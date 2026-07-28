世錦賽｜17歲花劍新星何承謙一戰成名！起底超強背景 休學追夢為1目標
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香港男子花劍隊今日在2026年劍擊世錦賽團體賽決賽迎戰世界第一意大利隊，最終雙方激戰至44比44平手後被對手拿下奠勝一劍，以44比45遺憾落敗奪得銀牌。陣中與張家朗及蔡俊彥並肩作戰那名年僅17歲小將面對頂級對手毫不怯場，更屢次刺中強敵得分。這名由名校休學轉為全職運動員超新星背後隱藏着令人震驚成長軌跡。
張家朗領軍世錦賽決賽火拚意大利隊激戰連場
以3號種子身份出戰世界錦標賽，由張家朗、蔡俊彥、梁千雨及何承謙組成香港代表隊，先後擊敗澳門、比利時、匈牙利及美國隊晉級決賽。迎戰強敵意大利隊時雙方比分一直咬緊，戰至第七回合何承謙勇敢迎戰馬奇並成功得分協助追近差距。去到最後一局蔡俊彥頂住壓力連追多分至44比44平手，可惜最後一劍由比安其得分，香港隊以44比45一分之差落敗，但這面世錦賽團體銀牌已經創下隊史歷來最佳戰績。
何承謙獲大師兄指導直言獎牌距離沒想像中遙遠
面對高大對手時何承謙展現出超強好勝心，他在賽前曾透露全職訓練為心態帶來巨大轉變。這名小將坦言以往曾在8強落敗而感到沮喪，但現時每場比賽都會當成最後一次去打。他特別感謝陣中前輩指導，直言：「Ryan和家朗都會教我怎樣打，他們是不同風格劍手，我吸收他們意見後成長得更快。」他坦言只要打好自己並相信團隊力量，就會發現站上頒獎台並不是不可能發生。
拔萃男書院休學轉全職何承謙豪言想贏奧運冠軍
年僅17歲何承謙於去年4月獲得家人同意，決定從拔萃男書院休學全力追夢。他與孖生哥哥在4歲開始習劍，逐漸從中得到無可比擬滿足感。轉為全職運動員後他進步神速，除了在少年組勇奪雙料世界冠軍，越級挑戰成年組更從沒有排名躍升至第35位，期間在利馬大獎賽擊敗前世界冠軍馬連尼闖入8強。他對於自己職業生涯目標非常清晰明確，並曾大膽說出：「我想贏奧運冠軍！」
網民激讚何承謙決賽面對頂級強敵毫無懼色
香港隊在世錦賽奪得銀牌消息傳出後，大批市民對這名年輕新星表現感到非常驚喜。許多球迷紛紛在社交平台留言討論決賽戰況，有人表示：「剛才的那場男團花劍決賽，香港隊有一位亮眼新星Harris，只有17歲，面對世一男團意大利隊毫無懼色！」另外亦有球迷查閱其背景後驚嘆他潛能，直指：「原來佢係應屆世少花劍冠軍，此子前途未可限量呀！」
圖片來源：IG@harris_isaboy_資料或影片來源：原文刊於新假期