日）於世界錦標賽團體賽決賽以一劍之差不敵對手摘銀。陣中年僅17歲新星何承謙面對世界級強敵展現大將之風並揚言目標直指奧運冠軍。這位天才劍手休學追夢背後其實隱藏著一個無退路殘酷約定。
張家朗率領港隊世錦賽決賽激戰摘銀
本屆世錦賽香港代表隊列為三號種子，陣容包括張家朗、蔡俊彥、梁千雨及何承謙聯手出戰。四人一路過關斬將闖入決賽，雖然最終僅以一劍之微落敗屈居亞軍，但已經成功刷新隊史於世錦賽團體賽歷來最佳成績。何承謙年紀輕輕首度登板便承擔重任，面對各國好手毫不退縮，在賽場上展現出超越年齡沉著冷靜。
教練Greg給予何承謙爆分十一分評價
面對愛徒於決賽展現無比韌性，教練Greg毫不吝嗇給予超過十分滿分即十一分爆分評價。師兄張家朗亦大讚師弟表現並笑言：「我17歲時都唔知做緊乜！」何承謙賽後保持謙虛，僅稱滿意自己今次表現，並特別感謝隊友：「勸導我要專心比賽不要動氣，讓我真的做到了。」對於未來發展方向，他毫不猶豫地宣告：「我的目標非常明確，就是希望有朝一日能贏得奧運冠軍！」
拔萃男書院小將為全職打劍與母親立約
何承謙自四歲起與孖生哥哥何承澧接觸劍擊，熱愛思考性格讓他對花劍戰術情有獨鍾。為了全心投入全職運動員生涯，他去年四月決定從拔萃男書院休學，當時更與原本希望他先完成學業母親訂下一年之約：「我們曾作出約定，若我一年之內沒有成績，就會乖乖回到學校讀書。」結果他接連於國際青少年賽事奪牌，並在利馬大獎賽擊敗前世界冠軍馬連尼勇闖八強，目前世界排名已攀升至成年組第26位。
網民力撐十七歲花劍超新星前途無可限量
賽事結果出爐後，各大網上討論區隨即引發熱烈迴響，大批觀眾對香港隊屢創佳績感到振奮。不少人將焦點放在這位橫空出世小將身上，紛紛留言大讚「17歲面對世界級對手完全無怯場真係好犀利」，亦有支持者表示「香港花劍隊成功世代交替未來一定有更多驚喜」。群眾一致看好他能夠繼續進化，期望他有朝一日真正踏上最高頒獎台。
圖片來源：IG@fahkc_fencing、IG@harris_isaboy_資料或影片來源：原文刊於新假期