何沛珈分手後火速上位成頒獎禮司儀 網民熱議單身後事業突飛猛進
何沛珈火速上位成頒獎禮四大司儀
《萬千星輝頒獎典禮2025》將於本周日（1月4日）在澳門隆重舉行，TVB日前公布頒獎禮的司儀名單，有別於去年全晚只用一位司儀坐鎮，今年則有四大司儀，分別是車婉婉、陸浩明、何沛珈和鄭衍峰。除了陸浩明外，其餘三人都是首次做頒獎禮司儀，不過他們經常主持不同節目，相信定能擔起此重任。值得注意的是，TVB今年未有起用麥美恩、馮盈盈等慣用大騷司儀，反而給予機會後起之秀，而何沛珈能夠在眾多主持人中脫穎而出，獲得如此重要的機會，實在令人刮目相看。
承認分手後專心衝刺事業獲豐收
何沛珈自2020年參選港姐入行後，一直備受TVB力捧，近年又憑主持《東張西望》升呢做「東張女神」而為人熟悉，更曾為《萬千星輝賀台慶》和《歡樂滿東華》等大騷擔任司儀。除了主持外，何沛珈在綜藝及戲劇上的發展亦表現亮眼，更成功入圍《2025萬千星輝頒獎典禮》「飛躍進步女藝員」及「最佳女主持」十強，前途無限。隨著何沛珈的事業起飛，早前出席公開活動時，她承認已回復單身，稱與「星三代」阮浩棕仍有保持聯絡、仍是朋友，又指「現時正值事業衝刺期，所以想專注在事業方面」。
禁愛令傳聞背後的真實考量
有指何沛珈與阮浩棕分手是因TVB嚴格執行「禁愛令」所致，而何沛珈日前出席活動時承認已分手，結束兩年地下情。巧合的是，何沛珈回復單身後，立即獲得公司重用，不但成為頒獎典禮司儀，她有份主持的綜藝節目《尋歡作樂的姐姐》更被安排於周一（1月5日）播出，時機配合得天衣無縫。努力工作是會有回報的，相信何沛珈亦會好好把握今次的難得機會，在事業上更上一層樓。
網民熱議單身後事業突飛猛進
回復單身的何沛珈火速上位，奪「飛躍進步女藝員」及「最佳女主持」的呼聲亦頗高，網民紛紛留言討論她的事業發展。有網民表示「分手後事業即刻起飛，真係好巧合」，亦有人認為「專心事業確實係明智選擇，睇佢表現越來越好」。不少粉絲都期待何沛珈在頒獎典禮上的表現，相信她定能把握機會，在大舞台上發光發熱，證明自己的實力和專業水準。