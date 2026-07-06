何泳芍越南沙灘著極少布料比堅尼 一個動作令網民瘋狂重播
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現年31歲的無綫「性感女神」何泳芍（Honey）近日飛往越南峴港度假，在社交平台分享了一段清晨五點於沙灘拍攝的水著影片，火紅色比堅尼配上她標誌性的小麥膚色，畫面中那瘋狂彈跳的「蜜桃臀」瞬間引爆網絡討論。
何泳芍清晨五點著火紅比堅尼衝向大海
從影片可見，何泳芍在天色仍暗的清晨五點已現身峴港海灘，換上一套布料極少的深紅色三點式比堅尼。她時而在沙灘上迎著海風奔跑彈跳，長髮隨風飄揚，散發出健康動感的活力；時而躍入清澈海水中暢泳嬉戲，臉上掛著招牌式燦爛笑容，對著鏡頭俏皮眨眼，整個人散發出無比自信的魅力。
比堅尼剪裁極簡令豐滿上圍更顯震撼
何泳芍身上那套搶眼的火紅色比堅尼無疑是全片最大亮點。該比堅尼設計大膽、布料剪裁極簡，貼身的版型將她凹凸有致的身材線條勾勒得淋漓盡致。本已傲人的上圍在貼身剪裁下更顯豐滿，視覺衝擊力十足，加上她健康的蜜糖膚色襯托，性感指數直接拉滿。
何泳芍憑《3日2夜》奠定性感女神地位
何泳芍早年憑藉在綜藝節目《3日2夜》中展現的火辣身材而人氣急升，其健康的小麥膚色與充滿活力的形象深入民心。一直熱愛陽光與海灘的她，經常在社交平台分享水著照片，每次都能引起大量關注，「性感女神」的稱號早已成為她的代名詞。
網民大讚蜜桃臀彈跳畫面極具視覺震撼力
影片中最令網民為之瘋狂的一幕，是何泳芍背對鏡頭奔向大海時，由於泳褲採用極細剪裁設計，根本無法完全包裹住她圓潤飽滿的翹臀，隨著奔跑節奏其「蜜桃臀」瘋狂彈跳。不少網民留言大讚「呢個身材真係練得好好」、「清晨五點都咁有活力」，亦有人直言「呢條片可以重播十次」，評論區一片熱鬧。
資料或影片來源：原文刊於新假期