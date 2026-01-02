何沛珈甩拖大解放 化身美人魚性感指數爆燈

29歲「東張女神」何沛珈與「星三代」阮浩棕分手後事業火速起飛，不但獲委任為《萬千星輝頒獎典禮2025》四大司儀之一，更在新節目《尋歡作樂的姐姐》中大解放！昨日她在社交平台分享工作片段，化身性感美人魚於池邊練習擺動，身穿比堅尼人魚裝不時向前傾玩「倒奶」，豐滿上圍不停晃動令人目不轉睛，網民大讚「好性感」，單身後的何沛珈似乎更加放得開。