何泳芍越南沙灘著極少布料比堅尼 一個動作令網民瘋狂重播

現年31歲的無綫「性感女神」何泳芍（Honey）近日飛往越南峴港度假，在社交平台分享了一段清晨五點於沙灘拍攝的水著影片，火紅色比堅尼配上她標誌性的小麥膚色，畫面中那瘋狂彈跳的「蜜桃臀」瞬間引爆網絡討論。