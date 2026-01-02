何沛珈分手後火速上位成頒獎禮司儀 網民熱議單身後事業突飛猛進

「東張女神」何沛珈與「星三代」阮浩棕分手後，事業竟然火速起飛！TVB官方公布《萬千星輝頒獎典禮2025》司儀名單，驚見何沛珈成為四大司儀之一，迅即被公司委以重任。有指兩人分手是因TVB嚴格執行「禁愛令」所致，而何沛珈回復單身後，立即獲得重用機會，令人不禁聯想到背後是否另有內情。