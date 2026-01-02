何沛珈甩拖大解放 化身美人魚性感指數爆燈
何沛珈美人魚造型派福利網民讚爆
表明專注工作的何沛珈，昨日於社交網晒出工作片段為新節目《尋歡作樂的姐姐》造勢，片中見她化身美人魚，身穿比堅尼人魚裝於池邊練習擺動。何沛珈在水中展現曼妙身姿，不時向前傾身大玩「倒奶」動作，豐滿上圍在鏡頭前不停晃動，性感指數爆燈。網民看到後紛紛留言大讚「好性感」、「身材真係好」，更有人直言「甩拖後更加放得開」。
新節目周一播出事業全面開花
回復單身的何沛珈火速上位，她有份主持的綜藝節目《尋歡作樂的姐姐》被安排於周一播出，而在周日舉行的《萬千星輝頒獎典禮2025》，何沛珈更被委以重任成為頒獎典禮當晚的四大司儀之一。奪「飛躍進步女藝員」及「最佳女主持」的呼聲亦頗高，前途無限。有指何沛珈與阮浩棕分手是因TVB嚴格執行「禁愛令」所致，但分手後的何沛珈事業反而更上一層樓，可謂因禍得福。
網民熱議單身後更加性感放得開
網民對何沛珈的美人魚造型反應熱烈，紛紛留言「單身後真係放得開好多」、「身材真係無得彈」、「東張女神名不虛傳」。亦有網民認為何沛珈專心發展事業是明智之舉，「趁後生拼事業先啱」、「有實力自然會紅」。不過亦有人好奇何沛珈與阮浩棕分手的真正原因，「係咪真係因為禁愛令」、「兩個人都好後生，分手都正常」。
分手後火速上位成萬千星輝司儀
何沛珈早前出席公開活動時承認已回復單身，稱與阮浩棕仍有保持聯絡、仍是朋友，又指現時正值事業衝刺期，所以想專注在事業方面。努力工作確實有回報，《萬千星輝頒獎典禮2025》將於本周日在澳門隆重舉行，TVB日前公布頒獎禮的司儀名單，驚見何沛珈成為四大司儀之一，與車婉婉、陸浩明和鄭衍峰一同主持。有別於去年全晚只用一位司儀坐鎮，今年則有四大司儀，除了陸浩明外，其餘三人都是首次做頒獎禮司儀。
TVB棄用慣常司儀重用後起之秀
TVB今年未有起用麥美恩、馮盈盈等慣用大騷司儀，反而給予機會後起之秀，相信何沛珈亦會好好把握今次的難得機會。何沛珈自2020年參選港姐入行後，一直備受TVB力捧，近年又憑主持《東張西望》升呢做「東張女神」而為人熟悉，更曾為《萬千星輝賀台慶》和《歡樂滿東華》等大騷擔任司儀。除了主持外，何沛珈在綜藝及戲劇上的發展亦表現亮眼，更成功入圍《2025萬千星輝頒獎典禮》「飛躍進步女藝員」及「最佳女主持」十強。