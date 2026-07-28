世錦賽｜17歲花劍新星何承謙一戰成名！起底超強背景 休學追夢為1目標

香港男子花劍隊今日在2026年劍擊世錦賽團體賽決賽迎戰世界第一意大利隊，最終雙方激戰至44比44平手後被對手拿下奠勝一劍，以44比45遺憾落敗奪得銀牌。陣中與張家朗及蔡俊彥並肩作戰那名年僅17歲小將面對頂級對手毫不怯場，更屢次刺中強敵得分。這名由名校休學轉為全職運動員超新星背後隱藏着令人震驚成長軌跡。